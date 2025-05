Ce soir (1er mai) c’est la Grande GRANDE FINALE – MX Cocktail 2025 ! Venez encourager les artistes drags de la relève dans cette compétition enlevante. Le 10 avril dernier, Emma DéjàVu animait cette étape du Concours MX Cocktail. Lady Magpie et sa mère de Drag, Gisèle Lullaby. La Vie en Rose par Charlot Bean. La Diva On a Dîme avant et pendant sa prestation. Emma DéjàVu avec Charlot Bean, et avec Esirena.

>> GRANDE FINALE CONCOURS MX 2025, 1er mai 2025 dès 21h30