L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et les prochaines semaines.

Dimanche 18 mai 2025

🎭 La ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

LES 5@7 Fétiches du Club Phoenix. Rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidense à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.

🥳 Dad Bod — Tea Dance avec Dr Love et Laura Ingalls, Robin des Bois

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lady Boom Boom et Esirena, Cabaret Mado

Lundi 19 mai 2025

👑 Hommage à Katy Perry. Cette représentation unique vous fera redécouvrir tout l’univers de cette chanteuse iconique. Sa collection emblématique commence par l’opus pop-rock One of the Boys, se poursuit avec Teenage Dream, un bonbon à l’oreille qui atteint plusieurs records. Prism, Witness et Smile, ainsi que son tout dernier 143. Ce spectacle exclusif met en vedette plusieurs artists de la scène montréalaise tels que de nouveaux talents dont Diva on a Dime et Natachatte, mais également la star de la saison 3 de Canada’s Drag Race Lady Boom Boom. Cabaret Mado. Animé par Lulu Shade et Esirena.

Mardi 20 mai 2025

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎶 Shakira, tournée mondiale « Las mujeres ya no lloran », Centre Bell

Mercredi 21 mai 2025

🏳️‍🌈 Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

👑 Sam Star, Cabaret Mado. Une seule soirée – deux représentations!

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

Jeudi 22 mai 2025

🏳️‍🌈 SOIRÉE D’OUVERTURE FTA 2025 Venez célébrer l’ouverture de notre 19e édition ! Avec sa collection de vinyles ramenés des quatre coins du monde, Rhythm & Hues signe l’ambiance musicale de la soirée d’ouverture. Le bar du Festival est à nouveau ouvert, on vous y attend, prêt⋅e⋅s à danser! DJ Rhythm & Hues → soundcloud.com/rhythmandhues. Soirée gratuite + d’infos sur l’événement → bit.ly/ouverture_fta2025

👑 Le Sami Party avec Sami Landri, Cabaret Mado

👑 👠 L'effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

🎥 Queer Cinema Club, Image+Nation et Mubi Canada présentent Mommie Dearest, de Frank Perry, Cinéma Moderne

Vendredi 23 mai 2025

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Uma Gahd, Peggy Sue, Celes et Nana, Cabaret Mado

👑 Eye of Horus présente Renai-Sauce avec Kleopatra Perfection, Dupré Latour, Asmatix, Dolores Diamonds, Safierce Diamonds, Skyler Rey, Alexandra Moss, Father Broadway Mulan, Colleen De Bine, Sasha Die-Men, Sevv, Rosy Bloom, Pomp LeMousse, Muz’Emma, Alastair S!N et Genesis Loren, Café Cléopâtre.

Roxane Bruneau poursuit sa tournée Submergé au Théâtre St-Denis ! Un spectacle électrisant et intimiste où ses nouvelles chansons côtoient ses plus grands succès.

🏳️‍🌈 Le BEACH PARTY Week-end de l’Aigle Noir. Événement Miami Beach le vendredi 23 mai.

👑 Vendredi Fou sans pantalons avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail. La soirée la plus sexy du bar le Cocktail est de retour avec une édition ROUGE! Sortez vos sous-vêtements rouge pour l’occasion, vous n’avez pas de sous-vêtement rouge ! profitez en pour vous vous en procurer chez @armada par the mens room. De 21h30 à 23h – Spectacle avec Michel Dorion et ses invités. De 23hà la fermeture – Karaoké

👠 Atelier de voguing avec Kuntiana, Urban Element Zone

🥳 ALL NIGHT avec Funk Assault (Chlär & Alarico) et Bashkka, Société des arts technologiques [SAT]

Samedi 24 mai 2025

👑 👠 BRUNCH SING-ALONG Edition CÉLINE avec BOBÉPINE.Vivez l'expérience ultime des fans de Céline, chantez tous vos morceaux préférés en brunchant et passez un moment inoubliables avec nos meilleur.e.s ami.e.s aux coté de BOBÉPINE qui est bien plus qu'une drag diva comique : elle incarne à la perfection l'essence même de la personnification, se glissant avec une aisance déconcertante dans le rôle de la célèbre Céline Dion. Un conseil, procurez-vous votre billet à l'avance.

🏳️‍🌈 Le BEACH PARTY Week-end de l’Aigle Noir. Événement BODY PAINTING le samedi 24 mai.

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Uma Gahd, Peggy Sue, Celes et Nana, Cabaret Mado

👠 Godmother Britney Unbothered Cartier et Father Rony Unbothered Cartierprésentent The Divas Ball avec DJ GMako 007 et MC Father Broadway Mulan, Toscadura

🥳 Le Jour des Goths, Cabaret Berlin

🏳️‍🌈 Échange de vêtements de la communauté queer, Parc La Fontaine

👑 Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz et Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

👑 Vilains de Disney avec Wooy Fungi et Victoire de Rockwell, Bar Le Cocktail

🎶 KLANGKARUSSELL, Société des arts technologiques [SAT]

👑 Jimmy Moore personnifie Taylor Swift, Le Studio TD

Dimanche 25 mai 2025

🎭 La ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Le BEACH PARTY Week-end de l’Aigle Noir. Événement GOGO DANCING et wet bobette le dimanche 25 mai.

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Sasha Baga et Clay Thorris, Cabaret Mado

👑 Bonne fête, Emma Déjàvu!, Bar Le Cocktail

Lundi 26 mai 2025

👑 Girls’ Night Out avec Krystella Fame, Cabaret Mado

Mardi 27 mai 2025

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎨 Aussenwelt tient une séance de dessin de modèle vivant, Union française de Montréal

Mercredi 28 mai 2025

🏳️‍🌈 Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

🏳️‍🌈 Soirée artistique DRINK & DRAW au bar Le Cocktail. Laissez-vous guider par votr

👑 C’t’à ton tour Bobépine avec Bobépine, Marla Deer, Gisèle Lullaby, Tracy Trash, Jessie Précieuse, Johnny Jones, Clay Thorris, Lady Guidoune et Bambi Dextrous, Cabaret Mado

👠 Séances de ballroom, Espace sans Luxe

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

Jeudi 29 mai 2025

👑 Kylie Drag Show Près de 40 ans de carrière en deux heures, c’est ce qui vous attend dans ce show hommage à Kylie Minogue! De Kylie à Tension II, nos drag queens Jessie Précieuse, Lady Boom Boom et Crystal Starz performent plus de 30 hits de la diva australienne sur la scène du Cabaret Mado. Venez chanter et danser dans cette soirée complètement… PADAM PADAM!, Cabaret Mado

🎭 Sabrina Carpenter Burlesque avec Lily Monroe, Clara Develours, Rose de Flore, Bijoux, Leia Vontress, Miss Behave et Satin Simone, The Wiggle Room

👑 👠 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

🥳 QUARTZ, soirées lesbiennes — édition Secret Room, Bar Confessional

Vendredi 30 mai 2025

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Velma Jones et Nana, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👠 Atelier de voguing avec Kuntiana, Urban Element Zone

🎶 Hologramme – spectacle de lancement du microalbum Surfaces, Société des arts technologiques [SAT]

👑 Jimmy Moore personnifie Lady Gaga, Le Studio TD

🥳 Homopop et SUPER TASTE MTL présentent BABES! Girl Pop Dance Party, Cabaret Berlin

Samedi 31 mai 2025

👑 👠 BRUNCH SING-ALONG Edition CÉLINE avec BOBÉPINE.Vivez l’expérience ultime des fans de Céline, chantez tous vos morceaux préférés en brunchant et passez un moment inoubliables avec nos meilleur.e.s ami.e.s aux coté de BOBÉPINE qui est bien plus qu’une drag diva comique : elle incarne à la perfection l’essence même de la personnification, se glissant avec une aisance déconcertante dans le rôle de la célèbre Céline Dion. Un conseil, procurez-vous votre billet à l’avance.

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Velma Jones et Nana, Cabaret Mado.

🎭 Old Hollywood! Double Feature avec Miami Minx, The Main Attraction, Maria TopCatt, Zyra Lee Vanity et Frenchy Jones, The Wiggle Room

🥳 Daring Tribe présente RED, soirée cuir avec Ian Jackman and Yerko, Le Red Room

👑 Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz et Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

👑 Érica et ses divas vol. 2 avec Crystal Starz et Lady Zaza, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 Soirée d’explorations intimes ~ s3x Positive ~ en mixité choisie FLINTA, À Corps Consentants (ÀCC)

Dimanche 1 juin 2025

🏳️‍🌈 HOT FLASH FTA 2025 À la suite du lancement de 𝑊𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒, amours, ami·e·s et allié·e·s sont convié·e·s pour une micro-soirée de danse et de lucha queer.

Lundi 2 juin 2025

Mardi 3 juin 2025

👑 🏳️‍🌈 BIÈRE ET MÉTAL SPÉCIAL SHOWER C’est l’heure d’annoncer la grande nouvelle : ROCK BIÈRE EST ENCEINT ! Le duo Bière et Métal souhaite souligner l’événement en vous conviant à un SHOW-er. Au Cabaret Mado à 19h. Coût : 25 $ +tx. Invités surprises. Jeu de shower niaiseux Drinks fait à base de lait maternel (Ben non!). Célébrons un bon coup avant que la DPJ débarque ! PS : Pour les proches des deux clowns, votre présence est un cadeau. Si vous insistez, on vous encourage fortement d’y aller dans l’usager et/ou local. Le moins de plastique possible. Un livre, c’est gagnant.

Mercredi 4 juin 2025

Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

Jeudi 5 juin 2025

👑 👠 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 6 juin 2025

Samedi 7 juin 2025

👑 👠 BRUNCH SING-ALONG Edition CÉLINE avec BOBÉPINE.Vivez l’expérience ultime des fans de Céline, chantez tous vos morceaux préférés en brunchant et passez un moment inoubliables avec nos meilleur.e.s ami.e.s aux coté de BOBÉPINE qui est bien plus qu’une drag diva comique : elle incarne à la perfection l’essence même de la personnification, se glissant avec une aisance déconcertante dans le rôle de la célèbre Céline Dion. Un conseil, procurez-vous votre billet à l’avance.

📚 The Violet Hour Book Club lit Daughters of the Deer, de Greg Marshall, Espace des Possibles, dans La Petite-Patrie

Dimanche 8 juin 2025

Lundi 9 juin 2025

Mardi 10 juin 2025

🎨 Aussenwelt tient une séance de dessin de modèle vivant, Union française de Montréal

Mercredi 11 juin 2025

Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

Jeudi 12 juin 2025

👑 👠 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 13 juin 2025

Samedi 14 juin 2025

👑 👠 BRUNCH SING-ALONG Edition CÉLINE avec BOBÉPINE.Vivez l’expérience ultime des fans de Céline, chantez tous vos morceaux préférés en brunchant et passez un moment inoubliables avec nos meilleur.e.s ami.e.s aux coté de BOBÉPINE qui est bien plus qu’une drag diva comique : elle incarne à la perfection l’essence même de la personnification, se glissant avec une aisance déconcertante dans le rôle de la célèbre Céline Dion. Un conseil, procurez-vous votre billet à l’avance.

Dimanche 15 juin 2025

Hommage à MARIE CARMEN – en supplémentaire. Michel Dorion vous présente en supplémentaire son spectacle hommage à la grande Marie Carmen. D’une durée de 2 heures ce spectacle vous offre les plus grandes chansons de Marie Carmen.

LES 5@7 Fétiches du Club Phoenix. Rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.

Lundi 16 juin 2025

Mardi 17 juin 2025

Mercredi 18 juin 2025

Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

Jeudi 19 juin 2025

👑 👠 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 20 juin 2025

Samedi 21 juin 2025

👑 👠 BRUNCH SING-ALONG Edition CÉLINE avec BOBÉPINE.Vivez l’expérience ultime des fans de Céline, chantez tous vos morceaux préférés en brunchant et passez un moment inoubliables avec nos meilleur.e.s ami.e.s aux coté de BOBÉPINE qui est bien plus qu’une drag diva comique : elle incarne à la perfection l’essence même de la personnification, se glissant avec une aisance déconcertante dans le rôle de la célèbre Céline Dion. Un conseil, procurez-vous votre billet à l’avance.

Dimanche 22 juin 2025

Lundi 23 juin 2025

Mardi 24 juin 2025

Mercredi 25 juin 2025

Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

Jeudi 26 juin 2025

👑 👠 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 27 juin 2025

Samedi 28 juin 2025

Dimanche 29 juin 2025

Lundi 30 juin 2025

Mardi 1er juillet 2025

Mercredi 2 juillet 2025

Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

Jeudi 3 juillet 2025

L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 4 juillet 2025

Samedi 5 juillet 2025

Dimanche 6 juillet 2025

Lundi 7 juillet 2025

Mardi 8 juillet 2025

Mercredi 9 juillet 2025

Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

Jeudi 10 juillet 2025

👑 👠 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 11 juillet 2025

Samedi 12 juillet 2025

Dimanche 13 juillet

Dimanche 20 juillet 2025

LES 5@7 Fétiches du Club Phoenix. Rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidense à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.