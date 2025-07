Le cœur de la Fierté bat dans le Village

Cher·ère·s lecteur·rice·s, Août, c’est le mois de la Fierté à Montréal. Et la Fierté, pour nous dans le Village, ce n’est pas un festival parmi d’autres. C’est un moment où le quartier s’illumine, où les regards se croisent avec bienveillance, où la rue devient à la fois une scène et un catwalk de tenues colorées et mémorables, une mémoire vivante, un espace d’expression libre et joyeuse.

On pourrait vous sortir des statistiques, des chiffres de fréquentation, des décomptes d’activités… mais ce qui compte surtout, ce sont les instants vécus. Les jambes qui dansent, les cœurs qui s’ouvrent, les voix qui s’élèvent. La Fierté, ici, c’est une affaire de collectif, d’humanité, de lumière et d’espoir.

Depuis la fin de l’année 2024, des administrateur·rice·s bénévoles sur notre conseil d’administration, qui consacrent déjà beaucoup d’heures à la SDC, ont accepté d’en donner encore plus pour faire partie

d’un comité dédié spécialement à la Fierté, pour déployer une programmation inégalée dans le Village, mais aussi pour trouver le financement nécessaire pour soutenir toutes ces belles idées. Je tiens à remercier chaleureusement Francis Gaudreault et Nicolas Wegel pour leur engagement soutenu envers le Village, mais aussi envers la Fierté dans le Village.

Cette année, la SDC du Village et Fierté Montréal ont uni leurs forces pour créer un véritable « Pôle Village ». Et ce n’est pas juste une expression cute : c’est une vision commune, un réseau de scènes, d’installations, d’animations, de marchés, d’artistes, de commerçant·e·s et de militant·e·s qui se croisent, s’entrechoquent et s’unissent pour faire du Village le véritable cœur de la Fierté.

Ajoutez à ça des artistes de partout au pays (et même de chez nous, c’est encore mieux), des artistes drag qui n’ont pas peur de performer sur l’asphalte en talons aiguilles, des spectacles pour les familles, pour les fêtard·e·s, pour les militant·e·s, pour les romantiques et pour les fans de Céline, comme moi.

C’est grand, c’est beau, c’est un peu fou. Comme notre Village Et au-delà du spectacle, il y a tout ce qu’on ne voit pas : les petites mains qui montent les scènes, les artistes qui répètent, les commerçant·e·s qui préparent leurs belles terrasses, les organismes communautaires qui tiennent des kiosques pour vous rencontrer. Il y a les résident·e·s qui sortent leurs drapeaux et leurs plus beaux kits colorés. Les enfants qui dansent sur de la musique techno à 14 h l’après-midi avec des «puppy», des scènes qu’on ne peut voir que dans le Village. Et des bénévoles qui sourient après 12 heures debout.

On parle souvent de retombées économiques, et oui, elles sont réelles (merci à vous qui achetez un café glacé, un harnais fait ici ou vous qui profitez d’un super repas dans nos restaurants du Village). Mais les retombées humaines, elles, sont incalculables. Le sentiment d’appartenance. La fierté d’habiter ici et d’y faire des affaires. La découverte d’une nouvelle identité.

On oublie aussi l’effet à long terme. Il y a des gens qui viennent vivre dans le Village parce qu’ils ont eu un coup de cœur pendant la Fierté. Des gens qui osent enfin sortir en public main dans la main. Des ados qui prennent conscience qu’ils et elles ne sont pas seul·e·s. Ça, ça ne se mesure pas. Et ça vaut tous les budgets du monde.

Cette année, la Fierté, c’est aussi une manière de dire haut et fort que le Village est vivant, aimant, résistant. Et qu’on est encore (et toujours) un territoire queer, fêtard, créatif et innovant à la fois. Malgré les défis des dernières années, le Village est important tous les jours de l’année, mais encore plus durant la Fierté. Et nos commerçant·e·s vous attendent avec grande impatience.

Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, l’a dit mieux que personne : « Cette année, nous voulons que le Village soit vécu comme un lieu de convergence, un espace d’ancrage, de rayonnement et de reconnaissance pour les communautés 2SLGBTQIA+. Cette collaboration avec la SDC du Village permet de faire de la Fierté un projet de société, notamment avec les commerçant·e·s du Village »

Et nous savons qu’il faut du courage politique pour soutenir cette ambition. Robert Beaudry, conseiller de ville du district de Saint-Jacques, le rappelle avec justesse : « La Fierté, c’est un moment phare qui nous rappelle à quel point notre ville est forte et belle dans toute sa diversité. Soutenir les initiatives de la SDC du Village, c’est faire le choix d’une métropole inclusive, libre et vibrante de son identité urbaine. Je suis fier de voir le Village et toute la ville s’illuminer de mille couleurs. Merci à toutes celles et ceux qui s’impliquent. Ensemble, continuons à bâtir une ville accueillante et solidaire.»

Du côté économique, notre partenaire Simon Déry, directeur général de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal, nous le rappelle : « Une Fierté forte dans le Village, c’est un moteur économique pour les commerçant·e·s d’ici. Nous sommes fier·ère·s de soutenir une programmation qui unit l’impact culturel à des retombées concrètes pour notre collectivité. »

Pendant la Fierté, le Village va devenir un quartier-spectacle, une scène à ciel ouvert où chaque tronçon, chaque vitrine et chaque voix contribuent à une immense œuvre collective.

Voici quelques événements à ne pas manquer dans le cadre du Pôle Village de Fierté Montréal et de la SDC du Village en 2025 :

• 31 juillet : Drag! En trois actes – 18h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

• 1er août : Complètement Gaga par Lady Boom Boom 18h – Scène Dovato –

Rue Sainte-Catherine Est

• 2 août : Special K + Alex & Miss Rosay – 18h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

• 3 août : Contes, chants et merveilles – 14h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

• 3 août : Stéfane Lippé – 18h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

• 4 août : La Course Capotée – 18h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

• 5 août : Diablos Boylesque Latinx – 18h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

• 5 et 6 août : Des gags et des paillettes – 18h – La National

• 6 août : Bloc Bollywood – 18h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

• 7 août : Poulin + La Sécurité – 18h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

• 8 août : Le Bus-École de Bimbo – 18h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

• 8 et 9 août : Journées communautaires – 11h à 18h – Sur Sainte-Catherine Est

• 9 août : Pour que tu m’aimes encore – 18h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

• 10 août : L’effet McCoy – 18h – Scène Dovato – Rue Sainte-Catherine Est

Et que dire du défilé? Cette marche annuelle, qui clôture la Fierté le 10 août, est toujours

un moment fort. Voir passer des centaines d’organisations, de familles, de collectifs et

d’individus, drapeaux au vent, c’est beau à pleurer. Et depuis 2024, le défilé se termine en plein cœur du Village, sur la rue Atateken, pour vous permettre de venir directement à la rencontre de nos commerçant·e·s.

Je peux dire avec certitude que la programmation que vous proposent la SDC du Village et Fierté Montréal cette année va vous plaire, car elle est comme vous : unique, excentrique

et inclusive.

Je vous invite à vivre cette Fierté avec nous. Venez voir, entendre, sentir. Venez marcher, applaudir, pleurer si ça vous prend. Venez aimer. Venez rire. Venez découvrir. Et venez nous dire que vous êtes là. Que nos commerces du Village comptent pour vous.

Et surtout, venez avec fierté. Tous les détails de la programmation sont sur www.villagemontreal.ca

et sur www.fiertemontreal.com. Bonne Fierté, mon Village.