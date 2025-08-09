Le DJ Henrique Viana apporte un peu de Brésil (et bien plus) à Fierté Montréal

Installé depuis quelques années à Montréal, le DJ d’origine brésilienne Henrique Viana viendra faire danser les foules de Fierté Montréal cette année. Auparavant coiffeur, l’homme de 32 ans, qui se spécialise dans le Circuit Party (Tribal House), a fait un changement de carrière durant la pandémie, ce qui l’a mené à jouer sur certaines scènes prisées, dont celles de Toronto.

Qu’est-ce qui caractérise tes sets ?

Henrique : Ce qui caractérise mes sets, c’est l’énergie et la liberté. J’aime créer un espace où chacun peut danser, s’exprimer et être soi-même. Avant chaque show, j’étudie le style de la fête, l’horaire de mon set et le type de public attendu. Tout cela me permet de construire une expérience musicale unique et marquante. Je dirais [que je me démarque par] ma capacité à lire le public et à créer une atmosphère authentique, tout en soignant toujours mon univers visuel. J’adore porter des looks différents et stylés — être bien présenté, c’est essentiel pour moi. En tant que DJ brésilien vivant au Canada, j’apporte une combinaison unique de cultures et d’énergies.

Qu’apportes-tu donc du Brésil ?

Henrique : J’apporte mon énergie, j’apporte un peu du soleil brésilien ! Le Brésil, c’est une communauté très heureuse, qui aime faire de la musique, qui aime fêter. L’énergie pousse de notre corps !

Pourquoi es-tu à Montréal ? Qu’est-ce que cela fait d’être invité à Fierté Montréal ?

Henrique : Je suis à Montréal depuis mai 2022. C’est un projet que j’ai avec mon partenaire. Je suis marié. J’aime Montréal. Ça fait trois ans que j’habite ici, ça ne fait pas beaucoup de temps, donc je suis encore dans un moment d’adaptation. Je suis très heureux d’être invité à Fierté Montréal. Je n’avais jamais pensé que je jouerais à la Fierté. Ça fait quelques années que je joue pour le festival, mais pour le District. Quand j’ai reçu l’invitation, je vais être honnête, j’ai pleuré, parce que ça ne fait pas si longtemps que je suis DJ, ça fait seulement cinq ans. Avant la pandémie, j’étais coiffeur pendant 10 ans. Je pense que la pandémie a changé beaucoup de choses !

La communauté LGBTQ+ au Brésil semble bien vivante. Est-ce le cas ?

Henrique : Je suis d’accord. La communauté LGBT du Brésil, elle est très, très forte. Mais, en même temps, la communauté trans souffre beaucoup. On essaie d’être toujours ensemble. On veut travailler ensemble pour avancer. Parce qu’avant, il était difficile d’être gai au Brésil, mais aujourd’hui, c’est un peu plus facile, parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont mis leur face [de l’avant] pour protester. On a beaucoup avancé au Brésil.

Comment es-tu devenu DJ ?

Henrique : Quand j’étais petit, j’aimais toujours jouer avec mes camarades, jouer au théâtre, danser, imiter des chanteurs… Je rêvais de travailler dans le spectacle, mais vu que je venais d’une petite petite ville au Brésil, on n’avait pas beaucoup d’espoir de pouvoir travailler dans ce monde, travailler hors des métiers manuels. J’ai déménagé pour habiter dans la capitale de mon État, Fortaleza — ça me manque beaucoup, la plage, le soleil. Quand j’ai déménagé, ça m’a donné un peu plus la chance d’être un peu plus ouvert, de pouvoir penser à des choses différentes, d’espérer être autre chose que de la main-d’œuvre. J’ai commencé à aller à des fêtes. J’avais des amis DJ et donc en les voyant je commençais à m’imaginer moi-même. J’ai toujours aimé la scène.

Tu sembles maintenant avoir de plus en plus de projets…

Henrique : Je viens de faire un grand projet, un projet auquel j’avais déjà rêvé : jouer au Rebel, à Toronto. Quand je suis arrivé ici, la première fois que j’ai joué à Toronto, j’ai fait un petit club avec un collègue brésilien. Lorsque j’avais fini cette soirée, je me suis dit : « Un jour, je vais venir ici, à Toronto, dans le Rebel. » (Pleure.) Je commence à pleurer, parce que c’est quelque chose auquel je suis très sensible. Ce week-end-là, on a passé une belle soirée avec des milliers de personnes. Maintenant, je suis en train de profiter de tous les sentiments de ce week-end-là.

À quoi doit s’attendre le public de Fierté Montréal ?

Henrique : Le public peut s’attendre à un set électronique plein de bonnes vibes, avec beaucoup de vocaux de divas pop et des hits actuels. J’adore aussi inclure des musiques marquantes du passé, qui font encore vibrer aujourd’hui. Ce sera un moment fort, rempli d’émotion, de souvenirs et d’énergie pour célébrer ensemble la Fierté.

INFOS | Vous pourrez danser sur les rythmes de Henrique Viana, sur l’Esplanade du Parc Olympique, le dimanche 10 août, entre 17h et 19h, après le set de Guillaume Michaud et avant ceux de Black Flamingo et Marti Frieson.

https://www.fiertemontreal.com

Vous pouvez suivre Henrique Viana au https://djpro.site/henriqueviana/