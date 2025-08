La Soirée FeminiX fera briller l’Esplanade Pas-Si-Tranquille

La scène de l’Esplanade Tranquille vibrera aux rythmes de la scène queer féminine montréalaise lors de la Soirée FeminiX, présentée gratuitement dans le cadre de Fierté Montréal, le vendredi 1er août prochain. On pourra y voir et y entendre Le Belladone, Maya Margarita, Mansa et Soraï, avec qui nous avons échangé.

Le pop enchanteur de l’artiste émergente Le Belladone, inspiré du monde des sorcières, ouvrira le bal, entraînant le public – ou les belles-dames, comme Le Belladone appelle ses fans – dans son univers féerique. Iel y explore des expériences troublantes de traumatismes religieux et sexuels à travers une perspective queer féministe assumée.

Avec une fusion entraînante de rythmes et de codes hip-hop, électro-pop et issus de l’univers des auteur·rice·s-compositeur·rice·s, la chanteuse et beatmakeuse montréalaise Soraï poursuivra les festivités.

Elle sera suivie de l’artiste multidisciplinaire Maya Margarita (br0nz3_g0dd3ss), qui fera bouger l’assistance avec son mélange d’électro, de hip-hop, de rythmes d’inspiration latine et de percussions corporelles. Le tout sera couronné d’un set de la DJ montréalaise Mansa, dont le son marie club expérimental, basses riches et textures chargées d’émotion, créant une expérience immersive et vibrante.

Le Belladone

Le mélange de rap et de pop de Soraï

Soraï foulera la scène de la Fierté pour une deuxième fois, après une belle expérience à la place Émilie-Gamelin l’an dernier. Elle se dit impatiente de présenter ses chansons à un public qui ne la connaît peut-être pas encore, de dévoiler quelques titres en vue de la sortie de son prochain album solo Millenium Star Diamant (à paraître sur étiquette Rosemarie Records le 7 novembre prochain), et de porter un message fort d’inclusion et d’empowerment féministes.

Mansa

« Je vais donner le meilleur spectacle possible. Je veux conquérir une nouvelle crowd, envoyer un message, parler des enjeux importants et faire briller notre queerness », confie la jeune artiste. « On a besoin d’artistes queer féministes, on a besoin de se regrouper, on a besoin de nos droits, [surtout] avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. J’ai toujours voulu jouer à la Fierté, et aujourd’hui plus que jamais, c’est important pour les artistes queers d’occuper la place qui leur revient… Ce spectacle, c’est une fois par année, mais j’aimerais qu’il y en ait d’autres, plusieurs fois par année. C’est plus important que jamais. Plus politique que jamais. »

Soraï explique faire de la musique « depuis toujours », mais que son identité musicale actuelle est née il y a environ quatre ans, avec de fortes influences rap et hip-hop. Après plusieurs années au sein du duo électro-pop MoKa, elle a lancé un premier album solo, Synesthésies, en 2024. Son deuxième opus s’annonce plus pop et électronique : « La voix reste plus pop qu’avant, mais [les gens] qui connaissent ma musique me reconnaîtront », assure-t-elle. Son spectacle live proposera un mélange de chansons des deux albums, teinté de gay pop, de party pop et d’une soif de liberté, avec des paroles écrites « pour booster la confiance en soi ».

Soraï

« Je veux que les gens chantent les paroles, qu’ils se sentent hots, qu’ils se sentent beaux et belles, sexy et empowered, qu’ils ne se gênent pas pour verser leur drink sur leur voisin, pour parler fort ou pour vivre sans se retenir. Embrace yourself. You’re enough. Aime-toi comme tu es. T’es assez», termine Soraï.

INFOS | SORAÏ sera en spectacle lors de la Soirée FeminiX, le VENDREDI 1er AOÛT, de 17h à 23h, sur la scène de l’Esplanade Tranquille, ainsi que Le Belladonne, Maya Margarita et Mansa. Présenté gratuitement dans le cadre de Fierté Montréal.

https://fiertemontreal.com