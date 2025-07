Prosecco Gold

Bottega Spa, DOP Prosecco (Vénétie, Italie) 2023

Code SAQ : 15339023 / 31$

Déjà la bouteille dorée accroche agréablement les iris. Ca sent la fête et l’extravagance. Mais au-delà de ca, il y a un mousseux qui sait réjouir un gosier. Ne laissez pas le souvenir plus ou moins agréable d’une petit bouteille servie dans l’avion vous faire passer à coté d’une expérience nettement plus réjouissante avec ce format. Le nez de fruits du verger, de petites fleurs blanches et d’une touche de sauge, est typique du cépage gléra. La bouche est en fête, avec les fines bulles du vin, et sa douceur est équilibrée par une amertume bien dosée, et une fraîcheur finale. C’est un super apéro, et une bonne base pour des cocktails estivaux. Bottega a commandité des évènements dans certaines Fiertés, dont celle de Varsovie.