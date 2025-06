Sous le soleil, Parasol Parté s’éclate au Parc Jean-Drapeau

Vivez l’été autrement avec Parasol Parté, un évènement signature du parc Jean-Drapeau qui transforme la plage Jean-Doré en un immense terrain de jeu festif et coloré. Au programme : deux fins de semaine thématiques avec des activités ludiques, artistiques et sportives, des animations interactives, des démonstrations spectaculaires et des prestations de Dj Sam, DJs Lady Blackrice, Tallandskinny et Nana Set qui sauront certainement vous faire bouger.

Tallandskinny Dj Lady Blackrice Dj Sam

Que vous soyez fan de sensations fortes, passionné de musique, adepte de sport ou simplement en quête de moments mémorables entre amis, Parasol Parté vous promet une expérience estivale extra-amusante, les deux pieds dans le sable et au bord de l’eau.

Vous pourrez également profiter pleinement de tous les attraits de la plage Jean-Doré : baignade, détente au soleil, rafraîchissements et bien plus!

Programmation

Éclat de cirque

5 et 6 juillet, 13h à 17h

Découvrez l’univers festif et haut en couleur du cirque. Durant deux après-midis, une programmation dynamique vous invite à bouger, expérimenter et vous émerveiller. Au programme, découverte des arts du cirque, zone d’essai et démonstration de slackline et plus encore.



Élan de jeu

26 et 27 juillet, de 13h à 17h

Le sport et le plaisir actif sont à l’honneur pendant ce week-end thématique de Parasol Parté. Profitez d’une multitude d’activités, en famille ou entre amis. Tournoi de volleyball de plage, concours de sculpture de sable démonstrations de freestyle soccer feront parti de la programmation.



INFOS | Parasol Parté à la plage Jean-Doré du Parc Jean-Drapeau



Tarifs Adultes : 8.48$ – Enfants : 3 à 13 ans 4.35$

* gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

www.parcjeandrapeau.com

