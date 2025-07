Un Love Festival plus énergique que jamais

C’est sous la thématique « Primal » que se déroulera, du 7 au 10 août prochain, cette toute nouvelle édition du Love Festival ! Quatre partys délirants sont au programme de cette 16e édition, des activités estivales fort prisées par les clubbeurs et les adeptes de circuit parties. Bien sûr, l’incontournable party Locker Room est de retour, tandis que le gros party District, au MTelus, éblouira les fêtards. On a encore recruté de grands noms internationaux — Karsten Sollors et Sagi Kariv, entre autres — sans oublier nos vedettes locales comme Alain Jackinsky ou Diskommander, pour ne nommer que ceux-ci, car le Love Festival vise aussi à mettre en lumière nos talents d’ici.

Malheureusement, inutile de chercher des passes : elles se sont envolées en un clin d’œil. Mais il reste des billets individuels pour chacun des partys !

Un thème brut et sensuel

Lorsqu’on pense à des synonymes du mot « primal », on évoque l’animalité, le charnel, le sauvage… Ce thème suggère bien ce que les organisateurs souhaitent transmettre : « Oui, on parle ici d’animal, de sensuel, de brut, de sauvage… », explique Pascal Lefebvre, porte-parole de District Events, qui organise ces activités nocturnes.

Soyez donc sensuels, profitez de ces moments de célébrations, de connexions entre les êtres, c’est le moment de mettre votre tout nouveau crop top, votre beau harnais luisant, ou votre shredder mettant en évidence votre torse. Twinks, daddies, bears, twunks, hunks, gym queens, qui que vous soyez, le Love Festival répondra à vos désirs de participer à des rassemblements et des possibilités de rencontres. Oui, pourquoi pas, mettez un peu de glitter pour attirer l’attention et les sourires et, qui sait, peut-être que vous ne repartirez pas seul de ces partys ?

Le sauvage en vous : soirée d’ouverture

Sauvage, c’est bien le nom du party d’ouverture qui aura lieu le jeudi 7 août, de 22 h à 3 h, au Cabaret Berlin. On y retrouvera les excellents DJ montréalais Diskommander et Reid Bourgeois, des habitués des soirées District Events. « C’est un événement de lancement plus intime, réunissant environ 300 personnes. C’est le plus petit party, mais il donne le coup d’envoi à toute une fin de semaine de folie », explique Lefebvre. L’occasion parfaite de danser avec certains des meilleurs DJ de Montréal !

Un vestiaire sportif des plus hot en ville

Le très attendu Locker Room se tiendra cette année au Club Soda, dans un espace plus vaste qu’au Bain Mathieu, où il avait souvent lieu auparavant. Rendez-vous le vendredi 8 août ! Aux platines, Paskal Daze assurera l’ouverture, suivi de Karsten Sollors. « Ce party à thématique sportive est toujours très, très populaire et les billets partent vite. Cette année, nous avons la chance d’avoir Karsten Sollors, qui était récemment au World Pride de Washington et qui a un été très chargé », poursuit Pascal Lefebvre. De New York à Madrid, en passant par Washington ou la Thaïlande, Karsten fait vibrer les foules avec ses beats enlevants et planants, qui font lever les bras et taper des mains.

Préparez vos tenues sportives les plus sexy : jockstrap, sneakers, singlet, fétiche… Préparez-vous à suer, à vous frôler et peut-être même à vous toucher — si désiré, évidemment !

Le très sexy danseur et modèle brésilien vivant à Toronto, Alison Nonato, nous en mettra plein la vue avec ses tenues souvent suggestives et ses mouvements rythmés. Et oui, parfois il danse en talons hauts ! Une belle occasion de voir performer Alison Nonato et ses danseurs ici à Montréal.

Un party infernal pour faire grimper la température

Il fera chaud — très chaud — au District Inferno, le plus gros party du festival, qui se tiendra au MTelus, le samedi 9 août, de 22 h à 6 h. Préparez vos camisoles, vos shorts sexy et vos souliers aérés pour danser jusqu’à l’aube. Les DJ Henrique Viana, Sagi Kariv et Alain Jackinsky feront vibrer la foule jusqu’aux petites heures du matin. Les réputations de Viana et Jackinsky ne sont plus à faire : tous deux sont très demandés, ici comme ailleurs.

Sagi Kariv, lui aussi vu récemment au World Pride de Washington, avait auparavant performé au Pride de Mexico. « C’est LA grande vedette des circuit parties en ce moment, indique Pascal Lefebvre. On est très chanceux de l’avoir à Montréal. » Né à Tel-Aviv, Kariv s’est rapidement imposé comme DJ et producteur de musique progressive dans les soirées LGBTQ+ à l’échelle mondiale. Il est résident du collectif Forever Tel-Aviv depuis 2011 et performe régulièrement aux festivals LGBTQ+ majeurs comme le Circuit Festival à Barcelone ou la Gay Pride de Madrid. Il est également présent dans les grandes soirées gay à travers l’Europe et le Brésil, notamment Forever Paris, Amsterdam, Pervert Barcelona et Beyond London. Sa signature musicale unique mêle remix, mashups et créations originales, le tout joué par les plus grands DJ du circuit comme Offer Nissim, Abel, Isaac Escalante et Phil Romano.

Cerise sur le gâteau : une performance attendue de l’exubérante drag Venus, gagnante de la saison 4 de Canada’s Drag Race, et première drag d’origine métisse à remporter la compétition. Originaire de Vancouver, cette bispirituelle de la rivière Rouge entretient un profond lien avec sa culture métisse et ses ancêtres manitobains. Elle offrira un spectacle grandiose entourée de ses danseurs.

Du disco mur à mur pour conclure en beauté

Originaire d’Ibiza, en Méditerranée, le concept Glitterbox fait désormais le tour du monde avec ses partys disco flamboyants. « District Events s’est associé à Glitterbox, un promoteur qui connaît beaucoup de succès partout sur la planète — à Ibiza, à New York, etc. C’est très happy comme musique, très glitter… On a vraiment hâte de les voir performer ici », affirme Lefebvre.

Ce party de clôture du Love Festival se déroulera le dimanche 10 août, de 21 h à 3 h, au Club Soda. À l’affiche : Aline Rocha (Brésil), avec sa house énergique, The Illustrious Blacks (un duo new-yorkais afrofuturiste mêlant disco, house et funk) et les Patchouli Brothers (Toronto), qui livreront un set 100 % disco. Sortez vos plus belles tenues inspirées de l’ère du disco et venez vous déhancher au Glitterbox, une soirée en pleine ascension auprès d’un public de plus en plus diversifié.

Et pour les irréductibles de la piste de danse…

Le Club Stereo vous ouvre ses portes, mais pas à n’importe qui ! « Les gens qui possèdent la passe auront accès au party Resist, avec DJ Abel, dès minuit dimanche, pour bien conclure le week-end », ajoute Lefebvre.

Des sons variés, des nouveautés attendues

« Ce qui est différent cette année, c’est la diversité musicale : il n’y a pas que du circuit, on a aussi du disco, de la house, etc., explique Pascal Lefebvre. Et notre association avec Glitterbox amène de la nouveauté à Montréal. On espère que ce sera un succès — on verra pour l’an prochain. »

Et ensuite ?

Pas besoin d’attendre trop longtemps : le 11 octobre prochain, lors du long week-end de l’Action de grâce (canadienne), District Events présentera son party Nasty, de 22 h à 6 h, au Hall Ste-Catherine, dans le Village. Les DJ seront annoncés après le Love Festival.

Infos et billets : lovefestivalmtl.com