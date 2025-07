L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et les prochaines semaines.

Samedi 26 juillet 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🎭 Just For Laughs Galas – Fortune Feimster – Les légendaires Galas Just For Laughs sont de retour à Montréal, réunissant le meilleur de l’humour international. Celui animé par Fortune Feimster, compteras Michelle Buteau, Roy Wood Jr. et Mikey Day, accompagnés d’une impressionnante brochette de talents comiques du monde entier (à annoncer sous peu), chaque gala présente un savant mélange de vedettes mondiales et de voix émergentes de tous les horizons de l’humour. Enregistrés en direct au Théâtre Maisonneuve, ces spectacles capturent l’énergie électrisante, l’écriture incisive et l’esprit international qui font de JFL une destination incontournable autant pour le public que pour l’industrie. EN ANGLAIS. Dans le cadre du Just for Laughs, le 26 juillet à 18h30 au Théâtre Maisonneuve.

🎭 JFLGBTQ+ Gala hosted by Alan Cumming – On est là. On est queer. Et on redonne un coup de brillant au légendaire gala de Just For Laughs. Fini les formules classiques — place à un show flamboyant, à l’image de la communauté LGBTQ+ : éclatante, drôle, diversifiée et fièrement assumée. EN ANGLAIS. Dans le cadre du Just for Laughs, le 26 juillet à 21h30 au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

🎭 Cult of AnarchKey présente QUEERCORE: Nu Metal avec Korra AnarchKey, Tristan Nestea, Yikes Macaroni, Poppet The Banshee, Asmatix et Cyril Cinder, Complexe Sky



🥳 Village Pour Toustes présente Festival Ctrl+Alt, Place du Village



👑 Jimmy Moore personnifie Céline Dion, Cabaret Mado



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Celes, Carmen Sutra et Erica, Cabaret Mado



👑 Late Night avec Jessie Précieuse, Crystal Starz et Lady Boom Boom, Cabaret Mado



👑 Charlie’s Angels : Full Throttle avec EmmÖtional Damage, Pomp, Mimi Fatale, Lulu Shade et Esirena, Bar Le Cocktail

🎭 Spectacle immersif entre histoire, cirque et technologie, Bon Voyage vous entraîne dans l’effervescent Montréal de la fin du XIXe siècle, à l’époque du premier départ transcanadien entrain, de la gare Dalhousie vers la côte ouest. Au sein d’une scénographie immersive, 5 circassiens donnent vie à ce moment charnière de notre histoire. Conçu comme une expérience sensorielle complète, le spectacle marie arts du cirque, théâtre physique et projection 360 degrés, créant un univers éclaté où se rencontrent mémoire et imaginaire. Une création signée Fernand Rainville, qui conjugue poésie, prouesses physiques et humour. Obtenez 25% de réduction avec le code FUGUES25. BILLETS AU https://cirque-eloize.com/creation/bon-voyage-2/

Dimanche 27 juillet 2025

🏳️‍🌈 BBQ communautaire de ACCM | AIDS Community Care Montréal. Ce BBQ annuel d’été pour les ami·e·s et la famille d’ACCM est l’occasion de célébrer ensemble l’été et la communauté! Un après-midi rempli de plaisir, de nourriture et de musique. Il y aura également beaucoup de matériel artistique pour fabriquer des pancartes qui accompagneront ACCM lors du Défilé de la Fierté! Au Parc Lafontaine, devant le 3819, avenue cailla-Lavallée, de 13h à 16h.

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut…

🥳 Village Pour Toustes présente Festival Ctrl+Alt, Place du Village



🏳️‍🌈 AIDS Community Care Montréal (ACCM) tient son BBQ communautaire, Parc La Fontaine



👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash, Lady Boom Boom et Lulu Shade, Cabaret Mado



👑 Bonne fête Crystal Starz avec Crystal Starz, Bar Le Cocktail

Lundi 28 juillet 2025

Mardi 29 juillet 2025

🎭 Les B𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! Rire un bon coup tout en visitant le Village? C’est exactement ce que vous propose l’humoriste Charlie Morin dans le cadre des 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! À mi-chemin entre le stand-up et une visite guidée, cette balade est une déclaration d’amour — drôle, parfois touchante — à un quartier vibrant, coloré et profondément humain. Les mardis à 18 h, jusqu’au 26 août. Départ au coin Sainte-Catherine et Saint-Hubert, devant la Banque Nationale. En cas de pluie, l’activité est remise à la semaine suivante. C’est gratuit! Aucune inscription requise — présentez-vous au point de départ ou joignez-vous au groupe en chemin!

🏳️‍🌈 Atelier sur les réalités trans | AIDS Community Care Montreal Es-tu quelqu’un·e qui se pose des questions sur son genre, mais qui ne sait pas grand-chose sur la transidentité ? Une personne de ton entourage se déclare trans et tu veux en savoir plus sur la transidentité ? As-tu des questions à ce sujet que tu ne te sens pas à l’aise de poser à une personne trans ? Veux-tu en savoir plus sur la manière d’user de respect envers les personnes trans ? L’atelier Trans 101 est fait pour toi! Tu apprendras les bases de la transidentité (définitions des termes, réalités trans, respect, etc.) et tu pourras poser des questions pour obtenir plus d’information! Au West Island LGBTQ2+ Centre, de 18h à 20h. Activité gratuite et en anglais. 202 rue Woodside, Beaconsfield, QC, H9W 2P1

📚 The Violet Hour présente Love et Sex as Resistance: Writing Queer Romance et Erotica avec Afrooz Zaad, Gabriel Cholette, Leila Marshy et Jane Walsh, Librairie Pulp Books & Cafe.



👑 Full Gisèle : Bonne fête Gisèle! avec Gisèle Lullaby, Victoire de Rockwell, Marla Deer, 👑 Tracy Trash et Kelly Torreli, Cabaret Mado

Mercredi 30 juillet 2025

🎥 Cinéma Public présente Polyester de John Waters avec Divine, doublé en français Québécois et sous-titré en anglais, LIVART



🎶 Katy Perry: The Lifetimes Tour avec Rebecca Black, Bell Centre.

👠✨💅 C’EST À TON TOUR KIARA, un spectacle à saveur de Kiara avec Marla Deer, Gisèle Lullaby, Tracy Trash, Jessie Précieuse, Velma Jones, Bobépine, Bambi Dextrous et Clay Thorris. Au Cabet Mado, de 21h à 22h45.



👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

Jeudi 31 juillet 2025

La Fierté a ses drapeaux Depuis la création du drapeau arc-en-ciel en 1978, les différents drapeaux de fierté identitaire sont devenus bien plus que de simples symboles colorés. Porteurs de sens, ces drapeaux sont maintenant des objets éminemment politiques. Bien plus que des morceaux de tissu, le drapeau arc-en-ciel et les autres drapeaux identitaires sont à des degrés divers des emblèmes de vie, de résilience, d’amour et de liberté, de marqueurs uniques d’affirmation de la diversité de genre et sexuelle, de reconnaissance internationale. Cette exposition produite par Fugues est présentée par Fierté Montréal, avec le soutien de ViiV. Elle vous permettra d’en connaître plus sur l’histoire et l’évolution de chacun d’entre eux. Sur l’Esplanade Tranquille , 1442, rue Clark, Montréal, Québec H2X 2R3, entre 17h et 23h.

🏳️‍🌈 Lumière des Nations, présenté par Fugues, revient cette année dans un format encore plus grandiose, en plein air, pour lancer officiellement le festival dans toute sa splendeur. Une véritable constellation d’artistes autochtones et bispirituel·le·s prendra d’assaut la scène pour offrir une soirée vibrante et inoubliable. Au programme : chant de gorge, poésie, danse, hip-hop engagé, musique live inspirante, et un DJ set électrisant en clôture. Le tout enveloppé dans un beau décor écoqueer et festif. Viens vibrer avec nos invité·e·s : Bobby Sanchez (elle/iel), Camille Larivée (iel), Gilbert Niquay (il/lui), Léuli Eshrāghi (iel), Marie-Celine Einish (elle), Shub (il/lui) et Soleil Launière (elle). Nous aurons aussi l’immense privilège de recevoir l’Aînée Sedalia Fazio pour une bénédiction d’ouverture. De 17h à 21h, sur l’Esplanade Tranquille – Scène Loto-Québec du Quartier des Spectacle.

🏳️‍🌈 Atelier littéraire | Fierté littéraire Des artistes littéraires proposent des échanges sur l’écriture, la poésie, la prose, l’inspiration, etc. Cet espace permet aux personnes qui, pour les raisons qui leur appartiennent, ne veulent pas ou ne peuvent pas, de participer à des activités grand public dans lesquelles, le caractère queer est ostensible. Fierté littéraire respecte leurs besoins. Thème : la création de personnages queers et aussi de créatures queers en littérature de l’imaginaire. Animation Philippe Aubert Côté. De 17h00 à 18h30 au Théâtre La Comédie de Montréal.

🏳️‍🌈 AIDS Community Care Montreal (ACCM) présente Deux lignes, une histoire, une exposition estivale d’archives qui retrace l’héritage des soins, de l’activisme et de la communauté du VIH à Montréal à travers la lentille historique unique d’ACCM. Pour la première fois, ACCM ouvre ses archives au public : affiches, photos, documents et souvenirs des dernières décennies seront présentés au côté d’une chronologie des principaux jalons du mouvement montréalais de lutte contre le VIH. Cette exposition invite les visiteur·euse·s dans un espace d’apprentissage, de souvenirs et de réflexion sur plus de 38 ans de soins et de résilience. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 Queer Académie : la finale | Fierté littéraire Dans cette compétition inspirée par La Voix et Star Académie, des artistes littéraires remplissent différentes épreuves dans le but de gagner le prix, un contrat d’édition avec les Éditions TNT, maison d’édition agréée. Dans le cadre de la finale, les recrues présentent leurs textes dans le cadre d’épreuves. À la fin, la personne qui remporte le concours se fera offrir un contrat d’édition. Animation : Barbada. Mentorat : Jonathan Bécotte (il/lui), Sylvie Payette (elle) et Alex Viens (iel). De 20h00 à 21h15 au Théâtre La Comédie de Montréal. Diffusion différée deux semaines après l’événement sur la chaîne YouTube de Fierté littéraire : @fiertelitteraire8239

Fierté Montréal et image+nation présentent CinéQueer en ligne CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international. En mettant de l’avant des cinéastes émergent·e·s et établi·e·s, CinéQueer crée un espace de rencontre entre les œuvres et les communautés, où la visibilité, l’affirmation et la créativité sont au cœur de l’expérience.

🏳️‍🌈 Transcendance présente : Jasmine Infiniti Après Lumière des Nations et avant l’invasion Supernature au Club Soda, le premier jour de Fierté Montréal se termine en beauté avec Jasmine Infiniti, icône underground née dans le Bronx et basée à Brooklyn — une pionnière trans à ne pas manquer. Mixant ballroom, hard techno, hip-hop et industriel, ses sets happent avec leur intensité brute et leur énergie indomptée. Fondatrice de New World Dysorder et autrice du LP culte Bxtch Slap, Jasmine est une voix incontournable de la scène club nord-américaine. Résistance, rythme et libération. De 21h à 23h, sur l’Esplanade Tranquille – Scène Loto-Québec du Quartier des Spectacle.

🏳️‍🌈 Dialogues à travers le temps : partage intergénérationnel LGBTQ+ | Interligne. Le programme Trait d’union d’Interligne vise à établir des liens intergénérationnels au sein des communautés LGBTQ+ par la correspondance. Cette exposition se veut un prolongement du programme et présente des éléments multimédias qui mettent en valeur des histoires et des expériences révélant des réalités LGBTQ+ des générations d’hier et d’aujourd’hui. De 15h à 20h. Espace ONF, 1500 Balmoral.

🎭 Lesbian Wilderness Retreat From Hell est une comédie d’horreur queer immersive et interactive. Lorsque cinq influenceur·euse·s des médias sociaux réalisent que leur invitation à une fabuleuse retraite queer n’est qu’une couverture pour un complot de vengeance cauchemardesque, ils n’ont d’autre choix que de faire face à leurs sombres passés – le tout diffusé en direct à leurs fans sur les médias sociaux. Le public joue le rôle d’un personnage dans le spectacle, décidant du sort des influenceurs! À trois moments clés, les spectateurs seront invités à scanner un code QR et à voter pour ou contre un personnage après une révélation choquante. L’enjeu est de taille et l’impact, immédiat! Réalisé par Mariah Inger. Avec Alyssa Angelucci-Wall, Veronica Baron, Anton May, Elly Pond, Joan Edouard Williams, Emma Elizabeth, Chrystal Zhang et Hannah Morrow. Produit par Misfit Productions. En association avec Fierté Montréal et le Cabaret Lion d’Or. Anglais avec sous-titrage en français. Un pourcentage des recettes des ventes de billets sera reversé au soutien des efforts humanitaires pour une Palestine libre. De 20h00 à 21h30 Cabaret Lion D’Or.

JEWELS SPARKLES À Montréal pour un soir seulement au Cabaret Mado.

🏳️‍🌈 XoXo est une déclaration d’amour aux sons queers et aux identités assumées. Dans le cadre de la journée d’ouverture du Festival Fierté Montréal, XoXo donne le coup d’envoi des festivités avec une explosion de rythmes, de voix et d’expressions libres et fougueuses. Trois artistes locaux·ales électrisant·e·s se partagent la scène pour incarner la résistance, la joie et la créativité queer dans toute leur splendeur. Amenez vos ami·e·s, votre famille — et laissez-vous emporter par le talent de cette nouvelle génération d’artistes dans le décor estival et vivant des Jardins Gamelin. De 17h à 22h. à la Place Émilie Gamelin.

🏳️‍🌈 Drag! En trois actes Trois heures. Trois ambiances. Une célébration grandiose de l’art Drag à ciel ouvert pour le Festival Fierté Montréal! Acte 1 – Grands classiques et humour rétro. Acte 2 – La relève Drag monte en force. Acte 3 – Hits actuels, bangers francophones et performances ULTRA glam Un show éclaté, inclusif et festif qui traverse les époques et les styles, entre nostalgie, fraîcheur et chaos maîtrisé. Une soirée fabuleusement queer. Totalement Drag. De 18h à 21h, sur la Scène Dovota rue Sainte-Catherine, près de Papineau.

KaraoDrag @ Le Cocktail Dès 21h, la fête se poursuit au bar Le Cocktail avec un karaoké Drag survolté. Showcases, surprises et ta chance de briller sur scène!

🏳️‍🌈 Supernature Vol. 2 Édition Fierté Montréal Supernature et Fierté Montréal remettent le feu aux poudres avec une seconde édition électrisante du plus grand battle de waacking au Canada! Né dans les clubs queers, noirs et latinos de Los Angeles dans les années 70, ce style flamboyant et ultra-expressif puise ses racines dans le funk, le disco et la house. Le jeudi 31 juillet, Supernature II Édition Fierté Montréal te donne rendez-vous pour une nuit unique où la scène queer locale et internationale brillera de mille feux! Le tout avec un line-up complètement éclaté : Archie Burnett (il) , Mariana Benenge (elle), Moodz (elle/iel), Flame (il), Paolo Askia (il), The Butcher (il), DJ BlackGold (elle) et San Farafina (elle). Attends-toi à des battles enflammées, à des DJ sets en transe et à des performances déchaînées du début à la fin. De 22h à 3h, au Club Soda.

🎭 Lady Gaga Burlesque avec Izzy Stardust, Foxy Lexxi Brown, Yikes Macaroni, Petro, Yaya Havana et Sugar Vixen, The Wiggle Room



📚 Philippe-Aubert Côté tient un atelier littéraire dans le cadre de la Fierté littéraire, Théâtre La Comédie de Montréal.

Les jeudis sont sacrément fabuleux au nouveau pub sportif Le Weiser, avec non pas un mais 2 Drag Race : l’édition All Star de nos cousines françaises et la seconde saison brésilienne (et là on parle pas de la coupe bikini)… À 19h – Drag Race France All Stars, animé par la seule et unique Bobépine! Et à 20h, place à Drag Race Brésil Saison 2, animé en direct par les explosives Moh Dafok et Muz Emma!



👑 Drag! En trois actes avec Michel Dorion, ASMATIX, Casanova, Chouchoune, CiathaNight, Crystal Starz, Démone Lastrange, Diva on a Dime, Emma Déjàvu, Érica, Esirena, Génesis Loren, Jean-Marc Reid, Lulu Shade, Miss Butterfly, Miss Mira Belle, Moh Dafok, Rawbin, Sally-D, Sarah Winters et Sir Vergon, Scène Dovato.

👑 JEWEL SPARKLES C’est officiel : le 31 juillet, Jewel Sparkles, Joelle, Gisèle Lullaby, Kiara et Carmen Sutra font sauter la Drag-baraque au Cabaret Mado.

👑 Visionnez en gang la diffusion de l’émission DRAG RACE FRANCE ALL STARS au bar le Cocktail, tous les jeudis à 19h… À l’animation Alexandra Moss et Sarah Winters.



🎭 Lesbian Wilderness Retreat from Hell avec Alyssa Angelucci-Wall, Veronica Baron, Anton May, Elly Pond, Joan Edouard Williams, Emma Elizabeth, Chrystal Zhang et Hannah Morrow, Cabaret Lion d’O



🏳️‍🌈 Cri de ralliement tient le vernissage de Dans le flou du plaisir : Une expo photo sur le consentement en contexte de PnP/chemsex, QG du Festival Fierté Montréal



👠 Black Gxrl Sessions, séance de voguing pour personnes noires, @blackgxrlsesh

Vendredi 1 août 2025

Marché Arc-en-ciel Dans le cadre du Festival Fierté Montréal, le Festival M.A.D. et la SDC du Village présentent le Marché Arc-en-ciel, au cœur même du Village, dans la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues St-Christophe et Atateken. Pendant trois jours, des entrepreneur·euse·s, des designers et des artistes des communautés 2SLGBTQIA+ se donnent rendez-vous pour présenter leur créativité et leur art aux festivalier·ère·s dans des espaces pop-up. Viens découvrir les produits et l’art des créateur·ice·s 2SLGBTQIA+ dans un contexte festif et engagé. Rue Sainte-Catherine Est entre rues Saint-Christophe et Atataken, entre 11h à 19h.

🏳️‍🌈 Transpoésies : soirée de poésie | Fierté littéraire Transpoésies, parce que la poésie transcende les nations, les frontières, les identités et les orientations, et parce que la poétesse animante, Pascale Cormier (elle), est une personne trans. Un espace convivial, intime et bienveillant dans lequel des artistes queers de la poésie sont invité·e·s à lire des textes. Animation : Pascale Cormier. Diffusion différée deux semaines après l’événement sur la chaîne YouTube de Fierté littéraire : @fiertelitteraire8239. De 20h à 21h15 au Théâtre La Comédie de Montréal.

🏳️‍🌈 Nasty Gloss + Carnaval de Moh Dafok Quatre heures de basses, de beats et d’énergie explosive? Monte le son et plonge dans quatre heures de pur fabuleux sans filtre. Nasty Gloss ouvre le bal avec un DJ set brûlant, entre grooves percutants et ghetto tech assumé, et Moh Dafok prend le relais dans un tourbillon de paillettes, de disco et d’énergie drag survoltée tout droit venue du Brésil. Au Jardins Gamelin de 18h à 22h.

🏳️‍🌈 5@7 Lancement du Weekend Pup Montréal | Weekend Pup Montréal Le Weekend Pup Montréal (WPM) est un projet soutenu par Fierté Montréal. C’est une série d’événements gratuits étalés sur trois jours qui inclut un concours menant à la remise du titre non genré de « Pup Montréal 2025 » à une personne qui s’est démarquée auprès de la communauté 2SLGBTQIA+ et dans cette compétition. Ce 5@7 ouvre le WPM et lance le début du concours au bar Aigle Noir. Viens à la rencontre des candidat·e·s, juges du concours, ancien·ne·s titré·e·s et membres de la communauté pup, pet et trainer. Ce sera aussi l’occasion de rendre hommage à Vixen, Pup Montréal 2024, et de célébrer le puppy-play avec des surprises! Réserve ton billet gratuit! De 17h à 19h au Bar L’Aigle Noir.

🏳️‍🌈 FeminiX c’est le show qui fait vibrer fort les voix féminines de la diversité sexuelle et de genre. Au programme : une décharge d’énergie, de flow et de vibes avec Le Belladone (elle/iel/il), Soraï (elle/iel), Juana (elle), avec son techno percutante et engagée, et Maya Margarita, la br0nz3_g0dd3ss qui a ouvert pour Beyoncé — entre rave queer, fièvre tropicale et magie sonore. Un cocktail sonore envoûtant, entre pop, rap, indie et techno, qui te fera danser, tripper et célébrer toute la puissance des talents féminins. Ouverture du site à 17h; début du spectacle à 17h30. À l’esplanade Tranquille du Quartier des Spectacles 1442, rue Clark (coin Ste-Catherine). De 17h30 à 23h.

🏳️‍🌈 Match d’exposition de Roller Derby | Montréal Roller Derby Ce match d’exposition met en lumière les deux équipes de voyage de la ligue de Montréal Roller Derby. Elles s’affronteront pour une durée approximative d’une heure. C’est une belle occasion de voir un match de haut niveau, les Sexpos et Les New Skids on the Block étant deux équipes au sommet du classement mondial de la fédération internationale de roller derby. Ce match ouvrira notre tournoi The Beast of the East qui aura lieu tout le week-end. Au-delà de la compétition, ce match de roller derby se veut un moment de rencontre et de réflexion, où le public pourra découvrir un sport qui valorise la diversité des corps et des identités et qui contribue à déconstruire les stéréotypes de genre. En mettant en avant des modèles inspirants, il offre aux jeunes comme aux adultes un exemple tangible de résilience, de solidarité et de fierté à travers le sport. L’événement s’adresse à la fois à la communauté 2SLGBTQIA+ et aux allié·e·s, pour qui notre sport représente un espace sûr et valorisant. Même sans connaissance aucune des règles et du sport, les curieux·se·s se laisseront emporter par les performances athlétiques et la camaraderie sans fin de notre sport. Cet événement à la fois festif, ludique et spectaculaire attire à la fois les familles, les ami·e·s et les groupes de toutes les générations. De 19h à 21h à l’Aréna Howie-Morenz.

Katherine Levac et invité·e·s : L’été de ma Fierté! Katherine Levac (elle) est une humoriste incontournable de sa génération, ayant conquis unanimement public et critiques. Elle foule actuellement les scènes du Québec avec son spectacle L’Homme de ma vie, fidèle à elle-même, vive, sarcastique et tranchante, portant un regard décalé sur notre réalité. Dans le cadre du Festival Fierté Montréal, elle a eu envie de bonifier son spectacle en y ajoutant la présence de quelques ami·e·s. Avec Katherine Levac et invité·e·s – L’été de ma Fierté, elle nous promet une soirée haute en couleurs. De 20h à 22h à Théâtre Maisonneuve.

🏳️‍🌈 Complètement Gaga – par Lady Boom Boom Accroche-toi — Lady Boom Boom passe en formule full Gaga. Inspiré du show déjanté de Mother Monster à Coachella, cet hommage est une explosion de glam, de sueur et de pur spectacle pop. Au programme : performances électrisantes, looks à couper le souffle, décors over-the-top, danseur·euses en feu (presque)… et quelques surprises qui vont tout faire basculer. Chaque moment transpire le chaos et le charisme de Gaga. Que tu sois un·e Little Monster de la première heure ou juste là pour le trip, prépare-toi à crier, à danser et à tout lâcher du début à la fin.De 18h à 21h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près de Papineau.

🏳️‍🌈 Chutney 2.0 : Un cabaret de la Fierté sud-asiatique | Jhalak Montréal Nous sommes ravi·e·s d’annoncer le retour de notre cabaret à succès – Chutney 2.0 : Un cabaret de la Fierté sud-asiatique, soutenu par Fierté Montréal. Rejoins-nous le vendredi 1er août pour un voyage en Asie du Sud à travers la musique, la danse et la culture. Notre cabaret sera composé d’artistes mettant en valeur différents talents (pas seulement le drag) et amplifiant différentes voix culturelles! Nous ne sommes pas seulement le pays de Bollywood et des costumes scintillants. Si tu désires découvrir la profondeur de notre héritage culturel, rejoins-nous, partage avec nous les rires et regarde avec émerveillement l’aventure qui s’offre à toi! Ouverture des portes à 19h. De 20h à 22h30 au Bain Mathieu.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 Unleashed | WoofMTL Le Weekend Pup Montréal (WPM) est un projet soutenu par Fierté Montréal. C’est une série d’événements gratuits étalés sur trois jours qui inclut un concours menant à la remise du titre non genré de « Pup Montréal 2025 » à une personne qui s’est démarquée auprès de la communauté 2SLGBTQIA+ et dans cette compétition. WoofMTL est partenaire du WPM et te propose une soirée de jeux dans un donjon en toute sécurité. Plusieurs salles sont équipées pour des activités très variées : socialisation, puppy-play sur des tapis en mousse, piscine à balles, stations BDSM. Réserve ton billet à 20$ en ligne (ou 25$ à la porte, sans réservation). De 21h30 à 01h00 au TENSION, 1121, rue Sainte-Catherine Est.

Samedi 2 août 2025

🏳️‍🌈 Marché Arc-en-ciel Dans le cadre du Festival Fierté Montréal, le Festival M.A.D. et la SDC du Village présentent le Marché Arc-en-ciel, au cœur même du Village, dans la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues St-Christophe et Atateken. Pendant trois jours, des entrepreneur·euse·s, des designers et des artistes des communautés 2SLGBTQIA+ se donnent rendez-vous pour présenter leur créativité et leur art aux festivalier·ère·s dans des espaces pop-up. Viens découvrir les produits et l’art des créateur·ice·s 2SLGBTQIA+ dans un contexte festif et engagé. Rue Sainte-Catherine Est entre rues Saint-Christophe et Atataken, entre 11h à 19h.

🏳️‍🌈 La diversité en toutes lettres | Fierté littéraire Un espace dans lequel les artistes littéraires queers des communautés PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) ou BIPOC (Black, Indigenous and People of Color) sont mis·e·s à l’avant-plan. Ces artistes sont invité·e·s à lire des textes et à participer à des discussions. Cette activité est organisée par des personnes des communautés PANDC, mais elle est offerte à tout le monde dans un but de découverte et de partage. Animation : Maguy Métellus. Diffusion différée deux semaines après l’événement sur la chaîne YouTube de Fierté littéraire : @fiertelitteraire8239. De 18h30 à 19h45 au Théâtre La Comédie de Montréal.

🏳️‍🌈 Tout savoir sur la grossesse pour autrui au Québec | Coalition des familles LGBT+ C’est ton jour de chance! Dans le cadre de Fierté Montréal, la Coalition des familles LGBT+ t’invite à une conférence de Me Marie-Ève Brown, notaire spécialiste de la grossesse pour autrui au Québec! Pour notre grand plaisir, Me Brown rendra accessibles les aspects juridiques de la GPA. Elle prendra aussi le temps de bien expliquer les étapes à suivre pour s’assurer d’être en règle. Pour ne pas laisser de côté la dimension humaine, des papas « par GPA » seront également présents pour témoigner de leurs parcours. Le tout sera animé par Samatar Abdillahi, papa GPA et animateur de notre « Atelier 101 : grossesse pour autrui » depuis des années. Bonus : En participant à la conférence, tu recevras gratuitement notre tout nouveau guide sur la grossesse pour autrui au Québec. La Coalition des familles LGBT+ remercie sincèrement Fierté Montréal et le Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec de rendre cet événement possible. La conférence est interprétée en langue des signes québécoise (LSQ). De 13h à 15h au MEM – Centre des mémoires montréalaises.

🏳️‍🌈 Les signes de la diversité | Fierté littéraire Une rencontre littéraire par et pour les personnes Sourdes. Des artistes littéraires queers Sourd·e·s présentent leurs poèmes en langue des signes québécoise (LSQ). Un·e interprète les présente aux personnes non sourdes. Animation : Pierre-Olivier Beaulac-Bouchard. Interprète : Serge Martel. Diffusion différée deux semaines après l’événement sur la chaîne YouTube de Fierté littéraire : @fiertelitteraire8239. De 16h00 à 17h15 au Théâtre La Comédie de Montréal.

🏳️‍🌈 Special K + Alex & Miss Rosay Trois heures de son, de sueur et de spectacle – à ciel ouvert. Au cœur de l’action : Special K (il/lui), cerveau derrière les soirées cultes Dark Area à Montréal, livre un set techno peak time et mélodique taillé pour la libération totale du corps. Intense, électrisant, résolument queer. Pour sublimer l’expérience : Alex & Miss Rosay, un duo explosif qui mêle burlesque, groove et danse contemporaine – des performances qui ponctuent le DJ set comme des éclats de feu et de flamboyance. Un DJ. Un duo. Un moment queer inoubliable. De 18h à 21h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près de Papineau.

🏳️‍🌈 Mundo Disko Malgré les caprices de mère Nature l’été dernier, Mundo Disko a su rebondir avec brio au Festival Fierté Montréal — encore plus inclusif, vibrant et rassembleur. Cette année, le classique instantané revient en force à l’esplanade Tranquille, au cœur du Quartier des spectacles, pour marquer l’un des moments forts du tout premier week-end de festivités! ’est pas qu’une soirée : c’est un hommage vivant à la culture nocturne, aux révolutions queers et aux danses qui libèrent. Du groove enivrant aux basslines galactiques, cette grande célébration du disco nous replonge dans les racines d’un son né dans la résistance, la joie débridée et l’amour radical. Sous les étoiles, une variété spectaculaire et une immense piste de danse prennent vie. Au programme : Kim Richardson (elle), Empress (elle), B’ugo (il/lui/iel), l’architecte de l’univers Mundo Disko, Christian Pronovost alias Lost Heroes (il/lui) et, clou céleste de la soirée, le chœur gospel The Mighty Real Gospel X, accompagné d’une panoplie d’artistes et de performeur·euse·s locaux·ales. Le tout agrémenté de surprises pour faire vibrer le passé et le futur du dancefloor. À l’esplanade Tranquille du Quartier des Spectacles 1442, rue Clark (coin Ste-Catherine). De 17h à 23h

🏳️‍🌈 Concours Pup Montréal 2025 | Weekend Pup Montréal Le Weekend Pup Montréal est une série d’événements gratuits étalés sur trois jours qui inclut un concours menant à la remise du titre non genré de « Pup Montréal 2025 » à une personne qui s’est démarquée auprès de la communauté 2SLGBTQIA+ et dans cette compétition. Le comité du Weekend Pup Montréal t’invite à cette soirée principale du concours. Elle est conviviale et remplie de puppies, de pets et de handlers (ainsi que de ceux et celles qui les aiment). Il y aura des performances, des artistes, de la joie et des surprises avec les Sœurs de la perpétuelle indulgence. Après les prestations et les animations, le ou la gagnante du titre Pup Montréal 2025 est élu·e pour un mandat d’un an à la fin de cette soirée.

Réserve obligatoirement ton billet gratuit. En cas d’empêchement, merci d’annuler ta participation afin de libérer la place. Le Weekend Pup Montréal est un projet soutenu par Fierté Montréal. De 18h00 à 21h30 au Bain Mathieu.

🏳️‍🌈 L’After Mundo Disko Dôme Après avoir fait vibrer le Quartier des spectacles, Mundo Disko prolonge son épopée sous la mythique Satosphère de la SAT pour une édition nocturne exceptionnelle. Dès 22h, laisse-toi entraîner dans un univers immersif unique sous la coupole, où post disco, italo, garage et proto house festifs résonneront jusqu’à l’aube. Avec cette nuit électrisante, L’After Mundo Disko Dôme inaugure une nouvelle série de rendez-vous célébrant l’héritage queer du dancefloor — son son, son esprit et son audace. Au programme : + Cormac, Berlin (il/lui/iel) — Figure iconique de la scène queer électronique, pour sa toute première performance à Montréal. + Frigid (il/lui) — Légende locale au style érotico-disco-punk envoûtant. + Lost Heroes (il/lui) — Fondateur de Mundo Disko, pour une clôture inoubliable. Société des arts technologiques – La SAT de 22h00 à 3h00.

🏳️‍🌈 Kink! Playground | Bear-IT MTL Tu te sens un peu cochon ? T’as le goût de laisser ton kink s’exprimer sur le dancefloor ? Tu veux démarrer la Fierté de Montréal avec un party fétiche que tu n’oublieras pas ? Alors, ne manque pas KINK! PLAYGROUND, le 2 août, au Bain Mathieu. Une nuit complète de kink, de fétiche et de corps sexy en tout genre. Pas question de te retenir : DJ Gordon John, résident à RECON, débarque de Londres pour faire vibrer les murs du bain. Avec DJ TRND en ouverture, notre DJ local. Prépare ton gear le plus cochon… et viens te déchaîner. Au menu : Des numéros fétiches qui vont te faire rougir; Des go-go dancers triés sur le volet pour te faire transpirer; Et un dancefloor bien rempli qui promet de chauffer fort toute la nuit. C’est le moment de te lâcher. Les billets sont en vente maintenant. En partenariat avec le concours Pup Montréal 2025. De 22h à 3h00 au Bain Mathieu.

Dimanche 3 août 2025

🏳️‍🌈 Marché Arc-en-ciel Dans le cadre du Festival Fierté Montréal, le Festival M.A.D. et la SDC du Village présentent le Marché Arc-en-ciel, au cœur même du Village, dans la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues St-Christophe et Atateken. Pendant trois jours, des entrepreneur·euse·s, des designers et des artistes des communautés 2SLGBTQIA+ se donnent rendez-vous pour présenter leur créativité et leur art aux festivalier·ère·s dans des espaces pop-up. Viens découvrir les produits et l’art des créateur·ice·s 2SLGBTQIA+ dans un contexte festif et engagé. Rue Sainte-Catherine Est entre rues Saint-Christophe et Atataken, entre 11h à 19h.

🏳️‍🌈 Brunch familial LGBTQ+ | Coalition des familles LGBT+ La Coalition des familles LGBT+ t’invite à célébrer Fierté Montréal avec un brunch-spectacle haut en couleur au Time Out Market Montréal, dès 11h30. Partage un délicieux repas avec tes proches pendant que la drag queen adorée Barbada vous fera rire, chanter et danser, de 12h à 13h. De 13h à 16h, un coin pour enfants proposera du maquillage, des tatouages à l’airbrush et des sculptures de ballons. Entrée gratuite, sur réservation. Activité inclusive pour toute la famille. Time Out Market, Centre Latin, de 11h30 à 16h.

🏳️‍🌈 Dîner poutine Weekend Pup Montréal | Weekend Pup Montréal Le Weekend Pup Montréal (WPM) est un projet soutenu par Fierté Montréal. C’est une série d’événements gratuits étalés sur trois jours qui inclut un concours menant à la remise du titre non genré de « Pup Montréal 2025 » à une personne qui s’est démarquée auprès de la communauté LGBTQ+ et dans cette compétition. Le comité WPM vous offre un dîner poutine à l’Atrihom du Stud. Les prix seront remis aux compétiteur·ice·s et à Pup Montréal 2025 en présence des bénévoles et partenaires du WPM. Réserve gratuitement ta place! En cas d’empêchement, merci d’annuler ta participation afin de libérer la place. Au Bar Le STud, de 13h à 15h.

🏳️‍🌈 Contes, Chants et Merveilles – Spécial petit·e·s rêveur·euse·s Viens vivre un moment magique en famille au cœur du Village! Au menu : une heure du conte haute en couleur avec la fabuleuse Barbada, suivie d’une performance magique signée Marla Deer, qui débarque avec ses personnages Disney, son cœur d’enfant, son humour et son énergie débordante! On termine en grand avec Extravaganza, le chœur 2SLGBTQIA+ de Montréal, qui célèbre ses 25 ans en musique avec les plus grands succès pop. Un moment festif présenté par la Coalition des familles LGBT. Le spectacle est interprété en Langue des Signes Québécoise (LSQ). De 14h à 17h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près de Papineau.

🏳️‍🌈 Combat des tubes Vol. 2 Le Combat des tubes est de retour, les ami·es! En ouverture du grand show multiartistes ImmiX, on te donne rendez-vous à l’esplanade Tranquille pour un battle pop d’anthologie. Eugénie Lépine-Blondeau (elle) affronte Vanessa Destiné (elle) dans un clash musical 100% hits – d’ici, d’ailleurs, et de tous les feels. C’est l’fun, c’est queer, c’est plein de surprises. Viens crier tes chansons préférées! À l’esplanade Tranquille du Quartier des Spectacles 1442, rue Clark (coin Ste-Catherine). De 17h30 à 20h30.

🏳️‍🌈 Des livres et des paillettes | Fierté littéraire Un événement très attendu de Fierté littéraire. Quatre artistes littéraires sont invité·e·s à discuter dans le cadre d’un grand plateau de leurs nouveaux titres. Animé par Jessie Précieuse. Diffusion différée deux semaines après l’événement sur la chaîne YouTube de Fierté littéraire : @fiertelitteraire8239. De 18h30 à 19h45 au Théâtre La Comédie de Montréal.

🏳️‍🌈 ImmiX Le spectacle multiartistes ImmiX, présenté par ICI Musique, est devenu un rendez-vous incontournable de la saison des festivals à Montréal, une pépite inclusive de la scène québécoise, offrant des moments inoubliables et iconiques à notre public. Une immense célébration qui fait place à une mosaïque musicale surprenante, réunissant les artistes de nos communautés et allié·e·s dans un spectacle unique signé par Fierté Montréal. Cette année, ImmiX débarque à l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles pour une soirée mémorable où se succéderont Martine St-Clair (elle), Lisa LeBlanc (elle), Safia Nolin (elle), Gabrielle Destroismaisons (elle), Calamine (elle/iel/il), Fernie (il/lui), Lennikim (il/lui), Kinkead (il/lui et il/lui), Täbï Yösha (elle) et ANGELO (il/lui). Toustes seront accompagné·e·s par notre méga orchestre maison. Un événement gratuit à ne pas manquer! À l’esplanade Tranquille du Quartier des Spectacles 1442, rue Clark (coin Ste-Catherine). De 21h à 23h.

🏳️‍🌈 Stéfane Lippé (il/lui) en DJ set – 25 ans de beats, de sueur et de house montréalais Figure incontournable des nuits queers montréalaises, Stéfane fait danser la ville depuis plus de 25 ans. Des clubs mythiques comme le Parking, le Stereo et le Circus jusqu’aux scènes de Paris, de Cologne et de Toronto, son groove house chaud et sexy fait l’unanimité. Vu au Festival Fierté Montréal, à Black & Blue, à Prism et à Divers/Cité, il revient en force avec ses propres productions (Céleste, Welcome, Mystika) signées sur Vacarme et Kult Records. Prépare-toi pour un set riche, inspiré, et taillé pour te faire perdre la notion du temps. De 18h à 21h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près de Papineau.

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut.

Lundi 4 août 2025

Le lundi 4 août, découvre Le flou des arbres de Fanny Perreault (Canada), film lauréat du prix Voix émergentes Fierté Montréal octroyé chaque année au·à la meilleur·e réalisateur·ice émergent·e du festival image+nation. CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international. En mettant de l’avant des cinéastes émergent·e·s et établi·e·s, CinéQueer crée un espace de rencontre entre les œuvres et les communautés, où la visibilité, l’affirmation et la créativité sont au cœur de l’expérience. À 18h et 21h. Salle Alanis-Obomsawin de l’Office National du Film du Canada, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 La Course capotée Maquillé·e·s, habillé·e·s et juché·e·s sur des talons spectaculaires, des coureur·euse·s plus excentriques les un·e·s que les autres s’affrontent lors d’une course à obstacles dont l’objectif est d’ensacher le maximum de condoms et, bien sûr, de rire à pleins poumons! Commerces du Village et organismes communautaires s’affrontent dans une ambiance colorée, festive et communautaire! Cette compétition unique, créée en collaboration avec l’organisme RÉZO et Équipe Montréal, puis animée par LaDrag On-Fly, a pour objectif d’aider RÉZO dans sa mission d’éducation et de prévention du VIH et des autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé sexuelle. Les condoms que les participant·e·s ensacheront seront ensuite redistribués par RÉZO dans la communauté. Un DJ set animera la foule de 20h à 21h, après la course, pour poursuivre le plaisir! La Course est interprétée en langue des signes québécoise (LSQ). Sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues de Champlain et Papineau. De 18h à 21h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près de Papineau.

🏳️‍🌈 Le Combat aux mots | Fierté littéraire Une activité phare de Fierté littéraire. Inspirées du Combat des livres de Radio-Canada, quatre personnalités queers proposent chacune un titre queer et le défendent dans le cadre d’un débat amical. Toutes les 20 minutes, un titre est éliminé. La personnalité dont le titre est éliminé se joint à une autre. Et ainsi de suite jusqu’à ce que deux titres restent. Le choix final relève parfois du public appelé à voter au cas où les personnalités ne peuvent pas trancher. Animation : Amélie Boivin-Handfield. Panélistes : Luc Arsenault, Stéphanie Desrochers, Jordan Dupuis, Marie-Hélène Racine-Lacroix. Diffusion différée deux semaines après l’événement sur la chaîne YouTube de Fierté littéraire : @fiertelitteraire8239. De 20h à 21h15 au Théâtre La Comédie de Montréal.

Mardi 5 août 2025

Le mardi 5 aout, découvre En Marche: L’Amour et la Résistance Queer un documentaire de Noam Gonick (Canada), qui capture les moments clés qui ont déclenché le mouvement 2SLGBTQI+ au Canada, produit par l’Office national du film du Canada. CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international. En mettant de l’avant des cinéastes émergent·e·s et établi·e·s, CinéQueer crée un espace de rencontre entre les œuvres et les communautés, où la visibilité, l’affirmation et la créativité sont au cœur de l’expérience. À 18h et 21h. Salle Alanis-Obomsawin de l’Office National du Film du Canada, 1500 Balmoral.

🏳️‍🌈 Diablos Boylesque Latinx Ne manque pas ce spectacle enflammé : Diablos Boylesque Latinx! Une troupe de neuf artistes, avec un max de beauté et de talent, entend laisser la foule bouche bée grâce à ses prestations provocantes. Une approche sans peur t’attend. Ces Diablos repoussent les frontières et les stéréotypes autour du genre sur la scène montréalaise. De 18h à 21h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près de la rue St-Christophe.

🏳️‍🌈 La Thé Garden Partie des Drags patronnesses Cet été, place à la visibilité, à la fierté… et à la rencontre intergénérationnelle! La Thé Garden Partie des Drags patronnesses, c’est un événement festif, inclusif et bienveillant, pensé pour nos aîné·e·s 2SLGBTQIA+. Au programme : ambiance musicale, thé et collation, discussions riches, témoignages inspirants et performances artistiques. Les Drags Patronnesses et leurs dragsnévoles, avec la présence des Soeurs de la perpétuelle indulgence seront là pour vous accueillir, animer, créer des ponts entre générations et faire briller nos histoires. Également, ne manquez pas le Bingo des Drags patronnesses, 500$ en prix à gagner. ($) Parce que la Fierté n’a pas d’âge. Parce que vieillir avec fierté, c’est résister en beauté. Place du Village, de 18h00 à 21h30.

🏳️‍🌈 Des gags et des paillettes Des gags et des paillettes, présenté par La Presse, est de retour et cette année, encore plus extra et plus déjanté que jamais! À l’animation, place au duo hilarant formé par Phil Lacroix (il/lui) et Yann Aspirot (il/lui) – alias Greg et Tom dans la websérie Mon Bro : audacieux, irrévérencieux et parfaitement nonos! Leur complicité électrisante promet de faire vibrer la scène du début à la fin. Ils seront accompagnés d’une troupe flamboyante et inclusive d’humoristes : Tranna Wintour (elle), Coco Belliveau (elle), Charlie Morin (il/lui), Andrew Khoury (il/lui), Portia K (elle), Maxence Garneau (iel), Magali Saint-Vincent (elle) et Yasmina Léveillé (elle). Des artistes d’ici, qui sont prêt·e·s à te faire rire aux éclats, réfléchir en douceur et scintiller de joie avec des numéros aussi brillants que mordants. Prépare-toi à une avalanche de rires pailletés! Théâtre National. Ouverture des portes à 19h; début du spectacle à 20h.

🏳️‍🌈 Le Grand effeuillage littéraire | Fierté littéraire Un autre événement très attendu de Fierté littéraire. Cet événement s’inscrit dans les mouvances anglo-saxonnes du Naked Boys Reading et du Naked Girls Reading et selon les principes du nudisme, les auteur·ice·s se dévêtent complètement ou en partie pour lire des poèmes ou des textes.Idéation, conceptualisation, direction artistique et animation : Denis-Martin Chabot. Payant avec tarification solidaire – aucune preuve ou carte demandée – 15$ à 35$. De 20h à 22h au Théâtre La Comédie de Montréal.

Mercredi 6 août 2025

🏳️‍🌈 Des gags et des paillettes Des gags et des paillettes, présenté par La Presse, est de retour et cette année, encore plus extra et plus déjanté que jamais! À l’animation, place au duo hilarant formé par Phil Lacroix (il/lui) et Yann Aspirot (il/lui) – alias Greg et Tom dans la websérie Mon Bro : audacieux, irrévérencieux et parfaitement nonos! Leur complicité électrisante promet de faire vibrer la scène du début à la fin. Ils seront accompagnés d’une troupe flamboyante et inclusive d’humoristes : Tranna Wintour (elle), Coco Belliveau (elle), Charlie Morin (il/lui), Andrew Khoury (il/lui), Portia K (elle), Maxence Garneau (iel), Magali Saint-Vincent (elle) et Yasmina Léveillé (elle). Des artistes d’ici, qui sont prêt·e·s à te faire rire aux éclats, réfléchir en douceur et scintiller de joie avec des numéros aussi brillants que mordants. Prépare-toi à une avalanche de rires pailletés! Théâtre National. Ouverture des portes à 19h; début du spectacle à 20h.

🏳️‍🌈 Bloc Bollywood Préparez-vous pour trois heures de pur bonheur, de mouvements audacieux et d’excellence queer sud-asiatique en plein cœur de la Fierté ! Entre danses électrisantes, drag étincelant et rythmes irrésistibles, Desi Pride déploie une explosion haute en couleur de tradition, de rébellion et de célébration, à ciel ouvert. Vibrez avec Veils of Bollywood, le collectif de danse montréalais qui réinvente le Bollywood à travers des performances percutantes mêlant traditions folkloriques et énergie contemporaine. Laissez-vous emporter par DJ Deep, qui fait monter la température avec un mélange euphorique de Bollywood, house et musique électronique. Soyez ébloui·e·s par Bijuriya, icône du cabaret et musicienne caméléon qui enflamme toutes les scènes où elle passe. Et ne manquez pas Kajol, la reine du camp sud-asiatique de Montréal, qui livre esprit acéré, cœur grand ouvert et drame desi plus grand que nature. Audacieux. Queer. Fièrement sud-asiatique. De 18h à 21h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près de la rue St-Christophe.

🏳️‍🌈 Sami et ses ami·e·s 3e édition, et on le fait pas à moitié! Sami Landri — l’iconique, délicieusement chaotique drag queen acadienne vedette des médias sociaux — vous convie aux Jardins Gamelin pour un spectacle débordant d’énergie. Dans une ambiance festive et complètement déjantée, elle vous présente un line up d’artistes électrisant.e.s, qui brillent chacun.e à leur façon : Xenia Gould, Darling Delight, Érika Suarez, Eboni La’Belle, Rossomodo, Virginie B, DJ Hermano. Tu vas rire, tu vas danser, tu vas chanter, mais tu vas surtout adorer! Au Jardins Gamelin de 18h à 22h. Après sa présence au Jardins Gamelin, Sami Landri présente au Cabaret Mado Le SAMI PARTY dès 22h.

Le mercredi 6 août, découvre I’m Not Everything I Want to Be un documentaire de Klára Tasovská (Czechoslovaquie) sur la photographe Czech Libuse Jarcovjakova, film lauréat du prix Fierté MTL octroyé chaque année au meilleur film 2SLGBTQ+ de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma. CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international. En mettant de l’avant des cinéastes émergent·e·s et établi·e·s, CinéQueer crée un espace de rencontre entre les œuvres et les communautés, où la visibilité, l’affirmation et la créativité sont au cœur de l’expérience. À 18h et 21h. Salle Alanis-Obomsawin de l’Office National du Film du Canada, 1500 Balmoral.

Jeudi 7 août 2025

Trans+Archive : Mémoire comme Méthode Mémoire comme Méthode est un événement culturel et éducatif d’une journée, organisé par Trans+Archive, mettant en lumière la puissance de la mémoire trans, de la littérature et du plaidoyer juridique. Ancré dans une collection de plus de 15 000 documents d’archives, ce projet transforme les récits communautaires en outils de survie, de résistance et de soin collectif. Au programme : des tables rondes, un atelier de création, ainsi qu’une lecture vivante de documents d’archives. Des ressources juridiques seront également proposées sur place, incluant des guides pour les changements de nom et de genre, le soutien à l’asile et la défense des droits de la personne des personnes trans. Cette édition se fait en collaboration avec Trans Archive Argentina et Archive Transsexuelle France, pour un dialogue transnational autour de la mémoire, de la langue et de la survie. À la Casa del Popolo de 12h à 19h.

Bimini Bimini (iel) fait enfin ses débuts tant attendus à Montréal en ouvrant La Soirée 100% Drag Ouverture de La Soirée 100% Drag, le 7 aout! Icône de RuPaul’s Drag Race UK et rebelle de la mode, Bimini débarque avec un DJ set survolté et rempli de beats féroces ainsi qu’une attitude assumée. D’East London à Mighty Hoopla et Brighton Pride, iel enflamme toutes les scènes. Elle sera également de la soirée : Unikorn Vol. 3 Édition Fierté Montréal le 9 août…

Les Drags font un tour au VIQ! Entre 18h et 19h rencontre les artistes de la Soirée 100% Drag dans l’espace VIQ! Profite de toute l’expérience VIQ et rencontre tes artistes drag favorites en même temps! Ta passe du 7 août VIQ te donne droit à : Entrée dédiée au site principal : l’Esplanade du Parc olympique; Accès exclusif à l’espace VIQ avec la meilleure vue sur la Scène TD ; Accès privé à l’Avant-scène TD ; Toilettes privées ; Deux consommations ; Bouchées ; Et surtout, entre 18h et 19h, rencontre les artistes de la soirée 100% Drag! De 18h à 19h sur l’Esplanade du Parc Olympique.

Poulin + La Sécurité Un double plateau électrisant, un mélange parfait de cœur, de sueur et de synthés. De 18h à 21h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près de la rue St-Christophe. Poulin va vous envelopper de sonorités glam-rock aux accents synth-pop des années 80. Menée par la magnétique Valérie Poulin, la performance sera théâtrale, poignante et libératrice – une vulnérabilité poétique qui flirte avec le bruit et le sublime. La Sécurité réplique avec son chaos art-punk signature : rythmes nerveux, hooks tranchants et esprit Riot Grrrl bien assumé. Ses hymnes franglais et son énergie explosive célèbrent l’autonomie, les amitiés chaotiques et le soin radical – le tout avec un clin d’œil et quelques pas de danse bien sentis.

La Soirée 100% Drag La superstar internationale du drag Rita Baga et la légende locale adorée Barbada unissent leurs forces pour coanimer La Soirée 100% Drag, présentée par Cabenuva — le plus grand spectacle drag live au monde! Cet événement spectaculaire réunit des drag queens et kings emblématiques des franchises RuPaul’s Drag Race — des États-Unis, du Canada, de France, du Royaume-Uni, de la Belgique et de l’Allemagne —, mêlant reines et rois légendaires et étoiles montantes. Aux côtés de quelques-unes des plus brillantes stars locales de Montréal, cette extravagance drag unique en son genre est tout simplement incontournable! Avec Detox / Kennedy Davenport / Lemon / Makayla Couture / Morphine Love Dion / Pandora Nox / Soa de Muse / Star / Uma Gahd / Gisèle Lullaby / Adriana The Bombshell / Lady Boom Boom / Sasha Baga / Clay Thorris / Crystal Starz / Fabien L’Amour / Fay Miss / Foxy Lexxi Brown / Jimmy Moore / Johnny Jones / La Gladu / Manny / Marla Deer / Peggy Sue / Rainbow. De 19h30 à 23h sur l’Esplanade du Parc Olympique.

Le party SAUVAGE. Laissez-vous emporter par les rythmes tech/house lors de SAUVAGE, la soirée d’ouverture du 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 ! Aux platines : les monéalais Diskommander et 𝗥𝗲𝗶𝗱𝗕𝗼𝘂𝗿𝗴𝗲𝗼𝗶𝘀, Montréal. Au Cabaret Berlin (1982 Ste-Catherine E.) de 22h à 3h. Billets via www.lovefestivalmtl.com.

Louche XXL Édition Fierté Montréal Née dans les tréfonds électrisants de la scène underground parisienne, la légendaire Nicky Doll revient à Montréal avec La Louche Party en version extralarge — XXL — pour l’after officiel de La Soirée 100% Drag. Le Club Soda se transforme pour une nuit en un Studio 54 queer et futuriste avec un line-up de feu, mêlant icônes internationaux·ales et locaux·ales Nicky Doll, déesse-hôtesse (elle/il/lui) recevra Detox (elle), Makayla (elle), J4DE Hassouné (il/lui), Satinée (elle/iel), Kuntiana (il/iel/elle) et Aizysse Baga (iel/elle), avec aux platines Ian Jackman – DJ résident (il) et Paolo Askia (il).

Vendredi 8 août 20250

🏳️‍🌈 Les Journées communautaires En plein cœur du Village, de 11h à 18h, les Journées communautaires te feront découvrir une multitude d’organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels impliqués auprès des communautés 2SLGBTQIA+. C’est le temps de venir découvrir des groupes et organismes qui te ressemblent et de créer des liens!

Le Bus-École de Bimbo L’école est finie… et t’as gradué bon·ne dernier·ère. Tant pis! Monte à bord du bus-école de Bimbo, où les mauvaises notes rapportent des points bonus. Ne manque pas ce spectacle zéro neurone et 100% glamour avec des looks d’écolières scandaleux et des BPM survoltés! Sur la scène DOvato, situé au coin de Sainte-Catherine et Atateken, à 18h.

DistinXion Moment phare de la Fierté qui n’est pas qu’un simple concert : c’est une déclaration. Cette année, DIstinXion réunit trois forces iconiques pour une soirée de musique live qui fait éclater les frontières, célèbre l’art sans compromis et redéfinit ce qu’une scène de la Fierté peut être. Là où le rock rencontre la soul. De 17h à 23h sur l’Esplanade du Parc Olympique. Fefe Dobson (elle) – Icône pop-rock, pionnière au style brut et sans détour. Avec ses hits certifiés platine et son énergie indomptable, Fefe est une légende canadienne qui a su marquer la scène mondiale. De ses propres succès à l’écriture pour les plus grandes stars, elle est une rebelle née. Charlotte Day Wilson (elle) – Envoûtante, profonde, inoubliable. Charlotte tisse avec grâce un mélange de R&B, de soul indie et de désir queer, livrant des hymnes en clair-obscur qui suspendent le temps sous les étoiles. G Flip (iel) — Le tonnerre derrière les percussions, la voix d’une génération. Fraîchement débarqué·e de sa tournée virale Drummer, ce·tte rockeur·euse non binaire livre un show survolté, porté par des hits puissants, une authenticité à fleur de peau et une intensité contagieuse.

👑 LATE NIGHT au Cabaret Mado. Petula Claque reçoit ses invitées à 23h45.

𝗟𝗢𝗖𝗞𝗘𝗥 𝗥𝗢𝗢𝗠 – 𝘌𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 LOVE FESTIVAL. Cette toujours très populaire se tiendra au Club Soda ! Prépares ton outfit le plus sexy : sports, jockstrap, sneakers, singlet, fétiche et laisses-toi aller. Aux platines : 𝗣𝗮𝘀𝗸𝗮𝗹 𝗗𝗮𝘇𝗲 de Montréal et Karsten Sollor (de Chicago). Au Club Soda, 1225 blvd St-Laurent, de 22h à 3h. Billets via www.lovefestivalmtl.com

Pleasuredome III Le vendredi 8 août, le mythique dôme de la SAT se métamorphosera à nouveau, cette fois en un Pleasuredome exalté pour la troisième édition d’un événement déjà culte. Cette fête sensorielle célèbre le désir, l’abandon et la chaleur humaine, avec un alignement de DJ qui ont le pouvoir de faire fondre les murs. Le New-Yorkais Dropo ouvre les hostilités avec un mix enivrant de house, disco et techno, suivi de Karim Olen Ash, qui incarne l’héritage des musiques noires à travers une house fiévreuse et émotive. Et pour faire vibrer les racines locales, les flamboyants West End Gays livreront un set bouillant d’italo et de hi-NRG, ancré dans la tradition des soirées queers montréalaises.

Samedi 9 août 2025

🏳️‍🌈 Les Journées communautaires En plein cœur du Village, de 11h à 18h, les Journées communautaires te feront découvrir une multitude d’organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels impliqués auprès des communautés 2SLGBTQIA+. C’est le temps de venir découvrir des groupes et organismes qui te ressemblent et de créer des liens!

LE PIQUE-NIQUE LESBO-QUEER – une nouvelle formule! Cette année, le Réseau des lesbiennes du Québec prend un virage doux et engagé : après quatre éditions du BBQ lesbien, le RLQ rejoint cette année la Wild Pride et propose un moment simple, communautaire et accessible, le samedi 9 août 2025, de 13h à 17h, au parc Médéric-Martin. Cet événement est destiné à toutes celles et ceux qui s’identifient à la communauté lesbo-queer, que vous vous reconnaissiez comme lesbiennes, gaies, bisexuel·les, queers, pansexuel·les, ayant une sexualité fluide, asexuel·les ou en questionnement – qu’importe que vous soyez une femme cisgenre, trans, non-binaire ou queer. L’objectif est d’offrir un espace sécuritaire, convivial et sans prétention pour se retrouver, discuter, faire des rencontres et simplement chiller ensemble. On vous offre des snacks, des boissons non alcoolisées et de la belle compagnie. Apportez une couverture, vos lunchs, vos ami·es, ou venez en solo – l’ambiance est à la détente et aux connexions. Le parc Médéric-Martin est situé au 2329 Avenue Gascon, Montréal, QC H2K 2W4.

🏳️‍🌈 Xcellence Cet été, Fierté Montréal monte le son et ramène Xcellence – version XXL – sur la Scène TD de l’Esplanade du Parc olympique! Ce n’est pas juste un show – c’est une célébration des communautés BIPOC 2SLGBTQIA+ et de leurs allié·e·s à travers la musique et l’expression de soi sans compromis. Avec Iniko (iel)m Bilal Hassani (il/elle/iel) et Ivy Queen (elle). Carrément d’un autre monde, Iniko nous livre une soul cosmique sans pareil. Iel est une voix pour les rêveur·euse·s, les chercheur·euse·s, et toustes les magnifiques êtres inclassables. La royauté pop débarque! De légende Eurovision à muse de mode, en passant par star du grand écran, Bilal incarne la liberté queer. Reine du reggaetón, véritable pionnière, Ivy Queen casse les barrières et envoie des bangers d’empowerment depuis des décennies. Viens pour les icônes, reste pour les émotions, repars en brillant plus que jamais.

🏳️‍🌈 Pour que tu m’aimes encore – Hommage aux 30 ans de l’album D’eux Pour célébrer l’anniversaire emblématique de l’album D’eux de Céline Dion, Bobépine te convie à Pour que tu m’aimes encore, un spectacle hommage grandiose et plein d’amour. Accompagnée d’artistes invité·e·s, elle revisitera les titres phares de l’album en plus de surprises tirées du répertoire de Céline. Viens chanter, crier, pleurer et célébrer Céline comme jamais auparavant. Humour, émotions, paillettes et frissons garantis. De 18h à 21h sur la scène Donato, située au coin de Sainte-Catherine et Atateken.

Queen & Queer édition de la Fierté L’équipe derrière Queen & Queer planche actuellement sur une édition plus imposante que d’habitude de son populaire party qui se tient lors des festivités de la Fierté. Ce que l’équipe qualifie déjà de plus gros party lesboqueer de Montréal aura lieu le samedi 9 août, la veille du défilé. «Vous ne voudrez pas manquer ça», nous promet-on. Toutes les infos et la programmation de cette soirée qui se fait 100% en autoproduction seront dévoilées prochainement. «L’équipe travaille fort pour offrir une autre soirée mémorable!»

𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗖𝗧 𝙄𝙣𝙛𝙚𝙧𝙣𝙤 – ÉVÉNEMENT PRINCIPAL de la 𝟭6𝗲 édition du 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟, 𝙄𝙣𝙛𝙚𝙧𝙣𝙤 2025 sera la plus grandiose édition à ce jour à ce jour de cette populaire soirée ! De 22h à 6h au MTelus, la nuit s’annonce chaude avec 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗩𝗶𝗮𝗻𝗮, Sagi Kariv et Alain Jackinsky. Performance à voir par VENUS, la gagnante de Canada’s Drag Race. Au MTELUS, 59 rue Ste-Catherine Est, de 22h à 6h du matin. Billets via www.lovefestivalmtl.com

TeQCno, le samedi 9 août à la SAT, offrira l’expérience rave queer-à-la-québécoise! Imaginez un entrepôt des années 90 mêlé à une dystopie cyberpunk — mesh, métalliques, cuir et néons. De 22h à 3h.

Bear Playground — Perdu dans l’espace Prépare-toi à t’embarquer pour un voyage intergalactique lors de la soirée Bear Playground — Perdu dans l’espace. Sous le dôme de la Satosphère, cette édition spéciale de la fameuse fête ursine nous transporte dans un univers rétrofuturiste, où les corps en sueur flottent parmi les étoiles sur des rythmes interstellaires. La soirée s’ouvre avec la fabuleuse Barbada, artiste drag et DJ aux mille facettes, qui fera décoller la foule avec un set cosmique. Ensuite, DJ T’Don, véritable phénomène de la scène nord-américaine, prendra le contrôle des platines pour une nuit de house euphorique et inclusive. C’est une fête où le cuir, les paillettes et la tendresse se rencontrent au cœur de l’espace-temps queer.

Dimanche 10 août 2025

La soirée GLITTERBOX est de retour à Montréal pour le LOVE FESTIVAL. Attendez-vous à la même énergie éblouissante, aux mêmes hymnes disco et aux mêmes classiques de la house, dans un format audacieux et plus flamboyants que jamais de la légendaire soirée d’Ibiza. Pour la première fois, cette soirée débarque au Club Soda à Montréal pour la Fierté, Avec A-z Aline Rocha, The Illustrious Blacks et The Patchouli Brothers. De 21h à 3h au Club Soda. Billets via www.lovefestivalmtl.com

Afro Pride Le char Afro Pride présente la culture du carnaval avec des costumes traditionnels et colorés. Mettant en vedette des DJ, un artiste de steelpan et des drapeaux représentant leurs pays respectifs. Une partie du carnaval consiste à exprimer la résistance à la haine et à l’intolérance. C’est aussi se libérer de l’oppression par la danse et les réjouissances. Boulevard René-Lévesque de 13h à 15h.

Défilé de la Fierté Joins-toi à des milliers de marcheur·euse·s pour célébrer les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et mettre en lumière nos revendications. À la suite des contingents, nous t’invitons à marcher aussi, et ce, pour clore le Défilé avec une touche festive et citoyenne. Que tu viennes marcher ou que tu assistes tout simplement au Défilé de la Fierté, montre ton appui aux communautés 2SLGBTQIA+! D’une longueur d’environ 2,2 km, le parcours débutera symboliquement dans l’ancien secteur 2SLGBTQIA+ de l’ouest (à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Metcalfe) pour se terminer au cœur du Village actuel, à l’est (à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Atateken). THÉMATIQUE – Fleurir ici, maintenant! Fleurir ici, maintenant, c’est revendiquer notre droit d’éclore, de rayonner pleinement et d’aimer en toute liberté. Nous germons ensemble, lié·e·s par nos histoires, nos luttes et notre fierté. Fleurir ici, maintenant, c’est transformer un jardin d’épines en un champ indomptable de mille couleurs. C’est désherber le terreau de l’adversité. Fleurir ici, maintenant, c’est célébrer notre existence et nos identités dans un pré où chaque combat est un bourgeon d’espoir. Boulevard René-Lévesque de 13h à 15h.

Mega T-Dance Après le Défilé de la Fierté, la légendaire Mega T-Dance revient en force à l’esplanade du Parc olympique! Prépare-toi à vibrer sur la plus grande piste de danse en plein air de la ville, sous les beats enflammés de Guillaume Michaud (il/lui), Black Flamingo (il/lui), Marti Frieson (il/lui) et Henrique Viana (il/lui). Attends-toi à une avalanche de surprises électrisantes et à une ambiance survoltée – c’est le rendez-vous à ne pas manquer! De 15h à 23h sur l’Esplanade du Parc Olympique.

Le G Stop de Gisèle Lullaby Le G Stop est de retour, chérie! Dans le cadre de l’expérience VIQ, viens faire une pause juteuse avec la femme du peuple, l’irrésistible Gisèle Lullaby. Ici, on se lâche lousse : potins croustillants, flirts d’été, confidences épicées — le tout dans la pure vibe de Fierté. Viens, t’as le droit de t’arrêter au G Stop, présenté par Pizza Pizza! De 18h à 23h sur l’Esplanade du Parc Olympique.

L’effet McCoy Envie de prolonger la vibe du défilé de la Fierté dans le Village ? DJ Lady McCoy (elle), légende house depuis 25 ans, te fait danser sans répit avec ses beats envoûtants. Entourée de danseur·euses et de créatures stylées, elle transforme le coin en dancefloor queer à ciel ouvert. Trois heures de sueur, de groove et de liberté. Sois toi-même et joins-toi à nous. De 18h à 21h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près d’Atateken

Clôturez Fierté Montréal 2025 en apothéose avec L’After T-Dance. L’After T-Dance propose une nuit de pure décompression et de liberté sur la piste. Après le Méga T-Dance, on garde l’élan, on augmente le volume et on laisse la magie opérer jusqu’aux petites heures. Trois figures phares de la scène queer électronique vous guideront dans un voyage sonore sans retour : Dijipoune — Résidente de l’underground montréalais, elle injecte ses sets de techno, house et électro avec des vibrations psychédéliques, des perles vintage et des grooves ludiques. Préparez-vous à un trip aussi libre qu’électrisant. Roi Perez — Avec sa signature deep et sensuelle, le DJ berlinois vous emmène dans un vortex de house, de disco et de techno au charme hypnotique. Nene H — Véritable tornade sonore, elle déconstruit les genres avec audace. Entre techno brutale, ghetto house et influences SWANA, ses performances sont aussi politiques qu’envoûtantes.

La soirée de musiques underground, techno, tech house et underground House RESIST au Stereo est de retour pour la Fierté. Avec DJ ABEL (Aguilera). À partir de 23h59 au STEREO. Accès avec la passe LOVE FESTIVAL via www.lovefestivalmtl.com

Lundi 11 août 2025

Da-Lulu. Pour fête la pride qui vient de se terminer, Lulu-Shade vous prépare un show tout flashy, avec des artistes incroyables : Bonnie Slayed, Colleen DeBine, Debby Zoo, Pomp LeMousse et Sandra D’Licious!

Mardi 12 août 2025

Mercredi 13 août 2025

Jeudi 14 août 2025

Vendredi 15 août 2025

15 au 17 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

Samedi 16 août 2025

Dimanche 17 août 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut…

Lundi 18 août 2025

Mardi 19 août 2025

Mercredi 20 août 2025

Jeudi 21 août 2025

Vendredi 22 août 2025

Samedi 23 août 2025

Dimanche 24 août 2025

👠✨💅 Les 15 ans (de carrière) de Chouchoune. Venez souligner les 15 ans de carrière de Chouchoune. Une soirée grandiose lui sera offerte, avec plusieurs artistes en spectacles et des surprises. Animation et direction artistique: Michel Dorion

Lundi 25 août 2025

Mardi 26 août 2025

Mercredi 27 août 2025

Jeudi 28 août 2025

Vendredi 29 août 2025

Samedi 30 août 2025

Dimanche 31 août 2025

Lundi 1 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025

Jeudi 4 septembre 2025

Vendredi 5 septembre 2025

Samedi 6 septembre 2025

Dimanche 7 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025

Mardi 9 septembre 2025