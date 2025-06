L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et les prochaines semaines.

Lundi 2 juin 2025

🎥 Projection de Les Reines du drame d’Alexis Langlois, Cinéma du Parc

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Lundis avec FLAVIO CUNHA au bar Stud de Montréal, le seul endroits dans le Village où on peut danser le lundi soir…

Mardi 3 juin 2025

👑 🏳️‍🌈 BIÈRE ET MÉTAL SPÉCIAL SHOWER C’est l’heure d’annoncer la grande nouvelle : ROCK BIÈRE EST ENCEINT ! Le duo Bière et Métal souhaite souligner l’événement en vous conviant à un SHOW-er. Au Cabaret Mado à 19h. Coût : 25 $ +tx. Invités surprises. Jeu de shower niaiseux Drinks fait à base de lait maternel (Ben non!). Célébrons un bon coup avant que la DPJ débarque ! PS : Pour les proches des deux clowns, votre présence est un cadeau. Si vous insistez, on vous encourage fortement d’y aller dans l’usager et/ou local. Le moins de plastique possible. Un livre, c’est gagnant.

👠✨💅 FULL GISÈLE avec Gisèle Lullabies, Victoire de Rickwell, Clay Thorris, Petula Claque, Prudence au Cabaret Mado, 21h30.

Mercredi 4 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Mercredis Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

👠✨💅 Ballroom4Community présente l’atelier Old Way avec Icon Stan Elle, 100luxdanse

👠✨💅 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

👠✨💅 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 5 juin 2025

👠✨💅 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

👠✨💅 Collecte de fonds Animé par Sasha Baga en live au Cabaret Mado à 21h. Entrés 15$ (plus taxes).

🎭 The Killjoy Productions présente Action Figures & Dolls: A Burlesque Fundraiser & Guide to Being an Ally avec Jay Show, RosieBourgeoisie, Sasha Désir, Tristan Ginger et OliviaKilljoy, The Wiggle Room

👠✨💅 Labo de ballroom : voguing avec Icon Stan Elle, Cjemcv

Vendredi 6 juin 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

👑 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Jessie Précieuse, Ciatha Night et Nana, Cabaret Mado.

🎥 Projection de Clueless d’Amy Heckerling, mettant en vedette Alicia Silverstone, Cinéma Moderne

🥳 DÔMESICLE x Normie Corp x MUTEK avec Dapashu? et Rico Rica, Société des arts technologiques [SAT]

👠✨💅 VPT Ballroom à la Place du Village avec MTL KBA, Bring It!, Black Gxrl Sesh et Ballroom4Community, La Place du Village

👠✨💅 BRING IT! Mini Kiki Ball avec Icon Stan Elle, La Place du Village

👠✨💅 Cours de voguing avec Kuntiana, Urban Element Zone

Samedi 7 juin 2025

🎭 Ensemble vocal Extravaganza présente Il était une voix avec Rita Baga, BAnQ Grande Bibliothèque.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

👠✨💅 BRUNCH SING-ALONG Edition CÉLINE avec BOBÉPINE.Vivez l’expérience ultime des fans de Céline, chantez tous vos morceaux préférés en brunchant et passez un moment inoubliables avec nos meilleur.e.s ami.e.s aux coté de BOBÉPINE qui est bien plus qu’une drag diva comique : elle incarne à la perfection l’essence même de la personnification, se glissant avec une aisance déconcertante dans le rôle de la célèbre Céline Dion. Un conseil, procurez-vous votre billet à l’avance.

📚 The Violet Hour Book Club lit Daughters of the Deer, de Greg Marshall, Espace des Possibles, dans La Petite-Patrie.

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Jessie Précieuse, Ciatha Night et Nana, Cabaret Mado.

🎤 Bareoke: Strip Karaoke, Café Cléopâtre

👠✨💅 C’est ma toune tient un combat de waacking avec Princess Shayla, Cherry, DJ Hazeet Vixen, La Place du Village

📚 The Violet Hour Book Club lit de Daughters of the Deer de Danielle Daniel, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie

🥳 T.I.T.S. Collective présente T.I.T.S Invite Schacke avec Schacke,badgalquirit et Bellavie, Société des arts technologiques [SAT]

Dimanche 8 juin 2025

🎨 Queer Bodies. Session de dessin vivant, animé par Léonie Beaulieu avec Naika Champaigne, comme modèle. À la Place du Village.

👠✨💅 Bonne fête, Lady Boom Boom avec Lady Boom Boom et invités spéciaux, Bar Le Cocktail à 18h.

°🥂⋆.ೃ🪩*• Le Dimanche du Stinger au Stud Bar. Dimanche, c’est la messe… au bar avec des scooters à prix divins de 14h à 3h.

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Aizysse Baga et Victoire De Rockwell, Cabaret Mado

Lundi 9 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Lundis avec FLAVIO CUNHA au bar Stud de Montréal, le seul endroits dans le Village où on peut danser le lundi soir…

Mardi 10 juin 2025

🎨 Aussenwelt tient une séance de dessin de modèle vivant, Union française de Montréal

👠✨💅 FULL GISÈLE version THE OG, avec Gisèle Lullabies, ainsi que Miss Butterfly, Kiatana, Marla Deer and Tracy Trash au Cabaret Mado, 21h30.

Mercredi 11 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les MERCREDIS WOOLCO 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

👠✨💅 C’EST MA TOUNE c’est le seul show en ville où l’entièreté des chansons performées sont VOS choix, VOS demandes spéciales! Pour la saison estivale, Bobépine et Jessie Précieuse sont de retour avec ce spectacle unique qui met en danger nos drags, en performances inattendues et en moments cocasses. Première invitée de l’été, l’incroyable Ruby Doll! Le mercredi 11 juin, au Cabaret Mado!

Jeudi 12 juin 2025

👠✨💅 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 13 juin 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Sasha Baga, Bévbépine et Victoire de Rockwell, Cabaret Mado.

Samedi 14 juin 2025

🎭 Ensemble vocal POP de Montréal présente AMOURS, DÉLICES ET CORNICHONS un concert unique qui vous fera voyager entre pop, rock, jazz et comédie musicale, sous la direction de François Dupuy. Ouverture des portes et du bar dès 18h30. Spectacle à 19h30.

👠✨💅 BRUNCH SING-ALONG Edition CÉLINE avec BOBÉPINE.Vivez l’expérience ultime des fans de Céline, chantez tous vos morceaux préférés en brunchant et passez un moment inoubliables avec nos meilleur.e.s ami.e.s aux coté de BOBÉPINE qui est bien plus qu’une drag diva comique : elle incarne à la perfection l’essence même de la personnification, se glissant avec une aisance déconcertante dans le rôle de la célèbre Céline Dion. Un conseil, procurez-vous votre billet à l’avance.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Sasha Baga, Bodnépine et Victoire de Rockwell, au Cabaret Mado.

°🥂⋆.ೃ🪩*• BALLS DEEP DISCO MONTRÉAL. Préparez-vous à plonger dans une autre soirée disco non-stop au « Balls Deep Disco Montréal ! » le Samedi 14 juin 2025 avec djs Burn Baby, B’ugo Dahlin & Plastik Patrik!

Dimanche 15 juin 2025

👠✨💅 Hommage à MARIE CARMEN – en supplémentaire. Michel Dorion vous présente en supplémentaire son spectacle hommage à la grande Marie Carmen. D’une durée de 2 heures ce spectacle vous offre les plus grandes chansons de Marie Carmen.

°🥂⋆.ೃ🪩*• Le Dimanche du Stinger au Stud Bar. Dimanche, c’est la messe… au bar avec des scooters à prix divins de 14h à 3h.

°🥂⋆.ೃ🪩*• LES 5@7 Fétiches du Club Phoenix. Rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invité.es, Cabaret Mado.

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut…

Lundi 16 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Lundis avec FLAVIO CUNHA au bar Stud de Montréal, le seul endroits dans le Village où on peut danser le lundi soir…

Mardi 17 juin 2025

👠✨💅 FULL GISÈLE version GAGA vs Beyoncé, avec Gisèle Lullabies et ses invitées: Velma Jones, Lady Boom Boom, Sasha Baga et Foxy Lexxi Brown. Cabaret Mado, 21h30, avec Gisèle Lulabies et ses drags invité.es.

Mercredi 18 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Mercredis Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

Jeudi 19 juin 2025

👠✨💅 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

👠✨💅 LES FOLIES DRAGLESQUES, nuit de drag et nid-tease avec Aiizysse, Enshantay, Erockfor, Foxxy Lexxi brown, Jay Show et YaYa Havana. Ce spectacle comprendra les numéros SIGNATURES de l’artiste! Soyez assurés que ce show aura tout le haut glamour, beaux costumes, comédie, et sensualité que vous attendez! Au Cabaret Mado à 21h.

Vendredi 20 juin 2025

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Sasha Baga, Bobépine et Victoire de Rockwell, au Cabaret Mado.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

Samedi 21 juin 2025

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Sasha Baga, Bobépine et Victoire de Rockwell, au Cabaret Mado.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

°🥂⋆.ೃ🪩*• LESBIANS ON ECSTASY + ROUGH SPELLS + HRT. Une soirée de sons puissants et de solidarité vitale. HRT est une expérience EBM trans rage synthétisée. Découvrez le doom witch ‘n roll de Rough Spells, une force queer féminine de Tkaronto. Ensuite, dansez sur les mash-ups électropunk de Lesbians on Ecstasy, qui réécrivent l’histoire lesbienne, enflammant les pistes de danse du monde entier. Cette nuit mélange musique brute et appel à un changement significatif, reconnaissant notre responsabilité partagée. À la Sotterenea.

👠✨💅 BRUNCH SING-ALONG Edition CÉLINE avec BOBÉPINE.Vivez l’expérience ultime des fans de Céline, chantez tous vos morceaux préférés en brunchant et passez un moment inoubliables avec nos meilleur.e.s ami.e.s aux coté de BOBÉPINE qui est bien plus qu’une drag diva comique : elle incarne à la perfection l’essence même de la personnification, se glissant avec une aisance déconcertante dans le rôle de la célèbre Céline Dion. Un conseil, procurez-vous votre billet à l’avance.

Dimanche 22 juin 2025

👠✨💅 DIMANCHE SHOW au Bar Le Cocktail avec Michel Dorion et ses invité.e.s, à partir de 18h.

°🥂⋆.ೃ🪩*• Le Dimanche du Stinger au Stud Bar. Dimanche, c’est la messe… au bar avec des scooters à prix divins de 14h à 3h.

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invité.es, Cabaret Mado

Lundi 23 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Lundis avec FLAVIO CUNHA au bar Stud de Montréal, le seul endroits dans le Village où on peut danser le lundi soir…

👠✨💅 KRYSTAL’S NIGHT avec Avec Krystella Fame et Crystal Starz au Cabaret Mado à 21h.

Mardi 24 juin 2025

👠✨💅 FULL GISÈLE version St-Jean avec Gisèle Lullabies et ses invitées: Bobépine, Jessie Précieuse, Lana Dalida, Fay Miss. Cabaret Mado, 21h30, avec Gisèle Lulabies et ses drags invité.es.

Mercredi 25 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Mercredis Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal, MEM—Centre des mémoires montréalaises

👠✨💅 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

👠✨💅 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🎶 Suoni per il Popolo présente Bobby Sanchez avec BIG SISSY et Joni Void, La Sotterenea

Jeudi 26 juin 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». SOIRÉE D’INAUGURATION. Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

📚 The Violet Hour tient le lancement de I Remember Lights par Ben Ladouceur, Librairie Pulp Books & Café

👠✨💅 VPT Ballroom à la Place du Village avec MTL KBA, Bring It!, Black Gxrl Sesh et Ballroom4Community.

👠✨💅 Studio.ZX et MKBA tiennent un Atelier Ballroom, La Place du Village

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal, MEM—Centre des mémoires montréalaises

🎶 Suoni per il Popolo présente Takako Minekawa avec Mineo Kawasakiet Joni Void, La Sotterenea

👠✨💅 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

👠✨💅 Crystal Starz présente son SIXIÈME SPECTACLE HOMMAGE À CÉLINE DION en carrière «Une présence sur scène excellente, un soucis du détail, une mimique juste sans parodie»

Reconnu comme étant un des meilleurs personnificateur de Céline du moment, Crystal vous offre une soirée unique, digne de notre diva québécoise. Attendez-vous à plusieurs changements de costumes, quelques surprises et les plus grands classiques de la chanteuse. Un spectacle parfait pour les fans de Céline ! C’est un rendez-vous, le jeudi 26 juin, à 19h, au Cabaret Mado

👠✨💅 Hommage a Beyonce par Sasha Baga au Cabaret Mado à 21h

🎥 CINÉNA NOMADE présente Any Other Way: The Jackie Shane Storyde Michael Mabbott et Lucah Rosenberg-Lee, Cinéma du Parc

Vendredi 27 juin 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Crystal Starz et Nana deGrèce, au Cabaret Mado.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Samedi 28 juin 2025

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Crystal Starz et Nana deGrèce, au Cabaret Mado.

Dimanche 29 juin 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Dans le cadre de DIMANCHE SHOW au Bar Le Cocktail, BONNE F ÊTE MISS BUTTERFLY, À partir de 18h. Admission 5$.

°🥂⋆.ೃ🪩*• Le Dimanche du Stinger au Stud Bar. Dimanche, c’est la messe… au bar avec des scooters à prix divins de 14h à 3h.

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invité.es, Cabaret Mado.

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut…

Lundi 30 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Lundis avec FLAVIO CUNHA au bar Stud de Montréal, le seul endroits dans le Village où on peut danser le lundi soir…

Mardi 1er juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 2 juillet 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 3 juillet 2025

👠✨💅 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 4 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

Samedi 5 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 6 juillet 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Le Dimanche du Stinger au Stud Bar. Dimanche, c’est la messe… au bar avec des shooters à prix divins de 14h à 3h.

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invité.es, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Lundi 7 juillet 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Lundis avec FLAVIO CUNHA au bar Stud de Montréal, le seul endroits dans le Village où on peut danser le lundi soir…

Mardi 8 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 9 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

Jeudi 10 juillet 2025

👠✨💅 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 11 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

Samedi 12 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 13 juillet

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invité.es, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut…

Lundi 14 juillet 2025

Mardi 15 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 16 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 17 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 18 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

Samedi 19 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Rejoignez EmmÖtional Damage pour So EmmÖtional ! Un spectacle haut en émotions qui mettera en vedette Casanova, Lulu Shade et pour une toute première fois Corosoly qui sera aussi votre door diva ! Que de plaisir au Bar le Cocktail, c’est un rendez-vou

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 20 juillet 2025

👠✨💅 Les succès oubliés sont de retour pour une édition spéciale NOËL DU CAMPEUR. Deux heures de nostalgies et d’humour avec Michel Dorion, Jean-Marc Reid, Chibouki, Chouchoune. Au bar Le COCKTAIL.

°🥂⋆.ೃ🪩*• LES 5@7 Fétiches du Club Phoenix. Rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidense à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invité.es, Cabaret Mado

Lundi 21 juillet 2025

Mardi 22 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 23 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 24 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 25 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

Samedi 26 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 27 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut…

Lundi 28 juillet 2025

Mardi 29 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 30 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 31 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

JEWELS SPARKLES À Montréal pour un soir seulement au Cabaret Mado.

Vendredi 1 août 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Samedi 2 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 3 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Lundi 4 août 2025

Mardi 5 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 6 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 7 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 8 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Samedi 9 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Dimanche 10 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Lundi 11 août 2025

Mardi 12 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 13 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 14 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 15 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Samedi 16 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 17 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Lundi 18 août 2025

Mardi 19 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 20 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 21 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 22 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Samedi 23 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Dimanche 24 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Lundi 25 août 2025

Mardi 26 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 27 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 28 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 29 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Samedi 30 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Dimanche 31 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Lundi 1 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 3 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 4 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 5 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Samedi 6 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Dimanche 7 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Lundi 8 septembre 2025

Mardi 9 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 10 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 11 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 12 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Samedi 13 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Dimanche 14 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.