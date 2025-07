Fous rires assurés au Festival Juste pour rire Montréal : projecteurs sur les Galas Just For Laughs et le OFF !

L’été s’annonce encore plus brillant à Montréal alors que Just For Laughs revient avec ses galas emblématiques et une programmation OFF encore plus libre, plus inclusive et plus éclatée que jamais.

Les Galas Just For Laughs : stand-up de haut niveau

Prépare-toi à rire fort, alors que les Galas Just For Laughs s’invitent au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, avec une brochette d’animateur·trice·s aussi flamboyant·e·s que talentueux·ses : Fortune Feimster, Michelle Buteau, Roy Wood Jr. et Mikey Day. Ils seront au micro, entouré·e·s d’humoristes de renom et de nouvelles voix à découvrir.

Chaque gala est conçu comme une soirée électrisante, enregistré en direct dans l’ambiance survoltée du festival. C’est la crème du stand-up mondial qui foule cette scène, mêlant intelligence, folie et diversité artistique. Un incontournable pour les fans comme pour l’industrie !



Mae Martin : une voix brillante et engagée de retour à Montréal

Iel avait conquis le public en 2023 avec un gala à leur image : drôle, touchant et sans compromis. Mae Martin revient, cette fois sur la scène de L’Olympia, pour une soirée tout aussi marquante, entouré·e de leurs ami·e·s comiques préféré·e·s.

Révélé·e par la série Feel Good sur Netflix, Mae poursuit son ascension dans le monde du podcast avec Handsome, animé aux côtés de Tig Notaro et, clin d’œil du destin, Fortune Feimster. Récemment vu·e dans le documentaire OUTSTANDING : A Comedy Revolution, qui retrace l’histoire de l’humour LGBTQ+ comme moteur de changement social, Mae incarne une nouvelle génération d’humoristes : libres, brillants et profondément humains.



Le OFF qui fait du bruit

Le OFF JPR, c’est là où tout peut (et va) déraper… pour notre plus grand plaisir ! Trois soirées hautes en couleur qui feront vibrer la scène cet été :

Funny Ladies avec Sami Landri

Sami Landri, reine acadienne de l’Internet, débarque avec ses funny ladies pour une soirée glitter, trash et nostalgie des années 2000. Jeans taille basse, bouche outline et humour sans filtre au menu de ce spectacle hybride mêlant drag et stand-up. Prépare-toi à rire, danser et peut-être même reconsidérer ton gloss à paillettes.



Le retour du Bitchfest

Après deux éditions animées par Mona de Grenoble, le Bitchfest revient… et cette fois, c’est elle qui se fait roaster ! Mise en pièce par sa fille de drag Lady Guidoune et une bande de roasters impitoyables, Mona devient la cible d’un show aussi vachard qu’hilarant. Blagues cruelles, surprises, écoeuranteries… et beaucoup d’amour tordu : que la plus bitch gagne !



Reine(s) de France

La Femme de l’est la plus à l’ouest débarque au Cabaret Mado ! Le Filip, gagnante de Drag Race France — Saison 3, livre un spectacle aussi drôle qu’inoubliable, accompagnée de Hailey Well, Ultima et autres invité·e·s surprises. Une soirée 100 % drag, humour et culture queer, dans toute sa splendeur.



Prépare-toi à vivre un festival aussi hilarant que rassembleur.

INFOS | Pour tout savoir sur la programmation : hahaha.com