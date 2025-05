Marche contre l’homophobie et la transphobie à Sherbrooke le 17 mai  

Pour souligner la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, Fierté Sherbrooke Pride organise une marche le 17 mai à Sherbrooke, à partir de 15 h, visant à sensibiliser le public aux discriminations vécues par les personnes 2SLGBTQIA+.

La marche débutera à reculons sur la rue Wellington Sud et se terminera de l’avant sur la rue Wellington Nord, devant l’hôtel de ville. Il y aura quelques prises de paroles prévues par des membres de la communauté 2SLGBTQIA+, ainsi qu’un micro ouvert pour clore la marche.

Les citoyens et citoyennes de Sherbrooke sont invité.es à faire preuve de solidarité et montrer leur soutien. Malheureusement, les préjugés sont encore présents au Québec, puisque nous voyons une hausse considérable de l’homophobie et de la transphobie chez les jeunes, comme il a été démontré récemment dans le rapport du GRIS.

« Dans un contexte où les droits humains essentiels de nos communautés reculent à travers le monde, il revient au Québec et au Canada de donner l’exemple et de s’unir à la défense de minorités trop souvent ciblées par la haine. Le 17 mai 2025, Fierté Sherbrooke Pride invite toustes à dire avec nous : Non, c’est assez ! Nous avons le droit d’exister et nous avons le droit de nous exprimer sans craindre la discrimination », a déclaré Roxanne Paquin-Saikali, présidente de Fierté Sherbrooke Pride.

« Malgré l’augmentation de la haine et des violences envers les communautés, nous devons rester forts et solidaires », a ajouté Christina Bouffard, bénévole pour l’événement Fière la Fête et membre de la communauté 2SLGBTQIA+.