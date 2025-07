L’Ensemble vocal pop de Montréal recrute

Sous la direction de François Dupuy, accompagné de Chantal Fournier, l’EVPM est un chœur à quatre voix qui se distingue par un répertoire varié et un apprentissage adapté aux forces de chacun et de chacune. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir une expérience musicale préalable, mais bien simplement d’avoir le goût d’apprendre et de progresser.

Une grande diversité de styles musicaux sont au programme : pop, rock, jazz, comédie musicale, folk ou traditionnel, de même qu’une incursion du côté d’un répertoire plus classique. Ne pas savoir lire la musique ne constitue par ailleurs pas un obstacle à votre participation, puisque chaque pièce est associée à une trame de pratique correspondant à votre ligne mélodique.

Si vous êtes curieux, mais toujours indécis, sachez qu’un atelier d’essai se déroulera le lundi 25 août 2025, de 19h à 21h30, au théâtre Paradoxe. Il vous sera possible d’y découvrir le répertoire, de prendre part à une séance d’exploration musicale et, si le cœur vous en dit, de passer une audition permettant d’évaluer votre justesse vocale ainsi que votre sensibilité musicale.

Les pratiques ont lieu le lundi, de 19h à 21h30, au théâtre Paradoxe situé au 5959 boulevard Monk (à quelques minutes de la station de métro Monk), via l’entrée située au fond de la cour intérieure. Les activités reprendront à partir du lundi 8 septembre. Au plaisir de vous y croiser! Pour s’inscrire, voir la page prévue à cet effet ou communiquer à [email protected] si vous avez des questions.

Pour un medley mettant en lumière quelques moments marquants du dernier concert :