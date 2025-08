Les gars hilarants de Mon Bro animent Des gags et des paillettes

Depuis quatre ans, des milliers de personnes suivent les aventures des colocataires Tom et Greg dans Mon Bro. Leurs interprètes, Philippe Lacroix et Yann Aspirot, relèvent un nouveau défi en animant le spectacle Des gags et des paillettes, les 5 et 6 août prochain au National, avec Tranna Wintour, Charlie Morin, Andrew Khoury, Coco Béliveau, Portia K, Maxence Garneau, Magali Saint-Vincent et Yasminé Léveillé.

Comment avez-vous réagi quand Fierté Montréal vous a proposé le mandat ?

Philippe : On était très contents et touchés ! C’est la 4e année qu’on collabore avec Fierté

Montréal : on faisait des épisodes spéciaux de Mon Bro sur le Web. Quand ils nous ont proposé d’animer le show, j’ai eu un petit vertige. C’est ben beau de faire des sketchs en ligne, mais animer un show d’humour, c’est un autre format. C’est pour ça qu’on collabore avec un auteur qui nous aide à créer pour la scène.

Yann : Avant, quand on me demandait si j’aimerais faire du stand-up un jour, je répondais : « Jamais de la vie ! » C’est un métier en soi qui prend beaucoup de courage. Mais quand on a reçu la proposition, j’ai pensé que ce serait un beau défi et qu’on pourrait approcher ça surtout en pensant à l’animation.

Qui verrons-nous sur scène : Tom et Greg ou Phil et Yann ?

Yann : Phil et Yann. Je trouvais ça difficile de transposer nos sketchs sur scène avec l’attitude de ces deux gars-là. Tom ne ferait jamais ça. Au début, on imaginait jouer avec le fait qu’il n’a pas envie d’être là, mais avec le temps, on s’est dit que ce show de la Fierté devait être festif, alors que Tom est toujours maussade. On a choisi de proposer notre énergie et notre chimie à Phil et moi, sans oublier tout ce qu’on a construit avec Mon Bro.

Philippe : On voulait être capable de parler aux gens, sans faire semblant d’être quelqu’un d’autre.

Quel ton donnerez-vous à vos interventions ?

Yann : On se roast beaucoup. Sans voler de punch, notre grande ligne consiste à explorer pourquoi c’est nous qui animons, sachant que l’an dernier, c’était Mona de Grenoble. Sinon, notre but est de faire un show flamboyant et festif. On veut servir de tremplin aux humoristes avec de courtes interventions.

Philippe : Un coup qu’on s’est diminué nous-mêmes, on va avoir le droit de diminuer les autres ! (Rires.) Dans le line-up, on connaît certaines personnes et on sait qu’elles sont capables d’en

prendre. Aussi, on a produit quatre capsules qui seront diffusées en amont du spectacle pour le mousser : on fait un genre de En audition avec Simon avec quelques artistes. On y sent déjà notre côté irrévérencieux et baveux.

Lesquelles de vos qualités vous serviront durant la soirée ?

Yann : On est vraiment différents et c’est notre plus grande force. Dans le travail et dans notre manière de penser, on peut ratisser large avant de faire le tri.

Philippe : Nos sketchs puisent dans nos forces en écriture, en jeu et dans notre compréhension du Web et de l’audiovisuel. Sur scène, on va profiter d’une des grandes forces de Yann : chaque semaine, il fait de l’improvisation. Il est toujours sur une scène devant des gens. Moi, je n’ai pas fait de scène depuis longtemps, mais j’ai fait beaucoup d’animation devant la caméra.

Pourriez-vous amener Mon Bro sur scène dans le futur ?

Philippe : Eh mon Dieu, non ! Le show de cet été est déjà un défi.

Yann : La scène et le stand-up me terrifient. En impro, le public s’attend à ce que ce soit drôle ou non, mais en humour, c’est rare qu’on fait un numéro pour faire brailler le monde. Pour le show de Fierté, le but est de faire rire et ça me fait peur.

Philippe : J’approche Des gags et des paillettes comme un gala durant lequel les projecteurs ne seront pas sur les animateurs. On va faire rayonner les humoristes de profession, en s’arrangeant pour être drôles. On ne peut pas se mettre la pression d’être un Charlie Morin qui fait du stand-up 46 fois par semaine.

Pensez-vous poursuivre vos capsules sur les réseaux sociaux ?

Philippe : Bonne question. Chose certaine, on en a plusieurs en banque. L’hiver et le printemps derniers, on en a tourné plusieurs. Alors, on en a pour les 7-8 prochains mois. Ensuite, c’est difficile de se projeter, parce que ça va en fonction de nos autres projets. Mon Bro prend énormément de place. D’un point de vie équilibre de vie, c’est un défi.

À quoi ressemble votre audience ?

Yann : Une audience queer en grande majorité, mais pas exclusivement. Dans les commentaires, on voit que les plus dégourdis sont ceux qui se reconnaissent un petit peu plus, mais il y a aussi des filles hétéros qui nous regardent avec leurs chums. Tant mieux. On ne voulait pas s’adresser à un seul créneau. On remarque aussi que les gens nous regardent au Québec et en Europe. Quand je fais de l’impro en France ou au Luxembourg, je prends des photos avec des gens qui me reconnaissent de Mon Bro. Même chose au Québec. C’est vraiment l’fun !

Où est rendu votre projet d’amener Mon Bro à la télévision ?

Yann : On a fait beaucoup de pitchs et rencontré beaucoup de gens, mais ça a bloqué. Les gens trouvaient la relation entre un gai et un straight trop nichée. C’est complètement faux. Cette relation-là est incroyable et on devrait la voir plus souvent. Donc, on voudrait bien, mais on ne peut pas pousser plus si les gens sont un peu réticents.

