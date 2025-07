Cairanne

Xavier Vignon, AOP Cairanne (Rhône, France) 2020

Code SAQ : 14213998 / 25,95$

Xavier Vignon est un as de l’assemblage, qui a parcouru le monde vinicole avant de s’installer dans la vallée du Rhône. Il rassemble les détails afin de créer un tableau qui magnifie un terroir. Cairanne est un village pas très loin d’où j’ai fait mes études de sommelier-conseil. Il a choisi des parcelles en altitude, avec des vieilles vignes, et nous offre ce portrait franchement réussi. On y savoure surtout la typique grenache noire, avec de la syrah, du mourvèdre et du cinsault. J’ai été enchanté par le nez riche de fruits noirs, et de fleurs. La bouche est complexe, et ca évolue dans le verre. Laissez vous charmer par ces parfums de fruits noirs et de poivre, et cette belle finale surprenante de fraîcheur. Très bon!