Le Régal rosé

Vignoble du Loup Blanc, AOP Languedoc (France) 2024

Code:SAQ : 12883429 / 21,55$

Pour faire copain-copain avec la table, ce rosé bio est tout indiqué. On sent le soleil dans notre verre. Le Loup Blanc, c’est un domaine associé à Alain Rochard, un très sympathique Montréalais d’adoption, qui était derrière le Rouge Gorge, sur Mt-Royal, avant de rentrer en France. Un domaine qui a souffert , hélas, des aléas de la météo, donc en achetant ce bon rosé, on leur donne un coup de main. Au nez c’est floral (rose, violette), fruité (fruits rouges bien mûrs) et un brin poivré. Vous aurez le bonheur de retrouver tout ca en bouche aussi. C’est frais, c’est franc, et c’est super harmonieux. Avec une salade niçoise, un steak de thon, ou une ratatouille. Ou tout seul. Tout seul, c’est bien aussi!