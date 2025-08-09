Marcher dans le défilé de la Fierté? Bien sur que c’est possible!

«Fleurir ici, maintenant», c’est revendiquer notre droit d’éclore, de rayonner pleinement et d’aimer en toute liberté. Nous germons ensemble, lié·e·s par nos histoires, nos luttes et notre fierté. «Fleurir ici, maintenant», c’est transformer un jardin d’épines en un champ indomptable de mille couleurs. C’est désherber le terreau de l’adversité. «Fleurir ici, maintenant», c’est célébrer notre existence et nos identités dans un pré où chaque combat est un bourgeon d’espoir. «Fleurir ici, maintenant», c’est la thématique de la 19e édition du défilé/marche de Fierté Montréal. Qui aura lieu le dimanche 10 août, à partir de 13h sur le boulevard René-Lévesque

D’une longueur d’environ 2,2 km, le parcours débutera symboliquement à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Metcalfe, dans l’ancien secteur 2SLGBTQIA+ de l’ouest. Il se terminera au cœur du Village actuel, à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Atateken. Joigniez-vous à des milliers de marcheur·euse·s pour célébrer les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et mettre en lumière la dizaine de revendications sur lesquelles Fierté Montréal braque les projecteurs (voir notre autre article).

À la suite des contingents, vous pouvez aussi vous joindre au défilé et marcher aussi, pour clore le Défilé avec une touche festive et citoyenne.

Conseils pratiques,quoi porter?

Priorité au confort : Optez pour des tissus respirants (coton, lin, mesh, tulle léger), des chaussures adaptées pour marcher ou danser et une tenue qui bouge bien

Accessoires utiles : Pensez aux lunettes de soleil, à un sac pour emporter eau, collations, crème solaire, casquette ou coupe‑vent léger en cas de météo incertaine.

Maquillage & cheveux : Éclats de paillettes, maquillage arc‑en‑ciel, serre‑tête avec drapeau ou fleurs colorées—idéal pour exprimer votre créativité et illuminer votre visage.

Inspirations tendances

Couleurs de l’arc‑en‑ciel : Des tenues vibrantes et multicolores sont emblématiques du message inclusif de la Fierté. Pensées parfaites pour afficher votre solidarité à la communauté LGBTQ+ dans son ensemble, ou à un groupe , une association ou une cause queer particulièrement important à vox yeux.

Tulle, paillettes et fluo : Volants créatifs, tissus néon ou tenues scintillantes vous garantissent une présence visuelle marquante toute la journée

Décontracté et cool : T‑shirt arc‑en‑ciel + short en denim ou cargo + baskets confortables + sac à dos + lunettes colorées/parapluie décoratif

Festival & audacieux : Crop‑top ou body tie‑dye + mini‑jupe plissée ou shorts fluo + chaussettes hautes + talons plateformes ou sneakers pailletées

Monochrome chic : Look tout en néon ou paillettes d'une seule teinte (ex. rose vif ou lime) pour un effet visuel fort et cohérent

Messages & sens : T‑shirt ou accessoires avec slogans comme « Protect the Dolls » ou drapeau trans/queer pour marquer votre engagement

Superpositions ventilées : Tunique en mesh ou cardigan sur un maillot + pantalon fluide ou cargo + accessoires arc‑en‑ciel, chapeaux, colliers

Minimaliste expressif : Jean noir + t‑shirt blanc + drapeau arc‑en‑ciel en bandana ou badge pour un mix simple et engagé.

Pop d'art plastique : Tenue graphique avec accessoires fluo et motifs inspirés du street art québécois avec un note queer pour un look artistique.

Éblouissant & scénique : Robe en tulle multicolore, paillettes globales, et plateformes hautes pour celles et ceux qui veulent être au centre visuel du cortège.

Denim audacieux (si la météo le demande) : Jeans customisés, shorts décorés ou vestes brodées sont parfaits pour un look expressif et confortable

En fin de compte, l’essentiel c’est….

De choisir une tenue confortable, visible et significative, qui résonne avec votre identité ou votre soutien à la communauté LGBTQ+. Peu importe votre style, soyez fièr·e, soyez vous-même — profitez pleinement de l’énergie incroyable du festival Fierté Montréal.

L’après défilé

Après le défilé, la fête se poursuit dans le Village, sur la rue, les terrasses et dans les bars, mais aussi et bien évidemment, à l’esplanade du Parc olympique pour la Mega T-Dance.

INFOS | Le défilé aura lieu le dimanche 10 août à 13h, le long du boulevard René‑Lévesque, entre Metcalfe et Atataken. https:/www.fiertemontreal.com