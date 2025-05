Des maillots qui feront tourner les têtes

PRIAPE

Coupes sexys, motifs originaux, couleurs vives, neutres ou délavées, les maillots 2025 garantissent le plein de fraicheur et une variété presque infinie d’options. Et bien que les slips ont refait un retour en force sur les plages gaies aux États-Unis et en Europe, les boxers moulants ou pas ont également la cote… Modus Vivendi est toujours populaire, mais une marque Australienne, comme TRIBE, prendre de plus en plus de place sur le marché…

Un maillot de type boxer court de couleur caramel, de la collection DERMA par Modus Vivendi. Un maillot de type slip, de la collection

4 ELEMENTS par Modus Vivendi. Deux maillots moulants de couleur noire de la marque australienne TRIBE.

Slip de bain de la marque montréalaise PUMP!

avec le motif LIMONCELLO WATER. Maillots, de type boxer court de la collection FLOREALE par Modus Vivendi. Un est uni et l’autre avec motif de fleurs blanches. Deux maillots blancs (avec des bandes sur les côtés)

de type boxer athlétque par Modus Vivendi.