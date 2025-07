Albarino

Paco & Lola, DO Rias Baixas

(Galice,Espagne) 2023

Code SAQ : 12475353 / 22,0$

Cépage phare de la Galice, au nord ouest de l’Espagne, l’albarino nous enchante avec ses parfums d’agrumes (lime!), de feuillage vert, et de bord de mer. En bouche, ca éclate de fraîcheur, et c’est une explosion juteuse de pamplemousse blanc. La finale saline à souhait, et la texture soyeuse, couronne une gorgée qui accroche un sourire aux lèvres. Ca se boit sans camisole de force, en apéro, mais ce délicieux blanc sera à son aise avec la cuisine estivale plus légère, comme une salade de poulet, du poisson grillé, ou des huîtres. Ils sont super engagés dans la préservation de la nature, et semblent des alliés, comme le témoigne la version Pride de leur étiquette emblématique. Pour une raison inconnue, on ne l’a pas eue au Québec, mais elle se trouve encore en Ontario.