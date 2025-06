L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et les prochaines semaines.

Mardi 17 juin 2025

👠✨💅 FULL GISÈLE version GAGA vs Beyoncé, avec Gisèle Lullabies et ses invitées: Velma Jones, Lady Boom Boom, Sasha Baga et Foxy Lexxi Brown. Cabaret Mado, 21h30, avec Gisèle Lulabies et ses drags invité.es.

🎭 Fierté Montréal présente Max + Aaron Write a Musical avec Trevor Barrette, Centre Segal des arts de la scène

Mercredi 18 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Mercredis Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

🎭 Fierté Montréal présente Max + Aaron Write a Musical avec Trevor Barrette, Centre Segal des arts de la scène

🥳 Sweet Like Honey présente Carmen’s Finest, une soirée de strip club lesbienne/saphique, au Bar Taboo

Jeudi 19 juin 2025

Le lancement officiel de Queer Bodies, Nos corps tissés, un livre qui rassemble plus +100 artistes visuels et modèles vivants engagés dans la pratique du modèle vivant repensée à travers des perspectives queer, crip, non-binaires et décoloniales. Lancement le 19 juin 2025, de 17h à 19h30, à la librairie N’était-ce pas l’été, située au 6792 boulevard Saint-Laurent, Montréal. Un moment de partage, de discussion et de rencontre avec les artistes et modèles vivants qui ont donné vie à ce projet. Ce recueil n’est pas seulement un livre d’images, c’est avant tout un témoignage vivant d’une communauté qui se construit, qui s’écoute, et qui se tisse. Il raconte les ateliers, les moments de création, les rencontres intenses et vulnérables qui ont fait de Queer Bodies un lieu unique à Montréal.

👠✨💅 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

👠✨💅 LES FOLIES DRAGLESQUES, nuit de drag et nid-tease avec Aiizysse, Enshantay, Erockfor, Foxxy Lexxi brown, Jay Show et YaYa Havana. Ce spectacle comprendra les numéros SIGNATURES de l’artiste! Soyez assurés que ce show aura tout le haut glamour, beaux costumes, comédie, et sensualité que vous attendez! Au Cabaret Mado à 21h.

🎭 2000s Movies, spectacle burlesque avec Celesta O’Lee, Rose De Flore, Lily Monroe, Milady Lilas, Keanu Felix, Miss Behave, Mia Culpa, Petro et Satin Simone, The Wiggle Room

👠 Black Gxrl Sessions, séance de voguing pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🎭 Fierté Montréal présente Max + Aaron Write a Musical avec Trevor Barrette, Centre Segal des arts de la scène

Vendredi 20 juin 2025

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Sasha Baga, Bobépine et Victoire de Rockwell, au Cabaret Mado.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

🎨 We’re Here. We’re Lesboqueer. We’re Still Fabulous., exposition en cours jusqu’au 21 juin 2025, à Artexte

👠 Studio.ZX et MKBA tiennent un Atelier Ballroom, La Place du Village

Samedi 21 juin 2025

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Sasha Baga, Bobépine et Victoire de Rockwell, au Cabaret Mado.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

°🥂⋆.ೃ🪩*• LESBIANS ON ECSTASY + ROUGH SPELLS + HRT. Une soirée de sons puissants et de solidarité vitale. HRT est une expérience EBM trans rage synthétisée. Découvrez le doom witch ‘n roll de Rough Spells, une force queer féminine de Tkaronto. Ensuite, dansez sur les mash-ups électropunk de Lesbians on Ecstasy, qui réécrivent l’histoire lesbienne, enflammant les pistes de danse du monde entier. Cette nuit mélange musique brute et appel à un changement significatif, reconnaissant notre responsabilité partagée. À la Sotterenea.

👠✨💅 BRUNCH SING-ALONG Edition CÉLINE avec BOBÉPINE.Vivez l’expérience ultime des fans de Céline, chantez tous vos morceaux préférés en brunchant et passez un moment inoubliables avec nos meilleur.e.s ami.e.s aux coté de BOBÉPINE qui est bien plus qu’une drag diva comique : elle incarne à la perfection l’essence même de la personnification, se glissant avec une aisance déconcertante dans le rôle de la célèbre Céline Dion. Un conseil, procurez-vous votre billet à l’avance.

🎤 Bareoke: Strip Karaoke, Café Cléopâtre

👠 Kiki Park Takeover BBQ par @kikiparktakeover, Parc Charles S. Campbell

🥳 TAI & CO aux Francos avec DJ Keishawn, DeeEnd, Ms Baby et Diffo, Société des arts technologiques [SAT]

🥳 C’est ma toune, soirée dansante, La Place du Village

🥳 Sweet Like Honey présente Sweet Honey Buckiin’, fête du 4e anniversaire, à Ausgang Plaza

🎨 Dernière journée de l’exposition We’re Here. We’re Lesboqueer. We’re Still Fabulous., à Artexte

🎭 Fierté Montréal présente Max + Aaron Write a Musical avec Trevor Barrette, Centre Segal des arts de la scène

Dimanche 22 juin 2025

👠✨💅 DIMANCHE SHOW au Bar Le Cocktail avec Michel Dorion et ses invité.e.s, à partir de 18h.

°🥂⋆.ೃ🪩*• Le Dimanche du Stinger au Stud Bar. Dimanche, c’est la messe… au bar avec des scooters à prix divins de 14h à 3h.

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lady Boom Boom, Sasha Baga et Walter Ego, Cabaret Mado.

🥳 Blush présente Dimanche Disco, La Place du Village

🎭 Fierté Montréal présente Max + Aaron Write a Musical avec Trevor Barrette, Centre Segal des arts de la scène.

🎶 Suoni per il Popolo présente Lesbians on Ecstasy avec Rough Spells et HRT, Sala Rossa.

🥳 Skate avec Marly présente SAT Roller Dance avec 80 Karats, Société des arts technologiques.

🥳 Sweet Like Honey présente Sweet Fantasy Garden Party et le lancement du zine Sapatão Nailz, à Ausgang Plaza.

Lundi 23 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Lundis avec FLAVIO CUNHA au bar Stud de Montréal, le seul endroits dans le Village où on peut danser le lundi soir…

👠✨💅 KRYSTAL’S NIGHT avec Avec Krystella Fame et Crystal Starz au Cabaret Mado à 21h.

🥳 Saint-Jean à la SAT avec MC Mario, Lydia Képinski et Odile Myrtil b2b Yuki B, Société des arts technologiques [SAT]

📚Suoni per il Popolo présente 10 Years of Metonymy Press: A Cabaret avec H Felix Chau Bradley, Shanice Nicole, Kama La Mackerel, Trish Salah, Eli Tareq El Bechelany-Lynch, Kai Cheng Thom et Jiaqing Wilson-Yang, Casa Del Popolo

Mardi 24 juin 2025

👠✨💅 FULL GISÈLE version St-Jean avec Gisèle Lullabies et ses invitées: Bobépine, Jessie Précieuse, Lana Dalida, Fay Miss. Cabaret Mado, 21h30, avec Gisèle Lulabies et ses drags invité.es.

Mercredi 25 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Mercredis Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal, MEM—Centre des mémoires montréalaises

👠✨💅 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

👠✨💅 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🎶 Suoni per il Popolo présente Bobby Sanchez avec BIG SISSY et Joni Void, La Sotterenea

Jeudi 26 juin 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». SOIRÉE D’INAUGURATION. Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

📚 The Violet Hour tient le lancement de I Remember Lights par Ben Ladouceur, Librairie Pulp Books & Café

👠✨💅 VPT Ballroom à la Place du Village avec MTL KBA, Bring It!, Black Gxrl Sesh et Ballroom4Community.

👠✨💅 Studio.ZX et MKBA tiennent un Atelier Ballroom, La Place du Village

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal, MEM—Centre des mémoires montréalaises

🎶 Suoni per il Popolo présente Takako Minekawa avec Mineo Kawasakiet Joni Void, La Sotterenea

👠✨💅 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

👠✨💅 Crystal Starz présente son SIXIÈME SPECTACLE HOMMAGE À CÉLINE DION en carrière «Une présence sur scène excellente, un soucis du détail, une mimique juste sans parodie»

Reconnu comme étant un des meilleurs personnificateur de Céline du moment, Crystal vous offre une soirée unique, digne de notre diva québécoise. Attendez-vous à plusieurs changements de costumes, quelques surprises et les plus grands classiques de la chanteuse. Un spectacle parfait pour les fans de Céline ! C’est un rendez-vous, le jeudi 26 juin, à 19h, au Cabaret Mado

👠✨💅 Hommage a Beyonce par Sasha Baga au Cabaret Mado à 21h

🎥 CINÉNA NOMADE présente Any Other Way: The Jackie Shane Story de Michael Mabbott et Lucah Rosenberg-Lee, Cinéma du Parc

🎶 Suoni per il Popolo présente Takako Minekawa avec Mineo Kawasaki et Joni Void, La Sotterenea

🤣 Bulge Comedy présente Quiz pour les vies trans, au profit de Trans Lifeline, à Kawalees

Vendredi 27 juin 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Crystal Starz et Nana deGrèce, au Cabaret Mado.

🥳 Supernature, soirée dansante, La Place du Village

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Samedi 28 juin 2025

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

🥳 Supernature, soirée dansante, La Place du Village.

👠✨💅 Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Marla Deer, Crystal Starz et Nana deGrèce, au Cabaret Mado.

👑 Jimmy Moore présente Taylor Swift: The Eras Tour, Cabaret Mado

Dimanche 29 juin 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Dans le cadre de DIMANCHE SHOW au Bar Le Cocktail, BONNE F ÊTE MISS BUTTERFLY, À partir de 18h. Admission 5$.

°🥂⋆.ೃ🪩*• Le Dimanche du Stinger au Stud Bar. Dimanche, c’est la messe… au bar avec des scooters à prix divins de 14h à 3h.

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invité.es, Cabaret Mado.

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut…

🥳 Dad Bod—Tea Dance avec Dr Love et Laura Ingalls, Robin des Bois

🥳 Queen & Queer: DJ Sam’s Birthday avec DJ Sam, Blackgold et Vlouue, Village au Pied-du-Courant

Lundi 30 juin 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Lundis avec FLAVIO CUNHA au bar Stud de Montréal, le seul endroits dans le Village où on peut danser le lundi soir…

Mardi 1er juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 2 juillet 2025

Lancement de l’édition 2025 de la Zone Rose | RÉZO RÉZO t’invite à célébrer le lancement officiel de la troisième édition de la Zone Rose, en plein cœur du Village, sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Plessis et Panet. Dans une ambiance festive, cette soirée rassemblera partenaires, membres des communautés, invité·e·s, DJ et performances artistiques en collaboration avec Fierté Montréal, pour souligner le retour de ce projet phare en santé communautaire. De 17h30 à 18h30, rue Sainte-Catherine est dans le Village.

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 3 juillet 2025

👠✨💅 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 4 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

Samedi 5 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 6 juillet 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Le Dimanche du Stinger au Stud Bar. Dimanche, c’est la messe… au bar avec des shooters à prix divins de 14h à 3h.

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invité.es, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Lundi 7 juillet 2025

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Lundis avec FLAVIO CUNHA au bar Stud de Montréal, le seul endroits dans le Village où on peut danser le lundi soir…

Mardi 8 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 9 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

°🥂⋆.ೃ🪩*• Les Mercredi Woolco 2.0 (avec des prix nostalgiques) au bar Aigle Noir.

Jeudi 10 juillet 2025

👠✨💅 L’effet Butterfly Miss Butterfly est de retour au bar Le Cocktail avec une soirée hebdomadaire. Chaque semaine une thématique différente, 2 artistes invités accompagne la Diva chaque semaine. Un feu roulant de 90 minutes.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 11 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

Samedi 12 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 Spicy Kiki Ball | PIMAN. Le Spicy Kiki Ball est une soirée enflammée et vibrante en l’honneur de la communauté caribéenne et queer. À travers plus de 15 catégories, PIMAN célèbre les cultures des communautés 2SLGBTQ+ et caribéennes en mêlant looks audacieux et musique survoltée. Au Bain Mathieu (2915, rue Ontario Est. Entrée Gratuite.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 13 juillet

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invité.es, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut…

Lundi 14 juillet 2025

Mardi 15 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 16 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Jeudi 17 juillet 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🎭 The Queer Show – Hosted by Eve Parker Finley Cette soirée spéciale Montréal Series, met en lumière le dynamisme de la scène humoristique LGBTQ+ montréalaise. Avec une distribution entièrement queer, ce spectacle offre des perspectives assumées, des récits hilarants et une bonne dose d’émotion. Venez pour rire, restez pour la célébration. Animation : Eve Parker Finley. Avec : Kě, Raquel Maestre, John Cotrocois, Andrew Khoury, Petro. EN ANGLAIS. Dans le cadre du Off JPR, du Juste pour Rire Festival Just for Laughs, le 17 juillet à 22h au Théâtre Sainte-Catherine.

Vendredi 18 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🎭 Bitchfest de Mona de Grenoble – Animé par Lady Guidoune. Après l’immense succès des deux premières éditions animées par Mona de Grenoble, le Bitchfest est de retour bébé ! Cette fois-ci, Mona n’en sera pas l’animatrice, mais bien la pièce de viande de résistance ! Et oui, c’est cette année où la roasteuse sera roastée! Et qui de mieux que sa fille de drag, Lady Guidoune pour animer le tout ! Autrice et amie de Mona et diplômée de l’école de la vacherie, Lady Guidoune vous tendra la main pendant la soirée pour mieux vous crisser l’autre dans la face ! Les roasters auront chacun leur moment pour faire le plus de dommages à non seulement notre monsieur-madame préféré, mais aussi à quiconque se trouve sur place. Blagues, surprises, écoeuranteries, larmes, violence, amitiés brisées et plus encore au Bitchfest ! Que la plus bitch gagne ! Dans le cadre du Off JPR du Juste pour Rire Festival Just for Laughs, le18 juillet à 21h30 au Studio TD.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

Samedi 19 juillet 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 Rejoignez EmmÖtional Damage pour So EmmÖtional ! Un spectacle haut en émotions qui mettera en vedette Casanova, Lulu Shade et pour une toute première fois Corosoly qui sera aussi votre door diva ! Que de plaisir au Bar le Cocktail, c’est un rendez-vous.

🎭 And Just Like That This is Me Now: An Hour with Tranna Wintour. Vous la connaissez grâce à Big Brother Célébrités et Les Traîtres Canada, mais connaissez-vous vraiment Tranna Wintour? L’icône montréalaise et double perdante de téléréalité la plus aimée du pays vous propose une heure de comédie audacieuse et expérimentale. Au menu : réflexions sur la vie, l’amour, la célébrité — et aussi des histoires de pénis de baleine et du divorce de Jennifer Lopez et Ben Affleck. Rien n’est tabou dans ce spectacle potentiellement déjanté à ne pas manquer! EN ANGLAIS. Dans le cadre du Off JPR, du Juste pour Rire Festival Just for Laughs, le 19 juillet à 20h30 au Théâtre Sainte-Catherine.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

🎭 Sami Landri pis ses funny ladies ! Get ready pour Sami Landri pis ses funny ladies ! Sami Landri, la queen acadienne préférée du web, débarque avec ses ladies pour une soirée que tu vas te remember toute ta life ! Jeans taille basse, crop top, et bouche rose, bien outline au crayon noir sont de mise pour ce show où humour trashy et spicy amalgamé au bling bling et aux paillettes sauront faire tourner les têtes all night long! Ce spectacle, tel cigarette et lighter, réunit numéros de drag et de stand up dans une soirée complètement déjantée ! Sami et son look de reine des années 2000 accompagnée de ses acolytes les plus hot promettent un show sans filtre pour un good time garanti. Dans le cadre du Off JPR, du Juste pour Rire Festival Just for Laughs, le 19 juillet à 21h30 au Théâtre Sainte-Catherine.

Dimanche 20 juillet 2025

👠✨💅 Les succès oubliés sont de retour pour une édition spéciale NOËL DU CAMPEUR. Deux heures de nostalgies et d’humour avec Michel Dorion, Jean-Marc Reid, Chibouki, Chouchoune. Au bar Le COCKTAIL.

°🥂⋆.ೃ🪩*• LES 5@7 Fétiches du Club Phoenix. Rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidense à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

👠✨💅 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invité.es, Cabaret Mado

Lundi 21 juillet 2025

Mardi 22 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 23 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🎭 My Straight Friends – Hosted by Joe Dombrowski and Ricci Armani. Un spectacle d’humour gai avec des humoristes hétéros, My Straight Friends » est un hybride hilarant entre stand-up et talk-show LGBTQ, où les humoristes Ricci Armani et Joe Dombrowski plongent en profondeur dans la culture gaie avec leurs amis hétéros.. EN ANGLAIS. Dans le cadre du Off JPR, du Juste pour Rire Festival Just for Laughs, les 23 et 25 juillet à 23h59 au Théâtre Sainte-Catherine.

Jeudi 24 juillet 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 25 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🎭 Robby Hoffman Headlines JFL Robby Hoffman est une humoriste queer, ex-hassidique, au petit gabarit, qui s’est fait remarquer comme révélation de la saison 4 de Hacks sur HBO Max. Sa performance a été saluée comme « l’avenir de la comédie » par le Daily Beast et comme « un talent comique original » par le Wall Street Journal. HBO a récemment renforcé son partenariat avec Hoffman en développant Unentitled, une série dans laquelle elle tiendra le rôle principal tout en coscénarisant et coproduisant. On a aussi pu la voir dans la série à succès Dying for Sex sur FX, dans un rôle mémorable où elle sert de guide sexuel au personnage de Michelle Williams. Elle jouera prochainement dans la nouvelle comédie (sans titre) de Steve Carell pour HBO, créée par Bill Lawrence et Matt Tarses. Le critique Jason Zinoman du New York Times compare son stand-up décapant à celui de Larry David, évoquant « ses plaintes hilarantes qui transforment une broutille en montagne », et la décrit comme une version lesbienne moderne d’Andrew Dice Clay. Zinoman souligne aussi l’attrait addictif de son balado Too Far. Robby s’est démarquée dans le spécial Verified sur Netflix et prépare actuellement son tout premier spectacle d’une heure pour les États-Unis. Elle a déjà tourné I’m Nervous, diffusé sur CraveTV au Canada. En plus de son travail sur scène, elle est aussi une scénariste télé chevronnée ayant contribué à The Chris Gethard Show (TruTV), Workin’ Moms (Netflix) et Baroness Von Sketch Show (IFC). Elle a remporté un Daytime Emmy Award pour son travail d’écriture sur Odd Squad(PBS).EN ANGLAIS. Dans le cadre du Off JPR, du Juste pour Rire Festival Just for Laughs, le 25 juillet à 19h au Théâtre Sainte-Catherine.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

🎭 Mae Martin & Friends Mae Martin est un·e humoriste, acteur·ice, scénariste et producteur·ice primé·e qui coanime actuellement le balado à succès HANDSOME aux côtés de Tig Notaro et Fortune Feimster. Iel apparaît aussi dans OUTSTANDING: A COMEDY REVOLUTION, un documentaire Netflix présenté en première au Festival de Tribeca 2024. Le film explore l’histoire du stand-up LGBTQ+ et son rôle comme outil de changement social depuis cinquante ans. Mae Martin s’est fait connaître avec la série FEEL GOOD sur Netflix, et revient à Montréal après avoir animé un Gala Juste pour rire en 2023, cette fois pour offrir une soirée inoubliable à L’Olympia, entouré·e d’ami·es aussi drôles que talentueux·ses. EN ANGLAIS. Dans le cadre du Juste pour Rire Festival Just for Laughs, le 25 juillet à 21h30 à L’Olympia.

🎭 My Straight Friends – Hosted by Joe Dombrowski and Ricci Armani. Un spectacle d’humour gai avec des humoristes hétéros, My Straight Friends » est un hybride hilarant entre stand-up et talk-show LGBTQ, où les humoristes Ricci Armani et Joe Dombrowski plongent en profondeur dans la culture gaie avec leurs amis hétéros.. EN ANGLAIS. Dans le cadre du Off JPR, du Juste pour Rire Festival Just for Laughs, les 23 et 25 juillet à 23h59 au Théâtre Sainte-Catherine.

Samedi 26 juillet 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🎭 Just For Laughs Galas – Fortune Feimster – Les légendaires Galas Just For Laughs sont de retour à Montréal, réunissant le meilleur de l’humour international. Celui animé par Fortune Feimster, compteras Michelle Buteau, Roy Wood Jr. et Mikey Day, accompagnés d’une impressionnante brochette de talents comiques du monde entier (à annoncer sous peu), chaque gala présente un savant mélange de vedettes mondiales et de voix émergentes de tous les horizons de l’humour. Enregistrés en direct au Théâtre Maisonneuve, ces spectacles capturent l’énergie électrisante, l’écriture incisive et l’esprit international qui font de JFL une destination incontournable autant pour le public que pour l’industrie. EN ANGLAIS. Dans le cadre du Just for Laughs, le 26 juillet à 18h30 au Théâtre Maisonneuve.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 27 juillet 2025

🏳️‍🌈 BBQ communautaire de ACCM | AIDS Community Care Montréal. Ce BBQ annuel d’été pour les ami·e·s et la famille d’ACCM est l’occasion de célébrer ensemble l’été et la communauté! Un après-midi rempli de plaisir, de nourriture et de musique. Il y aura également beaucoup de matériel artistique pour fabriquer des pancartes qui accompagneront ACCM lors du Défilé de la Fierté! Au Parc Lafontaine, devant le 3819, avenue cailla-Lavallée, de 13h à 16h.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut…

Lundi 28 juillet 2025

Mardi 29 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 Atelier sur les réalités trans | AIDS Community Care Montreal Es-tu quelqu’un·e qui se pose des questions sur son genre, mais qui ne sait pas grand-chose sur la transidentité ? Une personne de ton entourage se déclare trans et tu veux en savoir plus sur la transidentité ? As-tu des questions à ce sujet que tu ne te sens pas à l’aise de poser à une personne trans ? Veux-tu en savoir plus sur la manière d’user de respect envers les personnes trans ? L’atelier Trans 101 est fait pour toi! Tu apprendras les bases de la transidentité (définitions des termes, réalités trans, respect, etc.) et tu pourras poser des questions pour obtenir plus d’information! Au West Island LGBTQ2+ Centre, de 18h à 20h. Activité gratuite et en anglais. 202 rue Woodside, Beaconsfield, QC, H9W 2P1

Mercredi 30 juillet 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Jeudi 31 juillet 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 AIDS Community Care Montreal (ACCM) présente Deux lignes, une histoire, une exposition estivale d’archives qui retrace l’héritage des soins, de l’activisme et de la communauté du VIH à Montréal à travers la lentille historique unique d’ACCM. Pour la première fois, ACCM ouvre ses archives au public : affiches, photos, documents et souvenirs des dernières décennies seront présentés au côté d’une chronologie des principaux jalons du mouvement montréalais de lutte contre le VIH. Cette exposition invite les visiteur·euse·s dans un espace d’apprentissage, de souvenirs et de réflexion sur plus de 38 ans de soins et de résilience. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 Dialogues à travers le temps : partage intergénérationnel LGBTQ+ | Interligne. Le programme Trait d’union d’Interligne vise à établir des liens intergénérationnels au sein des communautés LGBTQ+ par la correspondance. Cette exposition se veut un prolongement du programme et présente des éléments multimédias qui mettent en valeur des histoires et des expériences révélant des réalités LGBTQ+ des générations d’hier et d’aujourd’hui. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

JEWELS SPARKLES À Montréal pour un soir seulement au Cabaret Mado.

Vendredi 1 août 2025

Marché Arc-en-ciel Dans le cadre du Festival Fierté Montréal, le Festival M.A.D. et la SDC du Village présentent le Marché Arc-en-ciel, au cœur même du Village, dans la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues St-Christophe et Atateken. Pendant trois jours, des entrepreneur·euse·s, des designers et des artistes des communautés 2SLGBTQIA+ se donnent rendez-vous pour présenter leur créativité et leur art aux festivalier·ère·s dans des espaces pop-up. Viens découvrir les produits et l’art des créateur·ice·s 2SLGBTQIA+ dans un contexte festif et engagé. Rue Sainte-Catherine Est entre rues Saint-Christophe et Atataken, entre 11h à 19h.

🏳️‍🌈 Dialogues à travers le temps : partage intergénérationnel LGBTQ+ | Interligne. Le programme Trait d’union d’Interligne vise à établir des liens intergénérationnels au sein des communautés LGBTQ+ par la correspondance. Cette exposition se veut un prolongement du programme et présente des éléments multimédias qui mettent en valeur des histoires et des expériences révélant des réalités LGBTQ+ des générations d’hier et d’aujourd’hui. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 AIDS Community Care Montreal (ACCM) présente Deux lignes, une histoire, une exposition estivale d’archives qui retrace l’héritage des soins, de l’activisme et de la communauté du VIH à Montréal à travers la lentille historique unique d’ACCM. Pour la première fois, ACCM ouvre ses archives au public : affiches, photos, documents et souvenirs des dernières décennies seront présentés au côté d’une chronologie des principaux jalons du mouvement montréalais de lutte contre le VIH. Cette exposition invite les visiteur·euse·s dans un espace d’apprentissage, de souvenirs et de réflexion sur plus de 38 ans de soins et de résilience. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Samedi 2 août 2025

Marché Arc-en-ciel Dans le cadre du Festival Fierté Montréal, le Festival M.A.D. et la SDC du Village présentent le Marché Arc-en-ciel, au cœur même du Village, dans la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues St-Christophe et Atateken. Pendant trois jours, des entrepreneur·euse·s, des designers et des artistes des communautés 2SLGBTQIA+ se donnent rendez-vous pour présenter leur créativité et leur art aux festivalier·ère·s dans des espaces pop-up. Viens découvrir les produits et l’art des créateur·ice·s 2SLGBTQIA+ dans un contexte festif et engagé. Rue Sainte-Catherine Est entre rues Saint-Christophe et Atataken, entre 11h à 19h.

🏳️‍🌈 Dialogues à travers le temps : partage intergénérationnel LGBTQ+ | Interligne. Le programme Trait d’union d’Interligne vise à établir des liens intergénérationnels au sein des communautés LGBTQ+ par la correspondance. Cette exposition se veut un prolongement du programme et présente des éléments multimédias qui mettent en valeur des histoires et des expériences révélant des réalités LGBTQ+ des générations d’hier et d’aujourd’hui. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 AIDS Community Care Montreal (ACCM) présente Deux lignes, une histoire, une exposition estivale d’archives qui retrace l’héritage des soins, de l’activisme et de la communauté du VIH à Montréal à travers la lentille historique unique d’ACCM. Pour la première fois, ACCM ouvre ses archives au public : affiches, photos, documents et souvenirs des dernières décennies seront présentés au côté d’une chronologie des principaux jalons du mouvement montréalais de lutte contre le VIH. Cette exposition invite les visiteur·euse·s dans un espace d’apprentissage, de souvenirs et de réflexion sur plus de 38 ans de soins et de résilience. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 3 août 2025

Marché Arc-en-ciel Dans le cadre du Festival Fierté Montréal, le Festival M.A.D. et la SDC du Village présentent le Marché Arc-en-ciel, au cœur même du Village, dans la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues St-Christophe et Atateken. Pendant trois jours, des entrepreneur·euse·s, des designers et des artistes des communautés 2SLGBTQIA+ se donnent rendez-vous pour présenter leur créativité et leur art aux festivalier·ère·s dans des espaces pop-up. Viens découvrir les produits et l’art des créateur·ice·s 2SLGBTQIA+ dans un contexte festif et engagé. Rue Sainte-Catherine Est entre rues Saint-Christophe et Atataken, entre 11h à 19h.

🏳️‍🌈 AIDS Community Care Montreal (ACCM) présente Deux lignes, une histoire, une exposition estivale d’archives qui retrace l’héritage des soins, de l’activisme et de la communauté du VIH à Montréal à travers la lentille historique unique d’ACCM. Pour la première fois, ACCM ouvre ses archives au public : affiches, photos, documents et souvenirs des dernières décennies seront présentés au côté d’une chronologie des principaux jalons du mouvement montréalais de lutte contre le VIH. Cette exposition invite les visiteur·euse·s dans un espace d’apprentissage, de souvenirs et de réflexion sur plus de 38 ans de soins et de résilience. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 Dialogues à travers le temps : partage intergénérationnel LGBTQ+ | Interligne. Le programme Trait d’union d’Interligne vise à établir des liens intergénérationnels au sein des communautés LGBTQ+ par la correspondance. Cette exposition se veut un prolongement du programme et présente des éléments multimédias qui mettent en valeur des histoires et des expériences révélant des réalités LGBTQ+ des générations d’hier et d’aujourd’hui. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Lundi 4 août 2025

Le lundi 4 août, découvre Le flou des arbres de Fanny Perreault (Canada), film lauréat du prix Voix émergentes Fierté Montréal octroyé chaque année au·à la meilleur·e réalisateur·ice émergent·e du festival image+nation. CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international. En mettant de l’avant des cinéastes émergent·e·s et établi·e·s, CinéQueer crée un espace de rencontre entre les œuvres et les communautés, où la visibilité, l’affirmation et la créativité sont au cœur de l’expérience. À 18h et 21h. Salle Alanis-Obomsawin de l’Office National du Film du Canada, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 Dialogues à travers le temps : partage intergénérationnel LGBTQ+ | Interligne. Le programme Trait d’union d’Interligne vise à établir des liens intergénérationnels au sein des communautés LGBTQ+ par la correspondance. Cette exposition se veut un prolongement du programme et présente des éléments multimédias qui mettent en valeur des histoires et des expériences révélant des réalités LGBTQ+ des générations d’hier et d’aujourd’hui. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 AIDS Community Care Montreal (ACCM) présente Deux lignes, une histoire, une exposition estivale d’archives qui retrace l’héritage des soins, de l’activisme et de la communauté du VIH à Montréal à travers la lentille historique unique d’ACCM. Pour la première fois, ACCM ouvre ses archives au public : affiches, photos, documents et souvenirs des dernières décennies seront présentés au côté d’une chronologie des principaux jalons du mouvement montréalais de lutte contre le VIH. Cette exposition invite les visiteur·euse·s dans un espace d’apprentissage, de souvenirs et de réflexion sur plus de 38 ans de soins et de résilience. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

Mardi 5 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 AIDS Community Care Montreal (ACCM) présente Deux lignes, une histoire, une exposition estivale d’archives qui retrace l’héritage des soins, de l’activisme et de la communauté du VIH à Montréal à travers la lentille historique unique d’ACCM. Pour la première fois, ACCM ouvre ses archives au public : affiches, photos, documents et souvenirs des dernières décennies seront présentés au côté d’une chronologie des principaux jalons du mouvement montréalais de lutte contre le VIH. Cette exposition invite les visiteur·euse·s dans un espace d’apprentissage, de souvenirs et de réflexion sur plus de 38 ans de soins et de résilience. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 Dialogues à travers le temps : partage intergénérationnel LGBTQ+ | Interligne. Le programme Trait d’union d’Interligne vise à établir des liens intergénérationnels au sein des communautés LGBTQ+ par la correspondance. Cette exposition se veut un prolongement du programme et présente des éléments multimédias qui mettent en valeur des histoires et des expériences révélant des réalités LGBTQ+ des générations d’hier et d’aujourd’hui. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

Le mardi 5 aout, découvre En Marche: L’Amour et la Résistance Queer un documentaire de Noam Gonick (Canada), qui capture les moments clés qui ont déclenché le mouvement 2SLGBTQI+ au Canada, produit par l’Office national du film du Canada. CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international. En mettant de l’avant des cinéastes émergent·e·s et établi·e·s, CinéQueer crée un espace de rencontre entre les œuvres et les communautés, où la visibilité, l’affirmation et la créativité sont au cœur de l’expérience. À 18h et 21h. Salle Alanis-Obomsawin de l’Office National du Film du Canada, 1500 Balmoral.

Mercredi 6 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Dialogues à travers le temps : partage intergénérationnel LGBTQ+ | Interligne. Le programme Trait d’union d’Interligne vise à établir des liens intergénérationnels au sein des communautés LGBTQ+ par la correspondance. Cette exposition se veut un prolongement du programme et présente des éléments multimédias qui mettent en valeur des histoires et des expériences révélant des réalités LGBTQ+ des générations d’hier et d’aujourd’hui. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 AIDS Community Care Montreal (ACCM) présente Deux lignes, une histoire, une exposition estivale d’archives qui retrace l’héritage des soins, de l’activisme et de la communauté du VIH à Montréal à travers la lentille historique unique d’ACCM. Pour la première fois, ACCM ouvre ses archives au public : affiches, photos, documents et souvenirs des dernières décennies seront présentés au côté d’une chronologie des principaux jalons du mouvement montréalais de lutte contre le VIH. Cette exposition invite les visiteur·euse·s dans un espace d’apprentissage, de souvenirs et de réflexion sur plus de 38 ans de soins et de résilience. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

Le mercredi 6 août, découvre I’m Not Everything I Want to Be un documentaire de Klára Tasovská (Czechoslovaquie) sur la photographe Czech Libuse Jarcovjakova, film lauréat du prix Fierté MTL octroyé chaque année au meilleur film 2SLGBTQ+ de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma. CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international. En mettant de l’avant des cinéastes émergent·e·s et établi·e·s, CinéQueer crée un espace de rencontre entre les œuvres et les communautés, où la visibilité, l’affirmation et la créativité sont au cœur de l’expérience. À 18h et 21h. Salle Alanis-Obomsawin de l’Office National du Film du Canada, 1500 Balmoral.

Jeudi 7 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 8 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Samedi 9 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Dimanche 10 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Lundi 11 août 2025

Mardi 12 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 13 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Jeudi 14 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 15 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Samedi 16 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

Dimanche 17 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Lundi 18 août 2025

Mardi 19 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 20 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Jeudi 21 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 22 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Samedi 23 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Dimanche 24 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Lundi 25 août 2025

Mardi 26 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 27 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Jeudi 28 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 29 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Samedi 30 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Dimanche 31 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Lundi 1 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 3 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Jeudi 4 septembre 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 5 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Samedi 6 septembre 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Dimanche 7 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Lundi 8 septembre 2025

Mardi 9 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 10 septembre 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Jeudi 11 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Vendredi 12 septembre 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Samedi 13 septembre 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Dimanche 14 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions. Rappelons que lundi le 16 juillet 1990 à 4h du matin, le SPCUM faisait une descente au Sex Garage, un party privé pour les gais et lesbiennes de Montréal. Huit fêtards ont été arrêtés. Des centaines de gais et de lesbiennes ont manifesté par la suite. Ces événements ont déclenché une lutte qui a duré trois ans contre la violence et la discrimination envers les gais et lesbiennes du Québec.

Lundi 15 septembre 2025

Mardi 16 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.