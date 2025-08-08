Fierté Montréal : «Toutes les communautés sont invitées à participer aux festivités»

S’étant donné comme mission «d’amplifier les voix des communautés 2SLGBTQIA+ et d’offrir à travers son festival des événements inclusifs et sécuritaires», Fierté Montréal réaffirme son invitation à toutes les communautés à participer aux festivités en faisant une mise an point.



La semaine dernière, à la suite de la réception de plaintes concernant des propos jugés haineux, l’organisme avait d’abord indiqué vouloir refuser la participation au Défilé à des organisations, dont certaines représentent la communauté juive.

«Bien que ce n’était pas l’intention de Fierté Montréal, cette annonce a été ressentie par la communauté juive du Québec, et surtout par les personnes juives 2SLGBTQIA+, comme une volonté de Fierté Montréal de les exclure de ses événements. Cette façon de faire ne correspond pas aux valeurs d’inclusion qui guident les actions de Fierté Montréal», indique le communiqué envoyé à Fugues.

L’organisme s’engage à «améliorer ses processus internes de gestion des plaintes pour éviter qu’une situation comme celle-ci se reproduise et que des communautés se sentent exclues de ses festivités à l’avenir.»

« Fierté Montréal s’est toujours positionnée contre toutes violences imposées à des populations ou groupes marginalisés, y compris contre l’antisémitisme, et entend continuer de le faire» déclare Marlot Marleau, président·e de Fierté Montréal.

«Alors que le recul des droits des communautés 2SLGBTQIA+ s’accélère partout à travers la planète, nous avons la responsabilité d’offrir un lieu de rassemblement inclusif et sécuritaire à toutes nos personnes participantes, sans égard à leur appartenance religieuse ou culturelle», poursuit-il. C’est ce que nous nous engageons à continuer de faire avec l’ensemble des organisations qui participeront à nos événements. »

Un dialogue important

«Fierté Montréal désire que chaque communauté, peu importe son appartenance religieuse, se sente la bienvenue dans ses événements et puisse y participer de manière sécuritaire et inclusive. En ce sens, l’organisme tient à présenter ses excuses aux communautés juives, plus précisément aux personnes juives 2SLGBTQIA+», indique le communiqué.

L’organisme a pris contact avec les représentants de la communauté juive, dont CIJA, «pour clarifier la situation et assurer un espace inclusif et sécuritaire pour toustes, notamment les personnes juives 2SLGBTQIA+ qui désirent participer au Défilé», poursuit-on dans le communiqué. «Ces échanges ont permis de clarifier la position de chacun·e et de confirmer la volonté commune d’adhérer aux valeurs d’inclusion et de respect de Fierté Montréal.»