Brome-MissisQueer amène la Fierté à Cowansville

La communauté LGBTQ+ de la région de Brome-Missisquoi, en Estrie, fêtera la Fierté chez elle pour la toute première fois le 16 août prochain. Le collectif Brome-MissisQueer invite la communauté et le public à une marche festive au centre-ville de Cowansville (au coin de la rue du Sud et la rue Léopold) à 13h30, suivi par une foire communautaire dans le “Village Queer” du Parc Centre-Ville, avec des kiosques d’information, du gâteau, des discussions, de la musique et des activités de coloriage pour toute la famille. Des bénévoles “gardien.nes du ressenti” seront sur place pour assurer un environnement exempt de harcèlement.

La MRC de Brome-Missisquoi jouxte la frontière américaine, au sud de Granby et à l’est de Saint-Jean sur Richelieu. Elle compte une trentaine de municipalités, dont Cowansville (avec une population d’un peu plus de 15,000) et Bromont (un peu plus de 11,000) sont les plus grandes. L’année dernière, une partie de la communauté a marqué la Fierté lors d’un évènement privé dans une microbrasserie; l’idée de tenir une célébration publique a pris racine sur les réseaux sociaux au cours des mois suivants. Les cinq membres fondateur.ices du collectif viennent de cinq petites municipalités différentes – Sutton, Frelighsburg, Bedford, Saint-Armand et Stanbridge East. Iels ont choisi de tenir l’évènement à Cowansville en raison de son emplacement central.

Syn Moreau, qui réside à Bedford, est intervenant communautaire trans et non binaire. Iel est membre fondateur du collectif Brome-MissisQueer. “Le nom a commencé un peu comme une blague, mais après, on s’est dit, il faut que ce soit ça!” se souvient-iel avec un gros sourire.

« J’ai grandi ici et je fais partie de la génération des gens qui ont 30 ou 40 ans aujourd’hui, à qui on disait que, quelle que soit ta lettre [de l’acronyme LGBTQ+], pour vivre ton identité, il fallait aller à Montréal », dit-iel. « Beaucoup de gens ont déménagé à Montréal ou dans une autre grande ville, et nous avons tous décidé de revenir après un certain temps – pour être plus près de la nature, de la ruralité, plus près de nos familles, parce que certains d’entre nous sont agriculteurs… Pour diverses raisons, il était logique pour nous de revenir. Pendant un certain temps, on vivait tous dans nos petites bulles avec notre famille, nos amis et nos alliés. Je ne sais pas exactement comment cela s’est produit, mais l’année dernière, quelqu’un [sur les réseaux sociaux] a mentionné qu’il y avait peu d’événements créés pour la communauté queer, pour montrer que nous sommes nombreux.ses, que nous sommes ici et que nous voulons vivre à la campagne et exprimer notre identité. C’est pourquoi nous avons décidé de faire la marche. »

Selon Syn Moreau, l’objectif de la marche est de de « montrer qu’il est sécuritaire et agréable de faire partie de la communauté LGBTQ+ en milieu rural, et que nous pouvons nous y épanouir.»

« Nous ne sommes pas naïfs – nous savons qu’il y a des personnes homophobes et transphobes dans nos communautés, comme partout ailleurs, mais la plupart des habitants de la région sont des alliés et soutiennent notre existence », a-t-iel ajouté. « On fait ce qu’on veut, ils nous respectent et la vie continue.» Iel espère qu’un célébration visible et publique de la Fierté donnera l’occasion à davantage de personnes queer et alliées de se manifester et de contribuer à l’essor de la communauté.

Béatrice Touchette est coordonnateur.ice de la vie associative chez Divers-Gens, un OSBL de Granby qui soutient les jeunes LGBTQ+ et en questionnement. Iel estime qu’organiser une marche et une foire communautaire de la Fierté à Cowansville est une excellente idée.

« On participe au défilé de la Fierté de Montréal chaque année, et c’est très important pour nous, mais on a toujours senti qu’il manquait quelque chose », a déclaré Touchette. « Le transport peut être compliqué, et les gens ne s’identifient peut-être pas autant aux grandes marches urbaines. [Organiser une marche à Cowansville] est une excellente façon de montrer notre existence et d’aider les personnes queer de la région à tisser des liens. »

« J’espère que [le festival] reviendra année après année, et qu’il démontrera que oui, il y a des personnes queer partout, pas seulement dans les grandes villes, et que les alliés peuvent être partout aussi », a conclu Béatrice Touchette, qui prévoit tenir une kiosque au Village Queer avec des collègues.

La marche des Fiertés Brome-MissisQueer et le Village Queer sont gratuites et ouvertes à tous. Pour en savoir plus, recherchez « 1ère Marche des Fiertés Brome-MissisQueer 1st Pride March » sur Facebook.