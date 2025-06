Fierté Montréal 2025 conjugue résistance, expression et fête

Face à une montée inquiétante de la haine et des reculs en matière de droits de la personne, le Festival Fierté Montréal revient en force pour sa 19e édition avec un mot d’ordre : « Fleurir ici, maintenant ! ». Bien plus qu’un événement festif, Fierté Montréal déploie chaque été une programmation foisonnante qui conjugue revendication sociale, affirmation identitaire, réseautage communautaire et célébration des talents 2SLGBTQIA+.

Du 31 juillet au 10 août 2025, la métropole vibrera au rythme de trois grands pôles — Urbain, Village et Olympique — qui accueilleront spectacles, expositions, projections cinéma, conférences, activités communautaires, rencontres et moments de communion. Une façon de rappeler que la Fierté, loin d’être une fête désincarnée, reste un puissant acte politique.

Une scène pour les luttes, une fête pour les droits

« Chaque prestation, chaque défilé, chaque prise de parole est une déclaration : nous sommes ici, nous existons, nous créons, et nous revendiquons notre place », affirme Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.

Au cœur de cette démarche, le Défilé de la Fierté du 10 août sera, une fois de plus, un moment-phare. Sous la bannière « Fleurir ici, maintenant ! », le défilé réunira des milliers de participant.e.s sur le boulevard René-Lévesque. Plus qu’un simple cortège, l’événement annuel donne une visibilité cruciale aux réalités des communautés 2SLGBTQIA+, tout en faisant résonner nos luttes et revendications dans l’espace public. « La thématique du défilé de cette année “Fleurir ici, maintenant”, c’est une réponse directe à celles et ceux qui souhaitent nous effacer. C’est le refus de disparaître, le droit d’exister pleinement, avec fierté », poursuit Simon Gamache.

Une programmation qui reflète la diversité queer

« Nous mettons cette année [un accent particulier] sur le Village, où une programmation bonifiée mettant en valeur des artistes locaux.ales a été élaborée avec plusieurs complices. Sur toutes nos scènes, extérieures et en salle, ainsi que lors de dizaines d’activités communautaires, les communautés de la diversité sexuelle et de genre brilleront et nous inspireront », explique Chris Ngabonziza, directeur de la programmation et du développement artistique.

Cette édition se distingue par une volonté affirmée de mettre de l’avant les voix et les talents issu.e.s des communautés LGBTQIA+ et racisées, avec plus de 250 artistes attendu.e.s sur les différentes scènes. Du centre-ville à l’esplanade du Parc olympique, en passant par le Village, la richesse des expressions culturelles est au cœur de la proposition.

Le pôle Village, revitalisé pour l’occasion, accueillera le tout premier Marché Arc-en-ciel, la scène Dovato mobile, des soirées d’humour avec des artistes locaux.ales et, bien sûr, les Journées communautaires (8 et 9 août), qui offrent une vitrine essentielle aux organismes et groupes de soutien. Dans une conjoncture politique où les droits queers sont fragilisés dans de nombreux endroits du globe, ces moments de visibilité et de rencontre sont plus nécessaires que jamais.

Créer des ponts, renforcer les solidarités

Le Festival, ce sont aussi des espaces de réseautage, d’échange intergénérationnel et interculturel. Outre les Journées communautaires qui en seront riches, notons la série de soirées de Fierté littéraire célébrant les auteurs, autrices et auteurices, les projections de CinéQueer à l’ONF (en collaboration, avec Image+Nation et le Festival du nouveau cinéma), ou encore les grandes soirées thématiques comme FeminiX, une soirée dédiée aux femmes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres avec Mundo Disko, un hommage vivant à la culture nocturne et aux révolutions queers. Il ne s’agit que de quelques exemples d’événements qui permettent à toutes les identités queers de se reconnaître, de se rencontrer et de tisser des liens.

En soirée, les grands spectacles du pôle Olympique — tels que la Soirée 100 % Drag (7 août) ; DistinXion (8 août), un spectacle où les femmes queers occupent le devant de la scène comme nulle part ailleurs ; Xcellence (9 août) et le Méga T-Dance (10 août) — rassembleront des foules pour célébrer, ensemble, les talents queers d’ici et d’ailleurs. Une programmation ambitieuse, inclusive, résolument connectée aux enjeux contemporains.

Des projets pour faire rayonner la fierté au-delà de Montréal

Signe que la Fierté dépasse le seul cadre de l’événementiel, une trentaine de projets communautaires financés par le festival seront menés partout au Québec, de Rivière-du-Loup à Val-d’Or, de Trois-Pistoles à Mont-Laurier, jusqu’au 10 août. Ces initiatives contribuent à décentraliser les ressources et à faire vivre la fierté partout où les communautés LGBTQIA+

se trouvent.

Un festival pour toustes

Depuis sa fondation en 2007, le Festival Fierté Montréal s’est imposé comme un vecteur de changement social en misant sur la visibilité, la création et la solidarité. Dans un contexte où les droits des personnes 2SLGBTQIA+ sont encore trop souvent précaires, l’événement rappelle avec éclat qu’on peut revendiquer avec joie, militer avec des paillettes et créer des ponts dans la lumière des projecteurs.

INFOS | https://fiertemontreal.com