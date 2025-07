Pride Sundae : drag, disco & délices glacés pour célébrer la Fierté !

Pour un dimanche soir de Fierté tout en house, paillettes et vibes disco, rendez-vous àPride Sundae au Club Soda dès 21h, dimanche 10 aout!

Produit par StarQueens Mtl , cet événement promet une nuit endiablée de drag, danse et musique disco house.

À l’affiche de la soirée :

Aline Rocha , la sensation house brésilienne, vedette des événements Defected Croatia et Glitterbox Ibiza.

, la sensation house brésilienne, vedette des événements Defected Croatia et Glitterbox Ibiza. The Illustrious Blacks , duo afrofuturiste de NYC, fusion disco-funk et house.

, duo afrofuturiste de NYC, fusion disco-funk et house. The Patchouli Brothers, DJ duo de Toronto expert en sets deep disco.

Show de minuit :

Show exclusif avec Irene The Alien (RPDR S15 & All Stars 10) et Gisèle Lullaby (La gagnante de la saison 3 de Canada’s Drag Race)

Lieu : Club Soda, 1229 Boulevard Saint‑Laurent, Montréal

Date : Dimanche 10 août 2025

Horaire : 21h00 à 3h00

Billets : https://lepointdevente.com/billets/clb250810001

@starqueensmtl

Instagram des DJs :

@djalinerocha

@theillustriousblacks

@thepatchoulibrothers

Instagram des drags queens :

@irenethealien

@gisele_lullaby