Circo, une odyssée intime à la recherche de soi

Filmé sur une durée exceptionnelle de cinq ans, Circo, le nouveau long métrage documentaire de la cinéaste franco‑marocaine Lamia Chraibi, suit le parcours bouleversant de Richard (maintenant Ashila Müller), un artiste de cirque de Rio de Janeiro. De ses débuts prometteurs sous le chapiteau jusqu’à sa quête identitaire au sein de la communauté drag, le film offre une immersion poignante dans le monde des favelas et des marges urbaines brésiliennes.

Une vie renversée : la rupture et ses répercussions

Dès l’ouverture du documentaire, un événement bouleverse l’équilibre de Richard : sa mère adoptive le met à la porte, le laissant sans ressources, ses rêves de grandes scènes s’effritant soudainement. À 20 ans, il affronte la descente dans les traumatismes d’enfance auxquels il avait jusque-là échappé, et se retrouve à improviser une nouvelle vie dans l’adversité.

C’est dans l’univers des drag queens que Richard trouve un refuge émotionnel et créatif. À travers les paillettes, les gestes et la convivialité de ce milieu, il s’ouvre à une autre facette de son identité. Le documentaire suit alors sa transformation en Ashila Müller, une métamorphose aussi lumineuse que fragile, portée par l’aspiration à se reconstruire. Ce choix artistique et personnel devient un vecteur d’apaisement, de reconstruction et d’affirmation de soi.

Les favelas de Rio de Janeiro, décrites avec réalisme par Chraibi, ne sont pas seulement un décor : ce sont des espaces vivants, faits de solidarité, de luttes et de souffrances. À travers la caméra en « cinéma direct », on y découvre des scènes du quotidien où la jeunesse lutte pour exister, s’émanciper et se rêver un avenir. Le film fait écho à ces aspirations collectives, dont Richard/Ashila devient l’une des figures centrales.

Un film entre intimité et regard social

Derrière le drame personnel se dessine un chemin de résilience : le documentaire évoque la spiritualité afro-brésilienne du Candomblé, qui offre à Richard une guidance et un sentiment d’appartenance. En parallèle, sa sœur et les drag queens qui l’entourent incarnent une sororité moderne, un soutien vital face aux épreuves, parfois plus concret que celui d’une famille biologique.

Circo est un projet puissant, fruit de tournage en direct, sans reconstitution artificielle. La caméra de Chraibi capte aussi bien les moments de grâce lors de numéros acrobatiques que les effondrements émotionnels. La transformation de Richard se fait sous les yeux du spectateur, révélant l’urgence d’un art politique et intime. Le film dépeint la double rupture : celle familiale et celle identitaire, avec, comme seul horizon, la quête d’un nouveau foyer, intérieur et collectif.

Circo se place également dans le grand débat sur l’inclusivité dans les arts. Il met en lumière une marginalisation croisée (identité queer + origine modeste), tout en montrant la puissance régénératrice de la créativité et de la communauté. Il questionne aussi notre responsabilité collective face à la reconstruction des identités individuelles.

Circo est bien plus qu’un documentaire : c’est une traversée sensible à travers le chaos de la rupture, l’effervescence artistique des favelas, la solidarité LGBTQ+, la spiritualité. Il s’inscrit dans une lignée de portraits engagés qui mettent en lumière des parcours invisibles, mais essentiels. Avec son récit élégant et son empathie, Lamia Chraibi offre un film universel, où se croisent douleur, beauté et force de résilience.

INFOS | Circo prendra l’affiche à Montréal le 11 juillet, distribué par Les Films du 3 mars