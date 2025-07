Les pépites queer du Festival international de films Fantasia 2025

Le Festival international de films Fantasia célébrera sa 29e édition du 16 juillet au 3 août 2025 avec un programme électrisant ! L’équipe de Fugues a parcouru la programmation 2025 pour en extraire les œuvres queer. Voici notre sélection…

Plus de 125 longs métrages et 200 courts métrages seront présentés cette année. Parmi l’impressionnante vague de titres, on retrouve notamment Fixed, film d’animation de Genndy Tartakovsky qui clôturera le festival, Cielo d’Alberto Sciamma (considéré comme l’un des films fantastiques les plus originaux et envoûtants de ces dernières années), ainsi que Good Boy de Ben Léonberg, un film d’horreur surnaturel raconté du point de vue unique d’un chien dans une maison hantée. Rappelons également que le film Eddington de Ari Aster, un thriller paranoïaque aux allures de western contemporain se déroulant dans le sud-ouest des États-Unis durant la pandémie de COVID-19, mettra en vedette Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone et Austin Butler, et ouvrira le festival le 16 juillet.

Et du côté des œuvres queer…

Fucktoys

Rendant hommage à l’esprit rebelle de John Waters et Russ Meyer, Fucktoys plonge dans l’excès, le mauvais goût assumé et l’esthétique déglinguée. Ce film texturé, sensuel et visuellement poisseux débute dans un marécage mystique où une voyante, incarnée par Big Freedia, tire les cartes. Ce prélude annonce une odyssée onirique tournée en somptueux format 16 mm, mettant en vedette Annapurna Sriram (Billions), qui signe également le scénario et la réalisation. Cette réinvention du « voyage du fou » à travers une lentille queer et maximaliste suit AP, une travailleuse du sexe vivant à Trashtown. Affligée d’une malédiction, elle doit trouver 1000 $ pour consulter une médium. Commence alors une quête absurde et flamboyante à travers une Louisiane de rêve peuplée de personnages exubérants (dont François Arnaud).

Présenté le mardi 22 juillet à 21h30 au Théâtre Hall de l’Université Concordia.

Présenté avec le court métrage The Rebirth.

Influencers

Suite au succès d’Influencer en 2022, Kurtis David Harder nous livre un nouveau chapitre centré sur la mystérieuse CW, incarnée brillamment par Cassandra Naud. Entourée de Veronica Long (Billy the Kid) et Jonathan Whitesell (Happy Face), CW se retrouve confrontée à une influenceuse intrusive dans le sud de la France. Le film mêle tension, humour noir et satire sociale dans un décor paradisiaque.

Présenté le mardi 25 juillet à 18h15 au Théâtre Hall de l’Université Concordia.

Présenté avec le court métrage Headcase.

Looking for an Angel

Chef-d’œuvre oublié d’Akihiro Suzuki, Looking for an Angel dépeint avec une sensibilité désarmante la vie queer dans le Japon des années 1990. Le film suit deux amis évoquant la mémoire de leur ami défunt, Takachi, ancien acteur porno originaire d’un village rural. Ce portrait d’amitié, de marginalité et de tendresse est une ode à la mémoire et à la beauté d’exister à contre-courant.

Présenté le lundi 28 juillet à 16h45 au Théâtre Hall de l’Université Concordia.

Présenté avec le court métrage Strawberry Shortcake.

Old Guys in Bed

À 73 ans, JP Bergeron signe son premier long métrage avec Old Guys in Bed, une œuvre touchante et audacieuse. Le film explore l’intimité entre hommes d’âges différents à travers l’histoire de Paul, un historien du cinéma de 60 ans, qui découvre les applications de rencontres avec l’aide de sa nièce. Bergeron aborde la gérontophilie avec humanité, loin des clichés, et célèbre la beauté de l’âge.

Présenté le dimanche 3 août à 19h au Cinéma du Musée.

Queens of the Dead

Avec Queens of the Dead, Tina Romero revisite l’héritage de son père George A. Romero en insufflant une dimension queer et contemporaine à l’apocalypse zombie. Alors que Dre, une drag queen, organise un spectacle à Brooklyn, l’enfer se déchaîne. Le film, porté par Katy O’Brian, Riki Lindhome, Jaquel Spivey, Tomás Matos, Nina West et Margaret Cho, mêle humour, tendresse et empowerment queer.

Présenté le samedi 2 août à 21h30 au Théâtre Hall de l’Université Concordia.

Présenté avec le court métrage Whitch.

The Serpent’s Skin

Réalisé par la prodige Mackay, 20 ans à peine, The Serpent’s Skin est un conte d’horreur queer vibrant. Anna fuit la transphobie et se lie à Gen, une tatoueuse gothique. Ensemble, elles libèrent accidentellement un démon. Ce film gonzo au style affirmé est porté par Alexandra McVicker, Scott Major, Charlotte Chimes, Jordan Dulieu, avec des apparitions de Avalon Fast, Joe Lynch et Betsey Brown.

Présenté le mercredi 23 juillet à 21h25 et le vendredi 25 juillet à 12h00 à la Salle J.A. de Sève de l’Université Concordia. Présenté avec le court métrage The Dysphoria.

Touch Me

Addison Heinmann revient après Hypochondriac avec Touch Me, un délire technicolor tentaculaire. Olivia Taylor Dudley, Jordan Gavaris et Lou Taylor Pucci incarnent un trio dysfonctionnel confronté à un parasite extraterrestre euphorisant. Le film, à la fois comédie noire, drame psychédélique et réflexion sur la dépendance, a bouleversé les publics de Sundance et SXSW.

Présenté le samedi 2 août à 19h05 et le dimanche 3 août à 14h05 à la Salle J.A. de Sève de l’Université Concordia.

Et les courts métrages queer suivants :

Blair’s Craft Project

The Body / Transmutationem

Disease

Don’t Judge an Unicorn by Its Horn

Dumpster Duchess

The Dysphoria

Familiar

Fragments des Archives #76 – #77

Heart Hunter

Iconic

Itty Bitty Betty

Long Pork

Moon and Back

No Love Lost

Please Love Me

She Devil

Strawberry Shortcake

Through All the Moving Colours

Time to Dilate

Twinkhood

Victim of Circonstance

Visceral

Lieux et billetterie

Projections, ateliers et événements de lancement auront lieu à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall), à la salle J.A. de Sève de l’Université Concordia, au Cinéma du Musée, à la Cinémathèque québécoise et à la Galerie BBAM!

👉 Pour plus de détails et vous procurer des billets : fantasiafestival.com/fr