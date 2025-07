Les 10 incontournables du Piknic Electronik cette année

Le mois d’août rime avec Fierté, mais ne rime absolument pas avec la fin du party! Pour les amateurs de danse et d’électro, le Piknic Electrnik vous garde actif jusqu’au 12 octobre avec plus d’événements et de DJs qu’il n’est possible d’en insérer à votre calendrier.

Comme le festival est l’un des planchers de danse les plus appréciés de la communauté queer, je vous propose un top 10 des meilleurs shows à voir d’ici la fin de la saison pour ne rien manquer de notre belle messe électronique dominicale. Ne rangez pas vos lunettes de soleil trop loin!

Priori – 24 août

Sous le nom de Priori, le musicien québécois Francis Latreille s’est imposé comme une voix cruciale de la techno underground. Son son oscille des éléments de dub techno, drum & bass et tech-house, tout en donnant lieu à une atmosphère plus légère et plus joyeuse. Son œuvre se décrit comme une sorte d’étude de la nature, il n’y a donc pas de meilleur endroit pour en apprécier la profondeur que dans les espaces verts du Piknic.

Francis Mercier – 30 août

Oubliez les escapades à l’extérieur de la ville lors du week-end de la fête de Travail : c’est au Piknic que ça se passe. Le DJ, producteur et propriétaire de label haïtien Francis Mercier est une véritable force musicale et il enveloppera Montréal de son mythique son le 30 septembre prochain. Qu’il se produise à Londres, Ibiza, Marrakech, New York ou Paris, Mercier crée des expériences à la fois électrisantes et empreintes d’âme — une invitation au lien, à la joie et au mouvement. Sa musique trace des voies culturellement riches, mélodiques et pleines d’énergie dans la house, en fusionnant percussions, fréquences spirituelles et influences du monde entier. Ses productions transcendent les cultures et les genres — lui valant un succès incommensurable et une résonance profonde auprès des publics internationaux, dont ceux issus de la diversité.

Mistress Barbara – 31 août

La reine montréalaise tant adorée prendra le contrôle du Piknic pour une énième fois le 31 août prochain au plus grand plaisir des festivaliers. Établie dans les années 90, Misstress Barbara est une pionnière et l’une des premières superstars DJ féminines qui a aidé à inspirer les générations futures avec ses sets techno explosifs. Tête d’affiche des plus grands festivals et événements au monde, la Montréalaise classée à plusieurs reprises parmi les 100 meilleurs DJs par DJ Mag continue de performer régulièrement pour son public de la première heure sur les scènes de la métropole.

YOta – 1er septembre

Le 1er septembre, le Piknic vous propose une belle brochette musicale, incluant la Québécoise Softcoresoft, la Canadienne Sinca et le Français YOta. Le style de Y0ta est à mi-chemin entre la trance et la techno, s’inscrivant dans les tendances de techno moderne. Sa musique est caractérisée par des mélodies entrainantes combinées à des grooves rapides et survoltés et ses sets sont construits pour vous faire bouger et planer en même temps. Ça promet!

Andrea de Tour – 7 septembre

La coqueluche de Québec lance l’automne en grand avec un set de feu le 7 septembre prochain. La DJ régalera les mélomanes avec son tissu musical ancré dans le groove, tout juste avant de laisser la place au Marseillais Bwi-Bwi. Ayant grandi dans le chant jazz, Andrea de Tour propose des sons nuancés et des rythmes profonds qui donnent de l’élan aux festivaliers et crée une ambiance délicieuse pour un dimanche automnal.

DJ Cinéma du Quartier Latin – 14 septembre

Avec un nom pareil, difficile de ne pas deviner la ville natale de ce DJ talentueux. Depuis 2020, le montréalais a sorti de nombreux singles et EPs, dont Red Seats et Portrait. Son style Lofi House nostalgique et électronique l’a amené à performer dans plusieurs concerts à New York et à Montréal. Son troisième projet, Fleur, beaucoup plus dansant, est sorti il y a quelques mois à peine. Rendez-vous au Piknic le 14 septembre prochain pour voir un cinéma bien local.

Purple Disco Machine – 26 septembre

Purple Disco Machine est le genre d’artiste qui débarque une seule fois par génération.

Si bien que les mots manquent pour définir l’influence incommensurable du DJ est-allemand sur l’industrie musicale du moment. Celui qui a notamment remporté le prix Grammy du meilleur remix pour sa version de About Damn Time, de Lizzo, est connu pour ses hits Hypnotized, Dopamine et In the Dark. Il a également créé Substitution, en 2023, une collaboration avec le génie français Kungs. Purple Disco Machine nous a aussi offert Heartbreaker l’an dernier, une bombe en collaboration avec nul autre que Chromeo. Peut-on espérer une apparition surprise du duo montréalais sur scène le 26 septembre prochain? Il faudra y être pour le savoir!

Hamza – 27 septembre

Hamza est un rappeur, chanteur et beatmaker belge francophone. Ses débuts dans la musique remontent à son adolescence, lorsqu’il a formé le groupe de hip-hop Kilogramme Gang avec ses amis Triton et MK. En 2013, Hamza sort son premier album solo, Recto Verso. Deux ans plus tard, il sort sa mixtape H-24, qui attire l’attention du public en Belgique et en France. Depuis, chaque projet a touché un public plus large et plus attentif, ce qui a valu à Hamza une place bien méritée dans le paysage musical mondial. Sa présence au Piknic promet de faire tourner les têtes et bouger les fesses, il faut donc se procurer un billet rapidement.

Carl Cox – 3 octobre

Le britannique Carl Cox trône très haut dans la stratosphère des parrains de la house. Ambassadeur musical et vétéran de l’acid house, champion de la techno, pionnier de la dance music, propriétaire de label et roi d’Ibiza, Cox est passé par toutes les scènes, sans jamais perdre de vue sa passion : jouer de la musique et faire vibrer les foules. La place centrale qu’on lui accorde dans l’excellent documentaire What We Started, à propos de l’histoire de la musique électronique, témoigne de toute l’influence de ce dieu des platines sur l’industrie musicale actuelle. Le show du 3 octobre prochain promet d’être un moment d’anthologie auquel tout amateur d’électro se doit de participer. Point final.

Discoño – 12 octobre

La saison des Piknics se terminera sur des notes de queerness en toute splendeur cette année. Le 12 octobre prochain, le collectif LGBTQ+ Latinx bien connu Discoño fera résonner les cultures latines, caribéennes et africaines sur la scène Banque nationale dès 16 h. La Niña Kiwi, ouvrira le bal avec des beats urbains latins et des trouvailles musicales rares soigneusement sélectionnées, créant une riche palette musicale inclassable. Le DJ belge récemment installé à Montréal Young Fresh prendra ensuite les platines avec des mix de baile funk et d’afrobeats explosifs qui intègrent ses propres remixs, offrant une performance véritablement inédite sur laquelle il sera impossible de ne pas se déhancher. La DJ queer afro latinx LITNEY terminera la soirée à partir de 19 h. L’une des plus célèbres artistes auprès de jeunesse torontoise, elle a acquis sa popularité en proposant constamment des sets excentriques sur les pistes de danse lors d’événements emblématiques dans le monde entier. Avec ses bangers certifiés rave aux influences baile funk, ballroom et Jersey club, LITNEY promet d’enflammer le Piknic Electronik majestueusement en guise de clôture annuelle.

