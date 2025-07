L’affiche commémorative 2025 du festival Fierté Montréal

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais depuis l’an dernier, le Festival Fierté Montréal demande à un.e. artiste graphique de créer une affiche commémorative. Celle l’édition 2025 est signée par Mel Perreault, aussi connu·e comme Melejuana. Mel est un·e artiste du tatouage et l’illustration de Montréal dont l’univers visuel profondément queer s’inscrit dans une démarche artistique engagée et sensible.

Le travail de Melejuana explore des réalités queer imaginées, les performances de genre et les identités autodéterminées. Qu’il s’agisse de peinture, d’illustration ou de tatouage, sa pratique est intimement liée : des scènes picturales naissent des recherches culturelles, deviennent des flashs, puis prennent vie sur la peau. L’illustration de la 19ème édition du Festival s’inscrit dans cette continuité, en proposant une vision vibrante et inclusive des communautés 2SLGBTQIA+.

« Les fondations des célébrations de la Fierté d’aujourd’hui ne reposent pas sur une seule brique, mais sur les nombreuses communautés qui nous ont collectivement fait avancer. Avec cette affiche, je tente de rendre visibles, du moins en partie, les nombreuses communautés et luttes qui ont permis à certain·e·s d’obtenir les droits et la visibilité dont nous jouissons en 2025, tout en rappelant l’importance de continuer à progresser et à protéger les personnes les plus vulnérables parmi nous, » Mel Perreault.

Originaire d’une petite communauté des Cantons-de-l’Est, Mel Perreault puise dans ses souvenirs d’enfance queer pour peupler son travail de personnages et de décors inspirés du Québec rural. Elle insère dans ces paysages familiers des corps longtemps invisibilisés, ou imagine des mondes utopiques où les identités queer peuvent s’épanouir librement.

L’affiche commémorative du Festival Fierté Montréal 2025 est une ode à ces univers trop souvent effacés, un hommage à la résilience, à la joie et à l’imaginaire queer.

Vous pouvez vous procurer l’affiche à la boutique du Festival, dans le Quartier général localisé au 1306, rue Sainte-Catherine Est, du 31 juillet au 10 août.

L’an dernier…

Pour l’édition 2024 du Festival Fierté Montréal, Laurence Heinrich signait l’illustration commémorative intitulée Jamais sans notre fierté. Pensée comme un manifeste visuel, cette œuvre s’inspire des codes graphiques des années 60 et de l’esprit du soulèvement de Stonewall. Au centre, le poing levé incarne la force collective et la lutte pour l’égalité. Les mains, représentées dans des couleurs non réalistes, traduisent une volonté d’inclusivité universelle, au-delà des catégories, genres et origines. Autour de ce symbole, dix-huit papillons monarques illustrent la diversité des drapeaux représentés au défilé de la fierté de Montréal. Le papillon monarque a été choisi pour sa signification profonde : il évoque le déplacement en groupe et la migration collective, à l’image des millions de monarques qui parcourent chaque année l’Amérique du Nord. Dans plusieurs cultures anciennes, le papillon est également lié à l’esprit et à la transformation. Ici, il symbolise l’élan de vie, la résilience et la beauté propre à la communauté 2SLGBTQIA+.