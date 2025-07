Journées communautaires «Ces Journées sont tellement importantes !»

L’an dernier, on s’en souviendra, la tempête Debby s’était déchaînée sur la région de Montréal, forçant l’annulation — et c’est le cas de le dire — du vendredi des Journées communautaires. Heureusement, le samedi ensoleillé a connu un succès retentissant, attirant plus de 90 000 personnes en plein cœur du Village. Cette année, les Journées communautaires de Fierté Montréal seront de retour les vendredi 8 et samedi 9 août 2025. De la rue Saint-Hubert à Papineau, en passant par Sainte-Catherine et Atateken, ces journées offrent une occasion unique de découvrir les services, les activités et les organismes qui œuvrent pour et avec les communautés LGBTQ+.

Des chorales au tennis, de la danse country au soutien aux personnes vivant avec le VIH, des regroupements fétiches aux Archives gaies du Québec, sans oublier Fierté agricole — oui, oui, il existe bel et bien des agriculteur·trice·s LGBTQ+ —, c’est toute une mosaïque d’organismes, d’activités culturelles, sportives, sociales et communautaires, ainsi que d’entreprises proches de la communauté qui vous attend pendant ces deux journées festives. Ajoutez à cela les visiteurs venus de l’extérieur de Montréal et les touristes, et vous obtenez une foule colorée et chaleureuse.

Un événement essentiel pour la visibilité LGBTQ+

« Ces Journées sont tellement importantes dans le contexte actuel de polarisation sociale. C’est l’occasion pour les groupes de se rencontrer entre eux, de parler à la population, de sensibiliser, d’informer — surtout dans un monde saturé de désinformation », explique Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.

Au début juillet, plus de 200 inscriptions étaient déjà enregistrées pour les deux journées : une majorité d’organismes communautaires LGBTQ+ et de groupes sportifs ou de loisirs, mais aussi des entreprises engagées envers les réalités LGBTQ+ et les principes d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI).

« Ces moments restent essentiels pour démontrer la solidarité qui nous unit », ajoute-t-il.

Nouveauté cette année : Fierté Montréal aura pignon sur rue dans le Village, avec un bureau situé devant le métro Beaudry. Ce nouveau QG accueillera aussi une exposition percutante intitulée Cri de ralliement, sur les effets du chemsex (rapports sexuels accompagnés de consommation de drogues) au sein des communautés LGBTQ+.

Les Journées communautaires en chiffres

Malgré l’annulation du vendredi en 2024, la Journée du samedi avait tout de même attiré plus de 90 000 personnes. Il faut se rappeler que les éditions 2020 et 2021 avaient été mises sur pause à cause de la pandémie. « En moyenne, la fréquentation tourne autour de 150 000 personnes pour l’ensemble des Journées communautaires, ce qui représente entre 20 et 25 % de l’achalandage total du festival. Depuis 2023, on observe une stabilisation autour de ces chiffres. Ça démontre à quel point ces deux journées sont cruciales », souligne Simon Gamache.

Atateken à l’honneur

Souvent mise de côté dans les éditions précédentes, la rue Atateken (au nord de Sainte-Catherine) sera bien active cette année. « La SDC du Village et les commerçant·e·s d’Atateken sont heureux de voir la rue animée pendant les deux journées», indique Simon Gamache. Une excellente nouvelle pour les commerces du coin, qui bénéficieront de cette visibilité retrouvée. Envie de manger, boire, magasiner? Vous aurez l’embarras du choix sur Atateken!

Une nouvelle collaboration en 2025

Autre nouveauté : Cogeco devient le présentateur officiel des Journées communautaires, avec la participation sur place de deux de ses stations.

• The Beat 92.5 animera en direct le vendredi 8 août de 13 h à 17 h;

• Rythme 105.7 prendra le relais le samedi 9 août de 11 h à 16 h.

« C’est un tout nouveau partenariat, et nous sommes ravis! Cogeco sera présent physiquement sur le site, diffusera ses émissions en direct et fera des entrevues avec les participant·e·s des Journées communautaires », précise le directeur général de Fierté Montréal.

L’énergie unique de ces Journées

Chose certaine, impossible de s’ennuyer en déambulant entre tous les kiosques, les tables, les tentes et les organismes aux mille couleurs. C’est l’occasion idéale de découvrir des groupes dont vous n’aviez peut-être jamais entendu parler, mais qui résonnent avec vos valeurs, vos envies, vos besoins.

On ne vous promet pas nécessairement un coup de foudre ou l’âme sœur, mais qui sait…? Chose sûre, les 8 et 9 août sont deux dates à encercler dans votre calendrier de la Fierté.

À ne pas manquer dans le Village!

INFOS | Les Journées communautaires de Fierté Montr.éal seront de retour les vendredi 8 et samedi 9 ao.t 2025, de 11h à 18h.

https://fiertemontreal.com