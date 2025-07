Rock, soul et Fierté : entrevue avec Fefe Dobson

La Scène de l’Esplanade du Parc olympique vibrera au son du rock et de la soul, le vendredi 8 août prochain, pour DistinXion, spectacle-événement devenu un moment-phare de la Fierté. Cette année, la soirée réunira trois forces iconiques pour un moment de musique qui fera éclater les frontières et fera raisonner la musique et la Fierté différemment.

Cette soirée unique verra trois stars se partager la scène : G Flip, rockeur·euse non binaire survolté·e, Charlotte Day Wilson, envoûtante artiste soul et R&B, ainsi que Fefe Dobson, icône pop-rock canadienne, pionnière au style brut et sans détour. À l’approche de la grande soirée, Fefe Dobson se livre sans tabou à propos de sa carrière, sa vision sociale et les surprises qu’elle réserve au public montréalais.

Au fil des ans, tu as développé un large public et une relation très étroite avec la communauté queer. Comment s’est créé ce lien privilégié ?

Fefe Dobson : Je suis vraiment reconnaissante du soutien continu que la communauté m’a apporté au fil des ans et de ce que cela signifie pour ma carrière! Je pense qu’au début, beaucoup de gens ont perçu quelque chose de différent en moi et se sont identifiés à cela. J’étais un peu à part dès le départ. Une fille noire avec une petite queue de cheval bouclée, vêtue de jeans et de cuir, jouant du rock. Je pense que la synergie réside dans le fait que la communauté queer est également unique et célèbre aussi la « différence ». La première fois que j’ai vraiment réalisé que cette communauté était pleinement connectée à moi, c’est quand j’ai sorti mon simple Don’t Go (Girls & Boys). C’était une sorte d’hymne gay, ou du moins, c’est comment ça résonnait.

Tu as immédiatement établi, au cours de ta carrière, qu’il était important d’être toi-même et de rester fidèle à tes valeurs, ce qui est plus vrai que jamais pour la communauté queer aujourd’hui. As-tu un message à transmettre à ceux qui perdent espoir face à la montée actuelle de la haine et de l’intolérance?

Fefe Dobson : Le changement peut prendre du temps et de la pression, mais ça en vaut

vraiment la peine ! J’ai passé des années à essayer de me défendre et de me valoriser. Ces dernières années, j’ai presque un filtre intégré pour savoir si ce que je fais, que ce soit un concert, une apparition ou une chanson, reflète vraiment qui je suis et ce que je veux partager. Il y aura toujours une forme de haine ou d’intolérance, mais plus la communauté grandit, partage et célèbre, plus les gens s’adaptent!

Tu es une star canadienne qui vit maintenant à Nashville. À quelle fréquence rentres-tu chez toi ?

Fefe Dobson : J’essaie de revenir aussi souvent que possible! J’ai beaucoup de festivals d’été prévus partout au Canada cet été, et j’en suis ravie! Notre pays est tellement beau. Pour moi, Toronto est vraiment mon chez-moi. J’y ai grandi et j’y garde de très bons souvenirs. J’y ai beaucoup d’amis et de famille. J’adore aussi Montréal, surtout l’été, c’est tellement magnifique!

La musique country est en plein essor à Montréal en ce moment, et il se trouve que vous vivez à Nashville. Envisageriez-vous d’expérimenter ce genre musical un jour ?

Fefe Dobson : Je pense que le rock’n’roll est à l’origine de ma musique – et ce sera toujours le cas, mais dans la musique moderne, les frontières entre les genres musicaux sont devenues flous. Une chanson country pourrait être à l’horizon. J’ai composé beaucoup de chansons en coulisses à Nashville, pour d’autres artistes, et cette sonorité country s’est un peu installée.

Il ne faut pas s’attendre à un album country complet, mais je serais ouverte à l’idée

d’enregistrer une chanson country ou de collaborer sur un album si l’occasion se présentait!

Tu as déjà partagé quelques-unes de tes influences musicales (Lennon, Jackson, etc.). Quels sont les artistes québécois ou canadiens qui t’inspirent le plus ?

Fefe Dobson : Céline Dion est une icône! Je me souviens d’être allée la voir en concert et d’avoir pleuré tout le temps. Elle est tellement incroyable sur scène! Sa voix me donne des frissons. Je dois aussi mentionner mes amis, Simple Plan! J’ai grandi avec eux sur la route et j’ai récemment fait quelques concerts avec eux lors de la tournée des plus grands succès d’Avril Lavigne. C’est ma famille ! Ils sont tellement adorables et talentueux. J’adore aussi Charlotte Cardin, elle est géniale ! Leonard Cohen, bien sûr, un parolier magnifique. J’aime aussi le nouvel album d’Alicia Moffet! Sinon, j’adorerais collaborer avec un DJ francophone, peut-être Banx + Ranx ou A-Trak!

Tu reviendras à Montréal pour DistinXion le 8 août. Comment Montréal se compare-t-elle aux autres villes ? Reçois-tu un accueil particulier des fans ici ?

Fefe Dobson : Les Québécois ressemblent tellement au public européen, c’est toujours un accueil chaleureux! Même après toutes ces années, j’ai l’impression d’accueillir de nouveaux fans qui découvrent ma musique pour la première fois. J’adore la curiosité des mélomanes montréalais. Ils sont tellement ouverts à l’expérience globale de mes spectacles. C’est aussi spécial de ressentir une véritable connexion avec le public lorsque je chante des chansons en anglais.

Tu seras sur scène avec Charlotte Day Wilson et G Flip. Comment te sens-tu à l’idée de jouer avec ces deux personnes talentueuses?

Fefe Dobson : Je suis ravie de partager la scène avec elles ! Ce sera un spectacle vraiment le fun. Pendant tant d’années, j’ai voyagé avec des hommes. Donc, d’avoir trois femmes sur la scène principale pour célébrer la FIERTÉ ensemble? Ce sera ICONIQUE! Je connais Charlotte car nous nous sommes rencontrés l’automne dernier à Toronto par l’intermédiaire de Nelly Furtado. J’ai hâte de mieux connaître G Flip, mais d’après ce que j’ai entendu, elle est géniale ! Je pense que nous apportons chacune notre touche personnelle et que la soirée sera vraiment géniale.

Aurez-vous l’occasion de vous rencontrer avant le grand événement ? Sinon, comment se déroulent la mise en scène, les répétitions, etc.?

Fefe Dobson : J’espère arriver un peu plus tôt pour passer un peu de temps à Montréal! Si j’ai l’occasion, j’adorerais prendre un verre et discuter en coulisses. Les coulisses sont toujours le meilleur moyen de se connecter avec les artistes dans un environnement familier. Ce sera la première fois que je ferai un spectacle complet avec elles, mais je peux vous dire que mon show est une véritable montagne russe! Je pense que nous avons tous quelque chose d’unique à offrir au public et notre objectif sera de maintenir cette énergie toute la soirée.

Adaptes-tu ton approche ou ta présence sur scène quand tu joues aux côtés d’artistes d’un genre musical différent, comme la soul ?

Fefe Dobson : Non. Je n’adapte jamais ma performance, sauf pour un spectacle acoustique. Je pense que les gens ont une idée de ce à quoi ils s’attendent lorsqu’ils viennent voir mon spectacle. C’est une façon de rester fidèle à moi-même. Je livre une énergie rock’n’roll intense sur scène.

DistinXion est une soirée favorite des fans de Fierté Montréal. À quoi peuvent-ils s’attendre cette année ?

Fefe Dobson : Je travaille actuellement sur mon spectacle, donc les surprises sont encore confidentielles (rires)! On peut s’attendre à beaucoup de hits et à des morceaux du dernier album EMOTION SICKNESS. J’ai aussi l’habitude d’aborder certains de mes artistes préférés en spectacle. J’adore chanter, danser et me déhancher. On va transpirer et célébrer ensemble !



Y a-t-il des projets que tes fans devraient garder à l’œil ?

Fefe Dobson : Cette année, je célèbre les 15 ans de mon album Joy, qui comprend des chansons comme Ghost, Stuttering et Can’t Breathe. L’anniversaire officiel est le 22 novembre, alors je travaille sur des concerts potentiels pour l’occasion. J’écris de la nouvelle musique en ce moment, entre les festivals d’été et d’autres concerts. J’espère sortir de nouveaux morceaux en 2026!

As-tu un message pour les fans montréalais ?

Fefe Dobson : J’adore Montréal! J’ai tellement hâte d’être de retour! Au cours des quatre dernières années, j’ai participé à plusieurs événements de la Fierté partout au Canada, et celui-ci était en tête de ma liste!

INFOS | FEFE DOBSON sera de la soirée DinstinXion, aux côtés de G Flip et Charlotte Day Wilson, le vendredi 8 août, de 17h à 23h, sur la scène principale de l’Esplanade du Parc Olympique. https://fiertemontreal.com