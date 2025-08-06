L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours de la FIERTÉ à Montréal… et dans les prochaines semaines.

Jeudi 7 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

Les jeudis sont sacrément fabuleux au nouveau pub sportif Le Weiser, avec non pas un mais 2 Drag Race : l’édition All Star de nos cousines françaises et la seconde saison brésilienne (et là on parle pas de la coupe bikini)… À 19h – Drag Race France All Stars, animé par la seule et unique Bobépine! Et à 20h, place à Drag Race Brésil Saison 2, animé en direct par les explosives Moh Dafok et Muz Emma!

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🎭 Lesbian Wilderness Retreat From Hell est une comédie d’horreur queer immersive et interactive. Lorsque cinq influenceur·euse·s des médias sociaux réalisent que leur invitation à une fabuleuse retraite queer n’est qu’une couverture pour un complot de vengeance cauchemardesque, ils n’ont d’autre choix que de faire face à leurs sombres passés – le tout diffusé en direct à leurs fans sur les médias sociaux. Le public joue le rôle d’un personnage dans le spectacle, décidant du sort des influenceurs! À trois moments clés, les spectateurs seront invités à scanner un code QR et à voter pour ou contre un personnage après une révélation choquante. L’enjeu est de taille et l’impact, immédiat! Réalisé par Mariah Inger. Avec Alyssa Angelucci-Wall, Veronica Baron, Anton May, Elly Pond, Joan Edouard Williams, Emma Elizabeth, Chrystal Zhang et Hannah Morrow. Produit par Misfit Productions. En association avec Fierté Montréal et le Cabaret Lion d’Or. Anglais avec sous-titrage en français. Un pourcentage des recettes des ventes de billets sera reversé au soutien des efforts humanitaires pour une Palestine libre. De 20h00 à 21h30 Cabaret Lion D’Or.

Trans+Archive : Mémoire comme Méthode Mémoire comme Méthode est un événement culturel et éducatif d’une journée, organisé par Trans+Archive, mettant en lumière la puissance de la mémoire trans, de la littérature et du plaidoyer juridique. Ancré dans une collection de plus de 15 000 documents d’archives, ce projet transforme les récits communautaires en outils de survie, de résistance et de soin collectif. Au programme : des tables rondes, un atelier de création, ainsi qu’une lecture vivante de documents d’archives. Des ressources juridiques seront également proposées sur place, incluant des guides pour les changements de nom et de genre, le soutien à l’asile et la défense des droits de la personne des personnes trans. Cette édition se fait en collaboration avec Trans Archive Argentina et Archive Transsexuelle France, pour un dialogue transnational autour de la mémoire, de la langue et de la survie. À la Casa del Popolo de 12h à 19h.

Fierté Montréal et image+nation présentent CinéQueer en ligne CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international. En mettant de l’avant des cinéastes émergent·e·s et établi·e·s, CinéQueer crée un espace de rencontre entre les œuvres et les communautés, où la visibilité, l’affirmation et la créativité sont au cœur de l’expérience.

🏳️‍🌈 La Fierté a ses drapeaux Depuis la création du drapeau arc-en-ciel en 1978, les différents drapeaux de fierté identitaire sont devenus bien plus que de simples symboles colorés. Porteurs de sens, ces drapeaux sont maintenant des objets éminemment politiques. Bien plus que des morceaux de tissu, le drapeau arc-en-ciel et les autres drapeaux identitaires sont à des degrés divers des emblèmes de vie, de résilience, d’amour et de liberté, de marqueurs uniques d’affirmation de la diversité de genre et sexuelle, de reconnaissance internationale. Cette exposition produite par Fugues est présentée par Fierté Montréal, avec le soutien de ViiV. Elle vous permettra d’en connaître plus sur l’histoire et l’évolution de chacun d’entre eux. Sur l’Esplanade du Parc olympique, entre 17h et 23h.

Bimini Bimini (iel) fait enfin ses débuts tant attendus à Montréal en ouvrant La Soirée 100% Drag Ouverture de La Soirée 100% Drag, le 7 aout! Icône de RuPaul’s Drag Race UK et rebelle de la mode, Bimini débarque avec un DJ set survolté et rempli de beats féroces ainsi qu’une attitude assumée. D’East London à Mighty Hoopla et Brighton Pride, iel enflamme toutes les scènes. Elle sera également de la soirée : Unikorn Vol. 3 Édition Fierté Montréal le 9 août…

Les Drags font un tour au VIQ! Entre 18h et 19h rencontre les artistes de la Soirée 100% Drag dans l’espace VIQ! Profite de toute l’expérience VIQ et rencontre tes artistes drag favorites en même temps! Ta passe du 7 août VIQ te donne droit à : Entrée dédiée au site principal : l’Esplanade du Parc olympique; Accès exclusif à l’espace VIQ avec la meilleure vue sur la Scène TD ; Accès privé à l’Avant-scène TD ; Toilettes privées ; Deux consommations ; Bouchées ; Et surtout, entre 18h et 19h, rencontre les artistes de la soirée 100% Drag! De 18h à 19h sur l’Esplanade du Parc Olympique.

Poulin + La Sécurité Un double plateau électrisant, un mélange parfait de cœur, de sueur et de synthés. De 18h à 21h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près de la rue St-Christophe. Poulin va vous envelopper de sonorités glam-rock aux accents synth-pop des années 80. Menée par la magnétique Valérie Poulin, la performance sera théâtrale, poignante et libératrice – une vulnérabilité poétique qui flirte avec le bruit et le sublime. La Sécurité réplique avec son chaos art-punk signature : rythmes nerveux, hooks tranchants et esprit Riot Grrrl bien assumé. Ses hymnes franglais et son énergie explosive célèbrent l’autonomie, les amitiés chaotiques et le soin radical – le tout avec un clin d’œil et quelques pas de danse bien sentis.

La Soirée 100% Drag La superstar internationale du drag Rita Baga et la légende locale adorée Barbada unissent leurs forces pour coanimer La Soirée 100% Drag, présentée par Cabenuva — le plus grand spectacle drag live au monde! Cet événement spectaculaire réunit des drag queens et kings emblématiques des franchises RuPaul’s Drag Race — des États-Unis, du Canada, de France, du Royaume-Uni, de la Belgique et de l’Allemagne —, mêlant reines et rois légendaires et étoiles montantes. Aux côtés de quelques-unes des plus brillantes stars locales de Montréal, cette extravagance drag unique en son genre est tout simplement incontournable! Avec Detox / Kennedy Davenport / Lemon / Makayla Couture / Morphine Love Dion / Pandora Nox / Soa de Muse / Star / Uma Gahd / Gisèle Lullaby / Adriana The Bombshell / Lady Boom Boom / Sasha Baga / Clay Thorris / Crystal Starz / Fabien L’Amour / Fay Miss / Foxy Lexxi Brown / Jimmy Moore / Johnny Jones / La Gladu / Manny / Marla Deer / Peggy Sue / Rainbow. De 19h30 à 23h sur l’Esplanade du Parc Olympique.

Le party SAUVAGE. Laissez-vous emporter par les rythmes tech/house lors de SAUVAGE, la soirée d’ouverture du 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 ! Aux platines : les monéalais Diskommander et 𝗥𝗲𝗶𝗱𝗕𝗼𝘂𝗿𝗴𝗲𝗼𝗶𝘀, Montréal. Au Cabaret Berlin (1982 Ste-Catherine E.) de 22h à 3h. Billets via www.lovefestivalmtl.com.

Louche XXL Édition Fierté Montréal Née dans les tréfonds électrisants de la scène underground parisienne, la légendaire Nicky Doll revient à Montréal avec La Louche Party en version extralarge — XXL — pour l’after officiel de La Soirée 100% Drag. Le Club Soda se transforme pour une nuit en un Studio 54 queer et futuriste avec un line-up de feu, mêlant icônes internationaux·ales et locaux·ales Nicky Doll, déesse-hôtesse (elle/il/lui) recevra Detox (elle), Makayla (elle), J4DE Hassouné (il/lui), Satinée (elle/iel), Kuntiana (il/iel/elle) et Aizysse Baga (iel/elle), avec aux platines Ian Jackman – DJ résident (il) et Paolo Askia (il).

👑 Queerdos avec Gina Gates, Jay Show, Carmen Sutra et Niko Lubie, Cabaret Mado

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🏳️‍🌈 Indigenous Futures Research Centre tient l’atelier de fabrication de zines 2 — fabriquer les avenirs indigiqueer , Pavilion Ev

🎭 Fierce: A Pride Burlesque Special avec Miami Minx, Baby Hector, Holly Von Sin, Petro et Sasha Désir, The Wiggle Room

🥳 Fierté indomptable et Helem Montréal présentent Mélodies & Murmures : musique et poésie, MABRASSERIE



🎭 Fierté indomptable présente Pride Burlesque Special, The Wiggle Room



🎭 Fierté indomptable présente le Chœur Trans Masc : Le Lotus blanc, BMP-Coop

Vendredi 8 août 20250

🏳️‍🌈 Les Journées communautaires En plein cœur du Village, de 11h à 18h, les Journées communautaires te feront découvrir une multitude d’organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels impliqués auprès des communautés 2SLGBTQIA+. C’est le temps de venir découvrir des groupes et organismes qui te ressemblent et de créer des liens!

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 La Fierté a ses drapeaux Depuis la création du drapeau arc-en-ciel en 1978, les différents drapeaux de fierté identitaire sont devenus bien plus que de simples symboles colorés. Porteurs de sens, ces drapeaux sont maintenant des objets éminemment politiques. Bien plus que des morceaux de tissu, le drapeau arc-en-ciel et les autres drapeaux identitaires sont à des degrés divers des emblèmes de vie, de résilience, d’amour et de liberté, de marqueurs uniques d’affirmation de la diversité de genre et sexuelle, de reconnaissance internationale. Cette exposition produite par Fugues est présentée par Fierté Montréal, avec le soutien de ViiV. Elle vous permettra d’en connaître plus sur l’histoire et l’évolution de chacun d’entre eux. Sur l’Esplanade du Parc olympique, entre 17h et 23h.

Le Bus-École de Bimbo L’école est finie… et t’as gradué bon·ne dernier·ère. Tant pis! Monte à bord du bus-école de Bimbo, où les mauvaises notes rapportent des points bonus. Ne manque pas ce spectacle zéro neurone et 100% glamour avec des looks d’écolières scandaleux et des BPM survoltés! Sur la scène DOvato, situé au coin de Sainte-Catherine et Atateken, à 18h.

DistinXion Moment phare de la Fierté qui n’est pas qu’un simple concert : c’est une déclaration. Cette année, DIstinXion réunit trois forces iconiques pour une soirée de musique live qui fait éclater les frontières, célèbre l’art sans compromis et redéfinit ce qu’une scène de la Fierté peut être. Là où le rock rencontre la soul. De 17h à 23h sur l’Esplanade du Parc Olympique. Fefe Dobson (elle) – Icône pop-rock, pionnière au style brut et sans détour. Avec ses hits certifiés platine et son énergie indomptable, Fefe est une légende canadienne qui a su marquer la scène mondiale. De ses propres succès à l’écriture pour les plus grandes stars, elle est une rebelle née. Charlotte Day Wilson (elle) – Envoûtante, profonde, inoubliable. Charlotte tisse avec grâce un mélange de R&B, de soul indie et de désir queer, livrant des hymnes en clair-obscur qui suspendent le temps sous les étoiles. G Flip (iel) — Le tonnerre derrière les percussions, la voix d’une génération. Fraîchement débarqué·e de sa tournée virale Drummer, ce·tte rockeur·euse non binaire livre un show survolté, porté par des hits puissants, une authenticité à fleur de peau et une intensité contagieuse.

🎭 Lesbian Wilderness Retreat From Hell est une comédie d’horreur queer immersive et interactive. Lorsque cinq influenceur·euse·s des médias sociaux réalisent que leur invitation à une fabuleuse retraite queer n’est qu’une couverture pour un complot de vengeance cauchemardesque, ils n’ont d’autre choix que de faire face à leurs sombres passés – le tout diffusé en direct à leurs fans sur les médias sociaux. Le public joue le rôle d’un personnage dans le spectacle, décidant du sort des influenceurs! À trois moments clés, les spectateurs seront invités à scanner un code QR et à voter pour ou contre un personnage après une révélation choquante. L’enjeu est de taille et l’impact, immédiat! Réalisé par Mariah Inger. Avec Alyssa Angelucci-Wall, Veronica Baron, Anton May, Elly Pond, Joan Edouard Williams, Emma Elizabeth, Chrystal Zhang et Hannah Morrow. Produit par Misfit Productions. En association avec Fierté Montréal et le Cabaret Lion d’Or. Anglais avec sous-titrage en français. Un pourcentage des recettes des ventes de billets sera reversé au soutien des efforts humanitaires pour une Palestine libre. De 20h00 à 21h30 Cabaret Lion D’Or.

👑 LATE NIGHT au Cabaret Mado. Petula Claque reçoit ses invitées à 23h45.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

𝗟𝗢𝗖𝗞𝗘𝗥 𝗥𝗢𝗢𝗠 – 𝘌𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 LOVE FESTIVAL. Cette toujours très populaire se tiendra au Club Soda ! Prépares ton outfit le plus sexy : sports, jockstrap, sneakers, singlet, fétiche et laisses-toi aller. Aux platines : 𝗣𝗮𝘀𝗸𝗮𝗹 𝗗𝗮𝘇𝗲 de Montréal et Karsten Sollor (de Chicago). Au Club Soda, 1225 blvd St-Laurent, de 22h à 3h. Billets via www.lovefestivalmtl.com

Fierté Montréal et image+nation présentent CinéQueer en ligne CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international. En mettant de l’avant des cinéastes émergent·e·s et établi·e·s, CinéQueer crée un espace de rencontre entre les œuvres et les communautés, où la visibilité, l’affirmation et la créativité sont au cœur de l’expérience.

🥳 Pleasuredome III Le vendredi 8 août, le mythique dôme de la SAT se métamorphosera à nouveau, cette fois en un Pleasuredome exalté pour la troisième édition d’un événement déjà culte. Cette fête sensorielle célèbre le désir, l’abandon et la chaleur humaine, avec un alignement de DJ qui ont le pouvoir de faire fondre les murs. Le New-Yorkais Dropo ouvre les hostilités avec un mix enivrant de house, disco et techno, suivi de Karim Olen Ash, qui incarne l’héritage des musiques noires à travers une house fiévreuse et émotive. Et pour faire vibrer les racines locales, les flamboyants West End Gays livreront un set bouillant d’italo et de hi-NRG, ancré dans la tradition des soirées queers montréalaises.

🥳 Fierté indomptable et In Pain and Insane tiennent une fête de jour et spectacle de variétés, Brique par Brique.

🏳️‍🌈 Fierté indomptable et Helem Montréal x Voix juives indépendante Montréaltiennent un souper du Shabbat, Charlevoix Park.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Late Night avec Sasha Baga, Jessie Précieuse et Johnny Jones, Cabaret Mado

🎥 Projection de Lilies, de John Greyson avec le spécialiste du cinéma Thomas Waugh, Cinéma Public

🏳️‍🌈 BLUF, rassemblement mensuel pour les amateurs de cuir montréalais, Bar Le Stud

🎥 Alliance démocratique des Canadiens russes et Fierté Montréal présentent Queendom d’Agniia Galdanova, Cinéma Moderne

Samedi 9 août 2025

🏳️‍🌈 Les Journées communautaires En plein cœur du Village, de 11h à 18h, les Journées communautaires te feront découvrir une multitude d’organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels impliqués auprès des communautés 2SLGBTQIA+. C’est le temps de venir découvrir des groupes et organismes qui te ressemblent et de créer des liens!

📚 Fierté Montréal et Fierté littéraire présentent un Salon du livre en plein air, rue Sainte-Catherine Est

🏳️‍🌈 Fierté Montréal tient des Activités pour enfants!, Place du Village

🏳️‍🌈 Fierté Montréal et Italo Queer Montréal présentent ItaloPride, Melrose Resto

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🎭 Lesbian Wilderness Retreat From Hell est une comédie d’horreur queer immersive et interactive. Lorsque cinq influenceur·euse·s des médias sociaux réalisent que leur invitation à une fabuleuse retraite queer n’est qu’une couverture pour un complot de vengeance cauchemardesque, ils n’ont d’autre choix que de faire face à leurs sombres passés – le tout diffusé en direct à leurs fans sur les médias sociaux. Le public joue le rôle d’un personnage dans le spectacle, décidant du sort des influenceurs! À trois moments clés, les spectateurs seront invités à scanner un code QR et à voter pour ou contre un personnage après une révélation choquante. L’enjeu est de taille et l’impact, immédiat! Réalisé par Mariah Inger. Avec Alyssa Angelucci-Wall, Veronica Baron, Anton May, Elly Pond, Joan Edouard Williams, Emma Elizabeth, Chrystal Zhang et Hannah Morrow. Produit par Misfit Productions. En association avec Fierté Montréal et le Cabaret Lion d’Or. Anglais avec sous-titrage en français. Un pourcentage des recettes des ventes de billets sera reversé au soutien des efforts humanitaires pour une Palestine libre. De 20h00 à 21h30 Cabaret Lion D’Or.

LE PIQUE-NIQUE LESBO-QUEER – une nouvelle formule! Cette année, le Réseau des lesbiennes du Québec prend un virage doux et engagé : après quatre éditions du BBQ lesbien, le RLQ rejoint cette année la Wild Pride et propose un moment simple, communautaire et accessible, le samedi 9 août 2025, de 13h à 17h, au parc Médéric-Martin. Cet événement est destiné à toutes celles et ceux qui s’identifient à la communauté lesbo-queer, que vous vous reconnaissiez comme lesbiennes, gaies, bisexuel·les, queers, pansexuel·les, ayant une sexualité fluide, asexuel·les ou en questionnement – qu’importe que vous soyez une femme cisgenre, trans, non-binaire ou queer. L’objectif est d’offrir un espace sécuritaire, convivial et sans prétention pour se retrouver, discuter, faire des rencontres et simplement chiller ensemble. On vous offre des snacks, des boissons non alcoolisées et de la belle compagnie. Apportez une couverture, vos lunchs, vos ami·es, ou venez en solo – l’ambiance est à la détente et aux connexions. Le parc Médéric-Martin est situé au 2329 Avenue Gascon, Montréal, QC H2K 2W4.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 La Fierté a ses drapeaux Depuis la création du drapeau arc-en-ciel en 1978, les différents drapeaux de fierté identitaire sont devenus bien plus que de simples symboles colorés. Porteurs de sens, ces drapeaux sont maintenant des objets éminemment politiques. Bien plus que des morceaux de tissu, le drapeau arc-en-ciel et les autres drapeaux identitaires sont à des degrés divers des emblèmes de vie, de résilience, d’amour et de liberté, de marqueurs uniques d’affirmation de la diversité de genre et sexuelle, de reconnaissance internationale. Cette exposition produite par Fugues est présentée par Fierté Montréal, avec le soutien de ViiV. Elle vous permettra d’en connaître plus sur l’histoire et l’évolution de chacun d’entre eux. Sur l’Esplanade du Parc olympique, entre 17h et 23h.

🏳️‍🌈 Xcellence Cet été, Fierté Montréal monte le son et ramène Xcellence – version XXL – sur la Scène TD de l’Esplanade du Parc olympique! Ce n’est pas juste un show – c’est une célébration des communautés BIPOC 2SLGBTQIA+ et de leurs allié·e·s à travers la musique et l’expression de soi sans compromis. Avec Iniko (iel)m Bilal Hassani (il/elle/iel) et Ivy Queen (elle). Carrément d’un autre monde, Iniko nous livre une soul cosmique sans pareil. Iel est une voix pour les rêveur·euse·s, les chercheur·euse·s, et toustes les magnifiques êtres inclassables. La royauté pop débarque! De légende Eurovision à muse de mode, en passant par star du grand écran, Bilal incarne la liberté queer. Reine du reggaetón, véritable pionnière, Ivy Queen casse les barrières et envoie des bangers d’empowerment depuis des décennies. Viens pour les icônes, reste pour les émotions, repars en brillant plus que jamais.

🏳️‍🌈 Pour que tu m’aimes encore – Hommage aux 30 ans de l’album D’eux Pour célébrer l’anniversaire emblématique de l’album D’eux de Céline Dion, Bobépine te convie à Pour que tu m’aimes encore, un spectacle hommage grandiose et plein d’amour. Accompagnée d’artistes invité·e·s, elle revisitera les titres phares de l’album en plus de surprises tirées du répertoire de Céline. Viens chanter, crier, pleurer et célébrer Céline comme jamais auparavant. Humour, émotions, paillettes et frissons garantis. De 18h à 21h sur la scène Donato, située au coin de Sainte-Catherine et Atateken.

Queen & Queer édition de la Fierté L’équipe derrière Queen & Queer planche actuellement sur une édition plus imposante que d’habitude de son populaire party qui se tient lors des festivités de la Fierté. Ce que l’équipe qualifie déjà de plus gros party lesboqueer de Montréal aura lieu le samedi 9 août, la veille du défilé. «Vous ne voudrez pas manquer ça», nous promet-on. Toutes les infos et la programmation de cette soirée qui se fait 100% en autoproduction seront dévoilées prochainement. «L’équipe travaille fort pour offrir une autre soirée mémorable!»

Fierté Montréal et image+nation présentent CinéQueer en ligne CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international.

𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗖𝗧 𝙄𝙣𝙛𝙚𝙧𝙣𝙤 – ÉVÉNEMENT PRINCIPAL de la 𝟭6𝗲 édition du 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟, 𝙄𝙣𝙛𝙚𝙧𝙣𝙤 2025 sera la plus grandiose édition à ce jour à ce jour de cette populaire soirée ! De 22h à 6h au MTelus, la nuit s’annonce chaude avec 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗩𝗶𝗮𝗻𝗮, Sagi Kariv et Alain Jackinsky. Performance à voir par VENUS, la gagnante de Canada’s Drag Race. Au MTELUS, 59 rue Ste-Catherine Est, de 22h à 6h du matin. Billets via www.lovefestivalmtl.com

TeQCno, le samedi 9 août à la SAT, offrira l’expérience rave queer-à-la-québécoise! Imaginez un entrepôt des années 90 mêlé à une dystopie cyberpunk — mesh, métalliques, cuir et néons. De 22h à 3h.

Bear Playground — Perdu dans l’espace Prépare-toi à t’embarquer pour un voyage intergalactique lors de la soirée Bear Playground — Perdu dans l’espace. Sous le dôme de la Satosphère, cette édition spéciale de la fameuse fête ursine nous transporte dans un univers rétrofuturiste, où les corps en sueur flottent parmi les étoiles sur des rythmes interstellaires. La soirée s’ouvre avec la fabuleuse Barbada, artiste drag et DJ aux mille facettes, qui fera décoller la foule avec un set cosmique. Ensuite, DJ T’Don, véritable phénomène de la scène nord-américaine, prendra le contrôle des platines pour une nuit de house euphorique et inclusive. C’est une fête où le cuir, les paillettes et la tendresse se rencontrent au cœur de l’espace-temps queer.

🥳 Fierté indomptable et Henry Richa présentent FARAH—the Wild [Pride] Party, rave punk avec Skkandaloza, Dahlia Waller, Miami Deathrow et P4blo, 129 av Van Horne.

🥳 Tentacle Rave avec Yikes Macaroni, Olivia Killjoy, Moonshine Sunshine, Natasha Nebula, Enshantay, DJ Mushin et Ruukachan, Cabaret Berlin

🤣 Tales of Gender Affirmation tient Tales of Gender Affirmation Pop-Up : Pride avec Aloe Azimov, Seth Thomas Day et Ash Davis, Café Eevee

🎨 Fierté Montréal et Cri de ralliement présentent Dans le flou du plaisir : Une expo photo sur le consentement en contexte de PnP/chemsex, QG du Festival Fierté Montréal

🥳 Underground Pride : édition Montréal avec Artin Avaznia, MONIB, Destiny & TY, Prince, Caddy & Moodz, Mix Signals et JU!CE, Turbo Haüs

🥳 Love Lab : Pride Show After Party avec Frenchy Jones, The Wiggle Room

🎭 Wiggle Room Pride Special: A Celebration of LGBTQ Performers avec Yikes Macaroni, The Moonshine Sunshine, Casquivano, Penny RomanOff et Charli Deville, The Wiggle Room

Dimanche 10 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 La Fierté a ses drapeaux Depuis la création du drapeau arc-en-ciel en 1978, les différents drapeaux de fierté identitaire sont devenus bien plus que de simples symboles colorés. Porteurs de sens, ces drapeaux sont maintenant des objets éminemment politiques. Bien plus que des morceaux de tissu, le drapeau arc-en-ciel et les autres drapeaux identitaires sont à des degrés divers des emblèmes de vie, de résilience, d’amour et de liberté, de marqueurs uniques d’affirmation de la diversité de genre et sexuelle, de reconnaissance internationale. Cette exposition produite par Fugues est présentée par Fierté Montréal, avec le soutien de ViiV. Elle vous permettra d’en connaître plus sur l’histoire et l’évolution de chacun d’entre eux. Sur l’Esplanade du Parc olympique, entre 15h et 23h.

🏳️‍🌈 Pride Sundae : drag, disco & délices glacés pour célébrer la Fierté ! Le party de clôture du Love Festival se déroulera le dimanche 10 août, de 21 h à 3 h, au Club Soda. À l’affiche : Aline Rocha, avec sa house énergique, The Illustrious Blacks (disco, house et funk) et les Patchouli Brothers, qui livreront un set 100 % disco. Billets via www.lovefestivalmtl.com

Fierté Montréal et image+nation présentent CinéQueer en ligne CinéQueer célèbre la pluralité des voix 2SLGBTQIA+ à travers une programmation riche et engagée. Pendant trois jours de projections en salle, présentés par l’ONF, accompagnés d’un volet en ligne accessible partout et pendant toute la durée du Festival Fierté Montréal, présenté par image+nation, le public est invité à découvrir des œuvres cinématographiques qui bousculent, émeuvent et inspirent. Courts et longs métrages, documentaires, fictions et créations hybrides se côtoient pour refléter la diversité des identités, des récits et des regards queers, tant au Québec qu’à l’international.

🏳️‍🌈 Afro Pride Le char Afro Pride présente la culture du carnaval avec des costumes traditionnels et colorés. Mettant en vedette des DJ, un artiste de steelpan et des drapeaux représentant leurs pays respectifs. Une partie du carnaval consiste à exprimer la résistance à la haine et à l’intolérance. C’est aussi se libérer de l’oppression par la danse et les réjouissances. Boulevard René-Lévesque de 13h à 15h.

🏳️‍🌈 Défilé de la Fierté Joins-toi à des milliers de marcheur·euse·s pour célébrer les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et mettre en lumière nos revendications. À la suite des contingents, nous t’invitons à marcher aussi, et ce, pour clore le Défilé avec une touche festive et citoyenne. Que tu viennes marcher ou que tu assistes tout simplement au Défilé de la Fierté, montre ton appui aux communautés 2SLGBTQIA+! D’une longueur d’environ 2,2 km, le parcours débutera symboliquement dans l’ancien secteur 2SLGBTQIA+ de l’ouest (à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Metcalfe) pour se terminer au cœur du Village actuel, à l’est (à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Atateken). THÉMATIQUE – Fleurir ici, maintenant! Fleurir ici, maintenant, c’est revendiquer notre droit d’éclore, de rayonner pleinement et d’aimer en toute liberté. Nous germons ensemble, lié·e·s par nos histoires, nos luttes et notre fierté. Fleurir ici, maintenant, c’est transformer un jardin d’épines en un champ indomptable de mille couleurs. C’est désherber le terreau de l’adversité. Fleurir ici, maintenant, c’est célébrer notre existence et nos identités dans un pré où chaque combat est un bourgeon d’espoir. Boulevard René-Lévesque de 13h à 15h.

🏳️‍🌈 Mega T-Dance Après le Défilé de la Fierté, la légendaire Mega T-Dance revient en force à l’esplanade du Parc olympique! Prépare-toi à vibrer sur la plus grande piste de danse en plein air de la ville, sous les beats enflammés de Guillaume Michaud (il/lui), Black Flamingo (il/lui), Marti Frieson (il/lui) et Henrique Viana (il/lui). Attends-toi à une avalanche de surprises électrisantes et à une ambiance survoltée – c’est le rendez-vous à ne pas manquer! De 15h à 23h sur l’Esplanade du Parc Olympique.

🏳️‍🌈 Ce week-end au Bar Aigle Noir pour le dernier week-end de la Fierté. Dimanche pour un T-Dance ou Stephane Lippé joue en tag team avec Ian Key de 16h a 20h

🥳 Sweet Like Honey MTL et Piknic Electronik présentent Sweet Like Honey avec Tokyo Mamii, Po, DJ Playgirl et Adia Paris, Village au Pied-du-Courant

🏳️‍🌈 Le G Stop de Gisèle Lullaby Le G Stop est de retour, chérie! Dans le cadre de l’expérience VIQ, viens faire une pause juteuse avec la femme du peuple, l’irrésistible Gisèle Lullaby. Ici, on se lâche lousse : potins croustillants, flirts d’été, confidences épicées — le tout dans la pure vibe de Fierté. Viens, t’as le droit de t’arrêter au G Stop, présenté par Pizza Pizza! De 18h à 23h sur l’Esplanade du Parc Olympique.

L’effet McCoy Envie de prolonger la vibe du défilé de la Fierté dans le Village ? DJ Lady McCoy (elle), légende house depuis 25 ans, te fait danser sans répit avec ses beats envoûtants. Entourée de danseur·euses et de créatures stylées, elle transforme le coin en dancefloor queer à ciel ouvert. Trois heures de sueur, de groove et de liberté. Sois toi-même et joins-toi à nous. De 18h à 21h sur la scène Donato, rue Sainte-Catherine est, près d’Atateken

🏳️‍🌈 Clôturez Fierté Montréal 2025 en apothéose avec L’After T-Dance. L’After T-Dance propose une nuit de pure décompression et de liberté sur la piste. Après le Méga T-Dance, on garde l’élan, on augmente le volume et on laisse la magie opérer jusqu’aux petites heures. Trois figures phares de la scène queer électronique vous guideront dans un voyage sonore sans retour : Dijipoune — Résidente de l’underground montréalais, elle injecte ses sets de techno, house et électro avec des vibrations psychédéliques, des perles vintage et des grooves ludiques. Préparez-vous à un trip aussi libre qu’électrisant. Roi Perez — Avec sa signature deep et sensuelle, le DJ berlinois vous emmène dans un vortex de house, de disco et de techno au charme hypnotique. Nene H — Véritable tornade sonore, elle déconstruit les genres avec audace. Entre techno brutale, ghetto house et influences SWANA, ses performances sont aussi politiques qu’envoûtantes.

👑 ET LA FÊTE CONTINUE avec Michel Dorion et ses invitées au Bar Le Cocktail, de 17h à 20h.

🏳️‍🌈 La Fierté indomptable tient son défilé de la Fierté, Place des Arts.

🥳 La soirée de musiques underground, techno, tech house et underground House RESIST au Stereo est de retour pour la Fierté. Avec DJ ABEL (Aguilera). À partir de 23h59 au STEREO. Accès avec la passe LOVE FESTIVAL via www.lovefestivalmtl.com

Lundi 11 août 2025

Da-Lulu. Pour fête la pride qui vient de se terminer, Lulu-Shade vous prépare un show tout flashy, avec des artistes incroyables : Bonnie Slayed, Colleen DeBine, Debby Zoo, Pomp LeMousse et Sandra D’Licious!

Mardi 12 août 2025

Les B𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! Rire un bon coup tout en visitant le Village? C’est exactement ce que vous propose l’humoriste Charlie Morin dans le cadre des 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! À mi-chemin entre le stand-up et une visite guidée, cette balade est une déclaration d’amour — drôle, parfois touchante — à un quartier vibrant, coloré et profondément humain. Les mardis à 18 h, jusqu’au 26 août. Départ au coin Sainte-Catherine et Saint-Hubert, devant la Banque Nationale. En cas de pluie, l’activité est remise à la semaine suivante. C’est gratuit! Aucune inscription requise — présentez-vous au point de départ ou joignez-vous au groupe en chemin!

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

🤣 A Poly Mic présente Are You Gay?: a poly mic game show, Hurley’s Irish Pub

Mercredi 13 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👑 Club Sweat avec Lady Boom Boom (en tant que Charli XCX), Johnny Jones (en tant que Troye Sivan) et Aizysse Baga (en tant que Shygirl), Cabaret Mado

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz.

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

🤣 Pussy Patrol and Friends 2, soirée de comédie musicale avec Troy Stark, Zak Kik et Walter Lyng, Hurley’s Irish Pub

🥳 Fierté indomptable et Sweet Like Honey présentent un spectacle de strip-tease saphique, Bar Taboo

Jeudi 14 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Les jeudis sont sacrément fabuleux au nouveau pub sportif Le Weiser, avec non pas un mais 2 Drag Race : l’édition All Star de nos cousines françaises et la seconde saison brésilienne (et là on parle pas de la coupe bikini)… À 19h – Drag Race France All Stars, animé par la seule et unique Bobépine! Et à 20h, place à Drag Race Brésil Saison 2, animé en direct par les explosives Moh Dafok et Muz Emma!

👑 QUEER OF THE NIGHT Vol 1. La compétition drag dédiée aux artistes émergent·e·s revient au Cabaret Mado ! Pour cette édition spéciale “High Fashion“, les artistes nous en mettront plein la vue grâce à un talent show explosif et des lipsync battles féroces ! Qui saura se démarquer, faire vibrer la scène et décrocher la couronne ? Avec notre jury d’exception, ça sera à VOUS de décider ! Venez encourager vos favori·te·s et plonger dans une nuit électrisante où le drag s’exprime dans toute sa richesse, avec audace, créativité et passion. Un événement à ne pas manquer pour toustes les amoureux·ses de l’art drag !

🥳 Fierté indomptable et Femmes du monde CDN x Sweet Like Honey présentent fête saphique de jour, Femmes du monde CDN.

🏳️‍🌈 Fierté indomptable et Black Gxrl Sesh tiennent un panel sur la résolution de conflits pour personnes noires seulement, Black Healing Center.

🏳️‍⚧️ Fierté indomptable et Juritrans tiennent une clinique juridique trans, L’Astérisk

Vendredi 15 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

15 au 17 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

🥳 CLUB SAT x HALTE avec Asha b2b Runa, Lis Dalton et J.Rom b2b Așkim, Société des arts technologiques [SAT]

🎥 Projection de Beau Travail, de Claire Denis, Cinéma du Parc

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 16 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

15 au 17 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👠✨💅 La soirée DRÔLES DE DRAGS au bar le Cocktail avec à l’animation (en alternance) Amma Déjà-vu, Crystal Starz, Lady BoomBoom et leurs invité.e.s.

💪 Montréal Roller Derby tiennent l’événement Home Team Championships + Travel Team Round Robin, Arena Howie Morenz

🎭 Cult of AnarchKey Productions présente Dragged By The Thrash Can avec Korra AnarchKey, Prudence, Yikes Macaroni, Tristan Ginger, Four Flavours Fruit Punx, C.i.D.B.et Gutser, Trash Can

🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopâtre

👑 Jimmy Moore personnifie Lady Gaga, Cabaret Mado

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠 Fierté indomptable et Black Gxrl Sesh x Cxsper Constantine x Sapphire 007 et L’Astérisk présentent The Queer Legacy Kiki Ball, Ausgang Plaza

Dimanche 17 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 15 au 17 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👠✨💅 PLACE À LA RELÈVE avec SALLY-D, les dimanches aux 2 semaines. L’idéal pour tenter sa chance sur les planches si vous pensez avoir ce qu’il faut…

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎭 Hommage burlesque à Beyoncé avec The Foxy Lexxi Brown, Cat Zaddy, Yaya Havana et Zyra Lee Vanity, The Wiggle Room

🥳 Fierté indomptable, Réseau des lesbiennes du Québec, Helem Montréal et Habibitch x Acidusa x DJ Blackgold présentent la fête de clôture de la Fierté indomptable, La Sala Rossa

Lundi 18 août 2025

Mardi 19 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Les B𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! Rire un bon coup tout en visitant le Village? C’est exactement ce que vous propose l’humoriste Charlie Morin dans le cadre des 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! À mi-chemin entre le stand-up et une visite guidée, cette balade est une déclaration d’amour — drôle, parfois touchante — à un quartier vibrant, coloré et profondément humain. Les mardis à 18 h, jusqu’au 26 août. Départ au coin Sainte-Catherine et Saint-Hubert, devant la Banque Nationale. En cas de pluie, l’activité est remise à la semaine suivante. C’est gratuit! Aucune inscription requise — présentez-vous au point de départ ou joignez-vous au groupe en chemin!

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎨 Wilding AI présente Feral Frequencies, SAT

Mercredi 20 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🥳 MUTEK présente la série Nocturne — nuit 1 avec Yu Su, upsammy & Valentina Magaletti et James Holden & Wacław Zimpel, SAT

🎨 Hommehomo présente Drink & Draw, Bar Le Cocktail.

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

Jeudi 21 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Les jeudis sont sacrément fabuleux au nouveau pub sportif Le Weiser, avec non pas un mais 2 Drag Race : l’édition All Star de nos cousines françaises et la seconde saison brésilienne (et là on parle pas de la coupe bikini)… À 19h – Drag Race France All Stars, animé par la seule et unique Bobépine! Et à 20h, place à Drag Race Brésil Saison 2, animé en direct par les explosives Moh Dafok et Muz Emma!

🎭 Les Folies Draglesques avec Miami Minx et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎥 Queer Cinema Club Montréal présente Priscilla, Queen of the Desert, Cinéma Moderne

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

🥳 MUTEK présente la série Nocturne — nuit 2 avec Gadi Sassoon & Portrait XO feat. 55n, Holy Tongue, Phèdre—Liquid Constancy et The Fear Ratio, SAT

Vendredi 22 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

22 au 24 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎥 Projection de Kids, de Larry Clark, Cinéma du Parc

🤣 Shibarire avec François Quirion et Sam Lefebvre, une soirée d’humour, de kink et de shibari, Tension.

🎭 Flame Fatale présente The Devilishly Divine Show avec Flame Fatale, Olivia Killjoy, Célesta O’Lee, Holly Von Sinn, Sugar Vixen et Miss Behave, Café Cléopâtre

Samedi 23 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🥳 MUTEK présente la série Nocturne — nuit 4 avec i+eo—Portals, Silkback, Ma Sha, NikNak, Daniela Huerta, LMO, Gendron, Myre, Tessier et Mok-T & Bar Rubinstein, SAT

🏳️‍🌈 22 au 24 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👑 Droles de Drags avec Crystal Starz, Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎥 Projection de Kids, de Larry Clark, Cinéma du Parc

Dimanche 24 août 2025

22 au 24 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👠✨💅 Les 15 ans (de carrière) de Chouchoune. Venez souligner les 15 ans de carrière de Chouchoune. Une soirée grandiose lui sera offerte, avec plusieurs artistes en spectacles et des surprises. Animation et direction artistique: Michel Dorion.

🎥 Projection de Y tu mama también, d’Alfonso Cuarón, Cinéma du Musée

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 MUTEK présente la série Nocturne — nuit 5 avec Sabrina Ratté & Roger Tellier-Craig—Cyberdelia, Topdown Dialectic, aria— a fine line between crises and opportunity, Shackleton, SIM—SLOWTECHERS, Valesuchi, Bitter Babe et Kaiwa, SAT

🎶 Tate McRae : Miss Possessive Tour avec Zara Larsson, Bell Centre

Lundi 25 août 2025

Mardi 26 août 2025

Les B𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! Rire un bon coup tout en visitant le Village? C’est exactement ce que vous propose l’humoriste Charlie Morin dans le cadre des 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! À mi-chemin entre le stand-up et une visite guidée, cette balade est une déclaration d’amour — drôle, parfois touchante — à un quartier vibrant, coloré et profondément humain. Les mardis à 18 h, jusqu’au 26 août. Départ au coin Sainte-Catherine et Saint-Hubert, devant la Banque Nationale. En cas de pluie, l’activité est remise à la semaine suivante. C’est gratuit! Aucune inscription requise — présentez-vous au point de départ ou joignez-vous au groupe en chemin!

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

Mercredi 27 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👑 Onya Nerve, Cabaret Mado

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 28 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👑 Broadway Starz avec Crystal Starz et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Vendredi 29 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

Samedi 30 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👑 Jimmy Moore personnifie Taylor Swift : The Eras Tour, Cabaret Mado

👑 J’Emm chanter avec Pétula Claque et EmmÔtional Damage, Bar Le Cocktail, de 19h à 21h.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 Super Taste MTL tient le Dance Party 2000 : Back to School!, Bar Le Ritz PDB

🥳 DÉBASEMENT Weekend de la fête du travail 2025 : soirée de danse, de kink et de jeuavec DJ Davidé, Cabaret Berlin

Dimanche 31 août 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Jimmy Moore personnifie Céline Dion, Cabaret Mado

Lundi 1 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 3 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 4 septembre 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👑 Mado chante ABBA, Pour souligner les 50 ans d’Abba notre grande diva québécoise chante ABBA, accompagnée de son pianiste Squeejee Nicky. À 20h au Cabaret Mado.

👑 GIRLS’ NIGHT OUT. Krystella Fame et ses invitees À 22h30 au Cabaret Mado.

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Vendredi 5 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Samedi 6 septembre 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 7 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 8 septembre 2025

Mardi 9 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 10 septembre 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 11 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

Vendredi 12 septembre 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 13 septembre 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 14 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

👑 JOYEUX ANNIVERSAIRE SARAH WINTERS, dans le cadre du dimanche Show, animée par Michel Dorion et Chouchoune, Bar Le Cocktail

Lundi 15 septembre 2025

Mardi 16 septembre 2025

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

Mercredi 17 septembre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 18 septembre 2025

👑 Le Sami party! est de retour au Cabaret Mado, avec Sami Landri.

Vendredi 19 septembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Samedi 20 septembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 21 septembre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite

Lundi 22 septembre 2025

Mardi 23 septembre 2025

Mercredi 24 septembre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 25 septembre 2025

Vendredi 26 septembre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 27 septembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 28 septembre 2025

LE COCKTAIL PRÉSENTE : LE GALA DU COCKTAIL Le Cocktail vous offre une soirée d’exception : LE GALA DU COCKTAIL, un événement unique qui met à l’honneur les artistes et artisans qui font briller notre scène et notre bar toute l’année ! Tapis rouge, spectacles, ambiance festive et glamour. L’occasion est de célébrer le talent, la créativité et la passion dans une atmosphère chic et chaleureuse comme seul le Cocktail sait le faire. Un rendez-vous à ne pas manquer ! De 16h30 à 18h TAPIS ROUGE / suivi du GALA de 18h à 20h.

Lundi 29 septembre 2025

Mardi 30 septembre 2025

Mercredi 1er octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 2 octobre 2025

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 3 octobre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 4 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 5 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 6 octobre 2025

Mardi 7 octobre 2025

Mercredi 8 octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 9 octobre 2025

Vendredi 10 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Samedi 11 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 12 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 13 octobre 2025

Mardi 14 octobre 2025

Mercredi 15 octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 16 octobre 2025

Vendredi 17 octobre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 18 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 19 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite

Lundi 20 octobre 2025

Mardi 21 octobre 2025

Mercredi 22 octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 23 octobre 2025

👑 Le Sami party! est de retour au Cabaret Mado, avec Sami Landri.

Vendredi 24 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Samedi 25 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 26 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 27 octobre 2025

Mardi 28 octobre 2025

Mercredi 29 octobre 2025

Jeudi 30 octobre 2025

Vendredi 31 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Samedi 1 novembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 2 novembre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 3 novembre 2025

Mardi 4 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025

Jeudi 6 novembre 2025

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 7 novembre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Dimanche 16 novembre 2025

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite