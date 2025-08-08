Xcellence XXL une soirée flamboyante sous le signe de la fierté

Cet été, Fierté Montréal fait vibrer les cœurs et la Scène de l’esplanade du Parc olympique avec le retour tant attendu de Xcellence — en version XXL — le samedi 9 août! Plus qu’un simple spectacle, c’est une célébration exubérante, éclatante et radicalement joyeuse des communautés BIPOC 2SLGBTQIA+ et de leurs allié·e·s. Un moment suspendu où la musique, l’audace et l’expression de soi s’alignent pour briller sans compromis. Sur scène, trois artistes d’exception donneront le ton à cette soirée où la diversité s’élève et s’illumine.

Énigmatique, céleste, bouleversant·e, Iniko incarne une soul futuriste à la fois puissante et introspective. Avec ses titres phares The King’s Affirmation et Jericho, iel a conquis les cœurs en devenant la voix d’une génération en quête de vérité, de spiritualité et de liberté de genre. Sa présence scénique? Une immersion cosmique, une énergie galactique, un appel aux âmes sensibles et inclassables.

Place à la royauté queer! Bilal Hassani, icône pop à la croisée de l’Eurovision, de la mode et du cinéma, débarque avec tout le glam, la grâce et la flamboyance qu’on lui connaît. Attendez-vous à un show éblouissant, des looks renversants et une voix qui transcende les genres. Sur scène, Bilal ne slay pas juste — il·elle redéfinit la grandeur queer.

La soirée culmine avec Ivy Queen, la légendaire Reine du reggaetón. Pionnière, militante, voix puissante des femmes et des dissident·e·s de genre dans un monde d’hommes, elle livre des hymnes de feu depuis des décennies. Sa venue? Une déclaration.

Son énergie? Explosive. Son message? Empowerment, toujours. Pour ceux qui ne le savent pas encore, BIPOC est un acronyme qui signifie Black, Indigenous & People of Colour (Noir·e·s, Autochtones et personnes racisées).

En français, on le traduit parfois par personnes noires, autochtones et racisées (PNAR), mais le terme anglais «BIPOC» est encore souvent utilisé, même en contexte francophone. L’objectif de ce terme est de reconnaître les réalités spécifiques vécues par les personnes noires et autochtones, tout en incluant l’ensemble des personnes non blanches dans la lutte contre le racisme systémique. Dans le cadre d’un événement comme Xcellence XXL, cela met en lumière une volonté de célébrer les identités multiples, les cultures marginalisées et la créativité des artistes issus de communautés historiquement exclues. Xcellence XXL, c’est le rendez-vous de l’été pour toutes celles et ceux qui veulent vibrer, rayonner et revendiquer avec style.

INFOS | https://fiertemontreal.com