La nouvelle tradition queer estivale de Kat Levac

À l’été 2024, Katherine Levac animait le spectacle Queer and Friends à Montréal et Québec. Un an plus tard, la voici aux commandes de L’été de ma fierté, un show réunissant les humoristes Mona de Grenoble, Mathieu Dufour et Anne-Sarah Charbonneau, le 1er août au théâtre de Maisonneuve, dans le cadre de Fierté Montréal.

Es-tu en train de lancer ta tradition de shows d’humour queer en été ?

Katherine : Pour moi, faire des shows d’été, ça a toujours été une tradition. J’ai toujours le désir de faire un gala, un show avec des amis ou un projet extérieur où il n’y a pas l’espèce de rigidité d’un tournage télé ou d’une tournée régulière. C’était déjà une tradition d’être dans cette vibe-là, mais queer, pourquoi pas ?

L’an dernier, plusieurs personnes ont dit que le show n’était pas ajusté pour les hétéros en leur prenant la main pour qu’iels comprennent nos références, mais que c’était très queer. Que penses-tu de cette lecture ?

Katherine : Je suis 100 % d’accord ! J’avais écrit du matériel pour ce spectacle-là et je m’étais dit que je pourrais l’ajouter dans mon show régulier par la suite, mais ça ne fonctionnait pas du tout. C’était trop niché queer. Pas que ça ne riait pas ou que ça n’avait pas de bon sens, mais il n’y avait vraiment pas la même compréhension de ces réalités-là. Alors, je l’ai refait seulement durant le show bénéfice pour le GRIS.

Mona de Grenoble

En préparant le show du 1er août prochain, réfléchis-tu équitablement aux deux publics ?

Katherine : C’est d’abord pour les queers ! À la base, on m’a demandé de présenter mon

spectacle régulier et j’ai proposé d’avoir des invité.e.s et de faire quelque chose de spécial, parce que les gens peuvent venir voir mon show au DIX30 s’ils en ont envie. Fierté a accepté ma proposition. Évidemment, il y aura des blagues pour tout le monde, parce que je présente 50 minutes de mon show, qui ne parle pas de la réalité homoparentale de A à Z. Je parle de plein d’autres choses.

J’imagine que tu l’adaptes selon les publics.

Katherine : À La Sarre, en Abitibi, on va peut-être rire plus fort de ma vision des gars de régions et c’est quoi travailler avec sa famille : un sujet dont je ne parlerais pas à l’Olympia, parce que c’est notre cauchemar de travailler avec notre famille. C’est pour ça qu’on est à Montréal. Bref, le 1er août, ça va être une vibe différente. Les gens queers sont vraiment plus de party. À la base, on présente une soirée avec une plus grande liberté de parler au monde.

Mathieu Dufour

Qu’apprécies-tu des artistes qui vont partager la scène avec toi ?

Katherine : À notre manière, on parle d’affaires qui ont un impact, mais on reste dans le plaisir, dans l’autodérision et on rit de tout le monde, même si on parle de choses nécessaires. On respire, on a du fun. Quand je pense à Anne-Sarah, à travers toutes ses blagues, il me reste une sensibilité et l’impression que c’est un humain qui ne veut pas déranger, mais qui veut s’affirmer. Mona m’a déjà dit que son humour était moins intelligent, mais je ne suis pas d’accord : elle dit des choses qui nous font avancer, tout en restant grand public et en nous faisant rire fort. Matt est tellement dans l’authenticité : tu peux l’écouter parler durant deux heures en ayant le sentiment qu’il met le doigt sur plein de choses qu’on vit.

Depuis quelques semaines, on peut te voir jouer une laveuse de vitres dans le film Deux femmes en or, réalisé par ton amoureuse Chloé Robichaud. Comment était-ce d’être dirigée par elle ?

Katherine : C’était vraiment court à tourner, mais j’ai senti Chloé dans le plaisir constant durant ce projet-là. Ça se sentait sur le plateau. Même si le film aborde plein de sujets lourds, comme la dépression et le post-partum, je le trouvais très apaisant. C’est difficile pour un réal d’être dans la rigolade constamment. Tu as la tête pleine, ça n’a pas de bon sens ! Mais je la sentais détendue. C’était pour moi un grand bonheur de la voir heureuse.

Puisque tu l’as vue travailler énormément sur son film pendant des années, qu’est-ce que ça te fait de voir qu’il connaît un si beau succès ?

Katherine : Ce que ça me fait ? Écoute, Samuel, chaque film, c’est un miracle ! Ça n’a pas de bon sens, les efforts qu’ils ont mis là-dedans. Je pourrais en parler pendant mille ans.

Tu touches une corde sensible. Je suis outrée de tout le cœur qu’ils doivent mettre. Pour faire un film, il faut que tu sois tellement motivé. Tu ne peux pas faire ça à moitié. C’est pas une gig. C’est un contrat de vie ! Je suis vraiment satisfaite qu’il soit autant aimé.

Anne-Sarah Charbonneau

Tu crées de plus en plus de vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Pourquoi ?

Katherine : Ce sont des outils de promotion qui me ressemblent. Je ne cracherai jamais sur une invitation à Bonsoir, bonsoir. Je suis contente d’y aller. Par contre, les humoristes réfléchissent beaucoup à ce qui rejoint qui, où et quand ? Ultimement, on veut vendre des billets et on peut voir l’impact d’une chronique dans un talk-show et d’une vidéo Tik Tok.

Parfois, les effets sont plus grands sur les réseaux sociaux, mais ça reste autant de job. J’écris mon TikTok. Je le tourne chez nous. Je me maquille. Je gère l’éclairage. Je fais du montage. Et les gens le regardent. J’avance à tâtons là-dedans.

Pour le moment, ta tournée se poursuit jusqu’au 4 février 2026. Est-ce que ce sera la fin ou il y aura de nouvelles dates ?

Katherine : On est déjà en pleines supplémentaires. Je ne me donne pas de limite pour que ça se termine à telle date, mais s’il y en a d’autres, il n’y en aura pas des centaines. Je ne veux pas presser le citron et refaire une ronde de promo. Je serais plus motivée à écrire quelque chose de nouveau. Cela dit, je savoure chaque spectacle. Chaque représentation a son petit bonbon.

INFOS | Le spectacle d’humour de Kat Levak, L’été de ma fierté, réunit les humoristes Mona de Grenoble, Mathieu Dufour et Anne-Sarah Charbonneau, le 1er août à 20h, au théâtre de Maisonneuve, dans le cadre de Fierté Montréal.

Billets : https://www.placedesarts.com/evenement/katherine-levac

https://fiertemontreal.com