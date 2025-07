Mona et Rainbow valsent avec le vulgaire dans Entre 2 lèvres

Cinq ans après avoir lancé le balado Entre 2 lèvres qui a propulsé leur carrière, Mona de Grenoble et Rainbow reviennent à la charge avec une édition spéciale talk-show, le 29 juillet à l’Olympia de Montréal.



Pourquoi revenez-vous à vos anciennes amours ?

Mona : Lors de ma première médiatique, Rainbow m’a dit que ce serait nice de refaire Entre 2 lèvres, le podcast qui a lancé beaucoup de choses pour nous deux. On a été beaucoup écoutées et on a rempli le Cabaret Mado je sais pas combien de fois. On avait envie de se péter un trip entre chums et d’avoir du monde qui nous surveille !

Rainbow : C’est un projet qui nous a beaucoup fait rayonner dans un moment de marde. On a lancé Entre 2 lèvres en pleine pandémie, quand les bars étaient fermés, avec deux techniciens devant nous. Rapidement, on a rejoint beaucoup d’abonné.e.s et on a reçu des invité.e.s vraiment flyé.e.s !

Le 29 juillet, à quoi le public peut-il s’attendre ?

Mona : À beaucoup de crasseries ! On ne va pas se dénaturer parce qu’on est à l’Olympia.

Rainbow : Je ne veux pas voler de punchs, mais on va avoir des invité.e.s surprises et le party va commencer du moment où les gens vont scanner leur billet.

Mona : C’est vendeur, ça ! Asti que tu l’as, l’affaire ! Il y aura décor, conception d’éclairage et des duos d’invité.e.s l’fun. On est presque dans une formule talk-show avec beaucoup d’improvisation.

Quelle était votre ligne directrice au début ?

Rainbow : On n’en avait pas vraiment. On voulait juste s’amuser avec les invité.e.s.

On ne faisait pas un podcast éducatif financé par le gouvernement !

Mona : Durant la pandémie, on voulait surtout exister.

Quel mot décrit le mieux l’évolution de votre carrière individuelle depuis ?

Rainbow : Créativité : le podcast m’a permis de voir que j’étais capable de puncher et que je pouvais être plus crue dans mon animation, parce que j’étais plus réservée en spectacle.

Le podcast m’a aussi aidée à trouver une boîte de gérance et à mener des projets auxquels je rêvais depuis des années.

Mona : Épanouissement : le podcast m’a permis de peaufiner ma dégaine et de trouver la

personne que Mona est en tant qu’humoriste, plus qu’en tant que drag qui anime. Par la suite, j’ai commencé Le prochain stand-up.

Rainbow : Je lui suggère aussi le mot « assumée ». Ça faisait longtemps qu’elle rêvait de faire de l’humour et qu’elle ne l’assumait pas.

Mona : Tu as tout à fait raison.

Nommez-moi une ou des qualités de l’autre que vous aimeriez posséder ?

Rainbow – Son rire est crissement contagieux ! Moi, je ne l’ai pas eu facile durant la pandémie. C’était rassurant qu’une belle conne comme elle soit à mes côtés. Elle me fait du bien. Son rire est rassurant. Elle trouve toujours le bon mot autant pour te faire chier que pour puncher !

Mona : Malgré son angoisse éternelle et son Pepto Bismol par intraveineuse, j’admire sa confiance. J’aspire à ça. J’aime aussi son côté entrepreneurial, son côté fonceur et créatif. Rainbow makes shit happens. Moi, sans l’équipe qui m’entoure, je ne ferais rien de mes journées.

Mona, en tournée, tu demandes souvent au public si tu vas trop loin et les gens te répondent que non.

Dans le podcast, te laisses-tu aller à 100 % ?

Mona : Bien sûr ! C’est arrivé qu’on retire des passages au montage. C’est ça, le danger de me donner un micro avec un verre dans le nez. Quand j’improvise dans le podcast, je me lâche lousse, alors que mon show sur scène est scripté. Je me suis gardé quelques réserves en l’écrivant, parce que j’ai un nouveau public qui vient de la télévision. Je vais probablement être plus trash dans le prochain. Je n’aurai plus la peur de perdre du public.

Rainbow, tu n’as pas beaucoup de filtre au quotidien. Y vas-tu all in dans le podcast ?

Rainbow : Relativement. Depuis que je fais la tournée du bingo, je réalise que j’ai encore moins de filtre. Avant, j’avais plus peur des répercussions. Heureusement, au Québec, les gens font la part des choses en écoutant nos podcasts.

Mona : On ne se censure pas, mais on ne fait pas exprès d’être trash pour être trash. Le vulgaire, c’est quand même une valse. Il faut en retenir un peu et en relâcher au bon moment.

Quels sont vos autres projets ?

Mona : En août, je repars en tournée au moins jusqu’en septembre 2026. Sinon, j’ai des projets dont je ne peux pas encore parler. Ce n’est pas de la télévision ni du variété. C’est autre chose.

Rainbow : En plus de la tournée de bingo, je reprends les représentations de La cage aux folles.

INFOS | ENTRE 2 LÈVRES ; Le TALKSHOW, le mardi 29 juillet à 19h30. Les portes ouvent à 18h30.

https://www.olympiamontreal.com/show/entre-2-levres/

Mona deGrenoble : https://monadegrenoble.com

Rainbow : https://rainbowdrag.com