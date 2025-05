36e édition, les Francos sont de retour

L’incontournable événement estival montréalais honorant la musique francophone est de retour pour une 36e édition, du 13 au 21 juin 2025, avec une programmation qui mise, comme d’habitude, sur la diversité musicale en réunissant plus d’une centaine de noms. Le festival offrira au public une série de spectacles vibrants, populaires et rassembleurs dont les deux tiers seront accessibles gratuitement. Danser ensemble sur les rythmes de nos artistes francophones préféré·es, c’est non seulement un vrai remède à la morosité, mais c’est aussi la meilleure manière d’accueillir l’été !

Ainsi, prendront d’assaut la scène principale de la Place des Festivals : Jay Scott, Lou-Adriane Cassidy, P’tit Belliveau, la légende ivoirienne Tiken Jah Fakoly, Clara Luciani, le slameur Grand Corps Malade et Salebarbes.

Ils seront précédés sur scène par LaF, Rita Baga, le rappeur toulousain Carbonne, le duo belge Caballero & Jeanjass, Malik Djoudi, Djely Tapa et Sara Dufour, à qui reviendra la tâche de réchauffer une foule que l’on prévoit, comme toujours, nombreuse et enthousiaste.

Calamine Safia Nolin Pierre Lapointe

Les concerts en salles

Du côté de la programmation payante, les Francos ont encore une fois tiré quelques lapins de leur chapeau. Le MTELUS devrait se remplir facilement, avec un plateau double réunissant Bon Enfant et comment debord, ainsi que Fredz (accompagné de Carbonne), La Fouine, Aliocha, et, en prime, deux performances du grandiose Philippe Katerine — reste à voir s’il se présentera en mode Bacchus pour l’occasion. La suite de la programmation en salle n’a pas à rougir. Évidemment on a hâte de voir Pierre Lapointe (trois soirs au TNM) qui, pour accompagner son nouvel album, 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abimé a créé un écrin magnifique, avec des arrangements soignés, un décor déroutant et toujours cette façon singulière qu’il a d’occuper la scène, oscillant sans cesse entre un sens de l’humour corrosif et une puissante charge mélancolique. En allant puiser son inspiration dans le travail des grands noms de la chanson francophone qui l’ont précédé, il confirme plus que jamais son appartenance à une famille, à une tradition.

Parmi les autres spectacles à l’horaire notons GIMS (Centre Bell), Alain Souchon (Wilfrid-Pelletier), Mononc’ Serge et Anonymus (Club Soda), Bruno Pelletier (Théâtre Maisonneuve), Yoa (Studio TD), Avec pas d’casque (Foufounes Électriques, en compagnie d’Arielle Soucy), Louis-Jean Cormier (trois soirs à la Cinquième Salle), Odezenne (SAT), Marie-Annick Lépine (Club Soda), Claude Dubois (Théâtre Maisonneuve), Tire le coyote (Gesù), GreenWoodz (lancement d’album au Studio TD), et Fred Fortin — deux fois plutôt qu’une au Club Soda — pour souligner les 20 ans de Planter le décor.

Par ailleurs, le spectacle D’eux, 30 ans déjà : Célébrons Céline!, s’annonce exceptionnel en compagnie de Marie Denise Pelletier, Ariane Roy, Martine St-Clair, Lou-Adriane Cassidy, Brigitte Boisjoli, Safia Nolin et Rita Baga. Sept voix d’exception qui feront certainement vivre de grandes émotions et un moment inoubliable aux spectatrices et aux spectateurs présent·es !

Les concerts en plein air

Outre la scène principale, le reste de la programmation extérieure gratuite promet aussi une belle variété d’artistes pour plaire aux festivaliers de tous âges. La scène secondaire du Parterre du Quartier des spectacles accueillera notamment Sarahmée, Isabelle Boulay, Lost, Galaxie, Marie-Pierre Arthur, N Nao et Stéphanie Boulay (qui a lancé un nouvel album en avril).

Nos amies les chanteuses Safia Nolin (qui devrait présenter sur scène les chansons d’UFO Religion son nouvel album d’espoir et de détresse) et Calamine, ainsi qu’une panoplie d’autres artistes — dont le trio queer français Par.Sek, Connaisseur Ticaso, Mimi O’Bonsawin, Velours Velours, Thaïz, Zouz, Peter Peter, Mike Clay, Corridor, Qualité Motel, Paige Barlow, Victime, Ponteix, Alix Fernz, les Mexicains Petite Amie, et de La Traversée, un projet né de la collaboration entre l’École nationale de la chanson et les Francofolies de La Rochelle, réunissant quatre artistes de la relève, soit Super Plage, Coline Rio, James Baker et Vanille — performeront çà et là sur l’ensemble du site des Francos.

INFOS | L’horaire complet des spectacles, ainsi que les informations relatives à la billetterie, sont évidemment disponibles sur le site officiel du festival. Pour la programmation complète, c’est ici https://francosmontreal.com/fr/programmation/artistes alors que vous pouvez suivre ce lien https://francosmontreal.com/fr/billetteries pour les billets des spectacles en salle.