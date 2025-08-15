Fierté dans la Capitale, un festival plus couru que jamais ! 

Une foule record avait envahi les activités de la Fierté à Ottawa l’an passé. On peut s’attendre à ce qu’il en soit de même en 2025. Pour cette nouvelle édition, le festival se tiendra du 17 au 24 août. L’apothéose sera, bien évidemment, le défilé qui s’élancera depuis l’hôtel de ville (rue Laurier), à 13 h, le dimanche 24 août. Activités familiales, concours de drag, foire des groupes communautaires, spectacles sur la grande scène… on en prendra encore plein les yeux ! Et surtout, il y en aura pour tous les goûts et tous les publics.

« L’an dernier, nous avons enregistré une participation sans précédent à nos événements », souligne Callie Metler, directrice générale de Fierté dans la Capitale. Comme à l’accoutumée, les festivités 2025 comprendront plusieurs activités socioculturelles, ainsi que la levée du drapeau à l’hôtel de ville. Et si l’on se fie à la programmation déjà dévoilée (le festival annoncera sous peu la liste complète des groupes vedettes qui prendront part aux spectacles sur la grande scène TD), 2025 s’annonce comme une aussi bonne, voire meilleure, année.

Thème du Festival 2025 : « Nous sommes le village »

Le festival Fierté dans la Capitale 2025 célèbre la communauté 2SLGBTQ+ locale en affirmant haut et fort la présence des personnes 2SLGBTQ+ tout au long de l’année. À travers le thème « Nous sommes le village », on souhaite rendre hommage aux espaces sécuritaires, inclusifs et communautaires que nous bâtissons ensemble, jour après jour. Ce thème souligne l’importance de l’unité, du soutien mutuel et de la force collective au sein de la communauté 2SLGBTQ+. Il s’inspire du proverbe « Il faut tout un village », pour rappeler que la lutte pour les droits et l’inclusion ne repose pas sur les épaules d’une seule personne, mais sur un effort partagé — entre allié.e.s, familles, ami.e.s et l’ensemble de la société.

La thématique fait aussi un clin d’œil aux « quartiers gais » des grandes villes, ces lieux où les membres de la communauté trouvent soutien, fierté et sécurité, surtout en période d’adversité. À Ottawa, Fierté dans la Capitale rend hommage au quartier historique de la Fierté autour des rues Bank et Somerset, tout en élargissant la notion de « village » à l’ensemble de la

communauté d’Ottawa.

Dans la région d’Ottawa-Gatineau — riche en diversité et en inclusion — ce thème invite les gens à poursuivre ce travail collectif contre l’oppression systémique et la discrimination. Fierté dans la Capitale encourage tout le monde à célébrer ensemble, mais aussi à se mobiliser. Le festival 2025 mettra en lumière les organismes, les mouvements citoyens et les militant.e.s qui œuvrent sans relâche pour faire entendre — et surtout valoriser — chaque voix de la communauté 2SLGBTQ+.

« L’édition 2025 du festival Fierté dans la Capitale revient plus vibrante, audacieuse et rassembleuse que jamais », poursuit Callie Metler. « Que vous soyez là pour vibrer aux spectacles de drag sur la scène principale TD, pour découvrir les multiples visages du festival dans les rues, ou pour partager des moments joyeux avec vos proches dans la zone familiale, il y a une place pour chacun.e dans notre grande célébration de la diversité à la Fierté de la capitale nationale. »

Un pique-nique familial

Pour célébrer les familles 2SLGBTQ+, celles-ci sont invitées à un après-midi d’activités conviviales et inclusives : maquillage artistique, bricolage, jeux et, bien sûr, un bon BBQ ! Des animations en français, des activités sportives et de nombreuses surprises attendent les enfants, pendant que les parents pourront découvrir une foule de ressources offertes par les partenaires communautaires de Fierté dans la Capitale.

« Venez participer à ce magnifique événement familial ! » lance l’équipe. « Amenez vos proches, vos ami.e.s, vos enfants, et passez une journée remplie de fierté, de rires et de joie ! »

Concours de la Fierté

Savez-vous ce qu’il faut pour décrocher une couronne de la Fierté ? Venez encourager vos artistes drags préféré.e.s et les voir briller sur la grande scène ! Du talent, des looks, de l’attitude, des défilés inoubliables… c’est LE spectacle drag de l’été à ne pas manquer. Évidemment, « venez tel.le.s que vous êtes, trinquez avec votre famille choisie, et célébrez ensemble la Fierté ! », insiste la directrice générale de Fierté dans la Capitale.

Rejoignez l’équipe de Fierté dans la Capitale le 21 août prochain, au Centre national des Arts, où les drag queens, kings et artistes non binaires de la région se disputeront les titres de Mr., Mx. et Ms. Fierté dans la Capitale 2025, avant d’éblouir le public lors du défilé ! « C’est la richesse et la diversité des artistes drags locaux — ainsi que celle de toute la communauté artistique — qui rendent notre festival si unique à Ottawa-Gatineau. Fierté dans la Capitale est un espace d’expression, d’échange et de reconnaissance, où les artistes peuvent faire rayonner leur talent, grandir professionnellement et inspirer toutes et tous. Pas étonnant que les artistes drags d’ici soient si célébré.e.s et respecté.e.s ! », conclut Callie Metler.

Festival de rue

Le Festival de rue de Fierté dans la Capitale est plus grand que jamais : il s’étendra désormais sur 14 pâtés de maisons, réunissant groupes communautaires, artisan.e.s et entreprises

locales.

Profitez des terrasses prolongées, des camions de bouffe et d’une ambiance festive unique. Venez célébrer la diversité de la communauté en plein cœur d’Ottawa ! Vous pourrez déambuler parmi les kiosques de plus de 150 organisations, et le nombre continue d’augmenter puisque les inscriptions sont encore en cours. Nouveauté en 2025 : une section de la foire communautaire sera spécialement dédiée aux artisans et artisanes queers.

Le défilé

Comme mentionné plus haut, le défilé débutera à 13 h, le dimanche 24 août, devant l’hôtel de ville d’Ottawa. On s’attend à un grand nombre de participations de la part de groupes et d’organisations variés.

« Nous avons une excellente collaboration avec la Ville d’Ottawa en ce qui concerne la planification des événements et le déroulement du défilé. Il ne reste que quelques détails à régler sur le parcours, mais tout devrait se confirmer sous peu », précise Callie Metler. En 2024, plus de 225 groupes et organisations avaient pris part au défilé, rassemblant plus de 11 000 membres de la communauté. On s’attend à une participation similaire, voire supérieure, cette année, les inscriptions étant toujours ouvertes et ayant déjà dépassé ce chiffre. Encore cette année — et plus que jamais — Fierté dans la Capitale met de l’avant ses quatre piliers fondamentaux. Et ici, chaque mot prend tout son sens : célébrer, revendiquer, éduquer et unir les personnes autour de la pleine diversité de la communauté 2SLGBTQ+.

INFOS | Fierté dans la Capitale, du 17 au 24 août 2025

https://www.capitalpride.ca