La tournée de la Fondation Émergence pour mettre fin aux thérapies de conversion sera à Sept-îles en septembre

Bien que les thérapies de conversion soient officiellement interdites depuis 2020 au Québec et depuis 2022 dans le Code criminel, ces pratiques néfastes persistent, sous des formes plus ou moins insidieuses. « Les thérapies de conversion, c’est un crime, pas de l’aide! ». La Fondation Émergence sera de passage à Sept-Îles les 8-9-10 septembre prochain dans le cadre de sa tournée de formation « Les thérapies de conversion, c’est un crime, pas de l’aide! », lancée en avril dernier.

Une formation essentielle pour les professionnel.le.s

Cette initiative vise à sensibiliser et informer le grand public et en particulier les professionnel·le·s des secteurs de la santé, des services sociaux, des forces de l’ordre et de la justice. En renforçant leurs connaissances sur les thérapies de conversion et leurs effets néfastes, les personnes formées seront mieux préparées à les prévenir, à les déceler et intervenir efficacement auprès des victimes.

« Bien que les thérapies de conversion soient officiellement interdites et considérées comme criminelles, les victimes et le grand public ignorent souvent leur statut légal. Ces pratiques cherchent à nier l’identité des personnes LGBTQ+ en tentant de changer leur orientation sexuelle, leur identité ou leur expression de genre. Cela cause des souffrances profondes, souvent invisibles, mais bien réelles. Il est urgent d’agir », explique Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence.

Des pratiques encore trop répandues

Les recherches issues du projet SAVIE LGBTQ, le plus vaste projet participatif mené par et pour les communautés LGBTQ+ du Québec, révèlent que près d’un quart des personnes LGBTQ+ affirment avoir subi des formes d’efforts de conversion. Par ailleurs, un rapport de l’ONU indique que près de la moitié de ces pratiques ont lieu dans un contexte médical ou psychologique (45,8 %), et près de 19 % dans un contexte religieux ou spirituel. Ces pratiques engendrent des conséquences graves sur la santé mentale des personnes qui les subissent : troubles de l’anxiété, stress post-traumatique, dépendance ou encore idéations suicidaires.

Par cette tournée de formations, la Fondation Émergence souhaite mobiliser la société tout entière et tout le personnel de première ligne afin de prévenir efficacement ce phénomène, d’accompagner les personnes survivantes et de renforcer la lutte collective contre l’homophobie et la transphobie au Québec.