Tenute Le Calcinaie

Simone Santini, DOCG Vernaccia de San Gimignano (Toscane,Italie) 2023

Code SAQ : 14546311 / 23,90$

Un blanc bio, d’un cépage peu connu, d’un village magnifique de Toscane. Il y a de quoi piquer une curiosité, non? J’ai visité San Gimignano et ses antiques tours si pittoresques, pour mes 50 ans. Évadez-vous à votre tour en dégustant une vernaccia au nez floral (muguet, chèvrefeuille), avec des notes de guimauve et de poivre blanc. La bouche est super satinée, avec des accents de pomme jaune, de poire asiatique. Le premier adjectif qui m’est passé par la tête, en le savourant, c’est: sexy! Un vin plus de coucher de soleil, ou de repas en douce compagnie, que de piquenique électronique ou d’avant-match des Alouettes, mettons. Bien content de l’avoir découvert!