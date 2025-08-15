Gabriel (Sion Daniel Young) et Andy (Fra Fee) ont décidé d’adopter un enfant et aucun obstacle ne les arrêtera, pas même la lourdeur des processus administratifs. Avec une telle prémisse, on pourrait s’attendre à une production mélo, mais rien n’est plus faux. Préparez cependant tout de même vos mouchoirs!

« Conte de fées pour garçons perdus » est la version française de « Lost Boys and Fairies », une production de la chaîne britannique BBC One qui se distingue par la qualité de son intrigue et de ses interprètes ainsi que sa capacité à naviguer sur différents registres d’émotion. L’action se déroule au Pays de Galles, où Andy exerce à titre de comptable alors que Gabriel se produit en tant qu’artiste au Neverland, un bar de drag queen où il chante. Après huit ans de vie commune, les deux hommes ont maintenant l’intention d’ajouter une petite fille à leur maisonnée.

La minisérie débute alors qu’ils sont interrogés par une travailleuse sociale (Elizabeth Berrington) et où le récit alterne entre la réponse politiquement correcte que Gabriel offre et la réalité plus tragique qu’il conserve de certains événements de son passé. Le récit navigue constamment entre le réel et une vision fantasmée et musicale de cette réalité forgée à même l’imaginaire de Gabriel. C’est ainsi qu’il répond que sa sortie du placard s’est faite sans heurts, alors même qu’on nous présente la vision d’un Satan égrillard qui l’entraine dans des cabines des toilettes publiques. Il faut d’ailleurs souligner qu’à l’instar de la plupart des productions britanniques, la série ne s’embarrasse pas de fausse pudeur à l’égard de la sexualité entre hommes.

Gabriel (Sion Daniel Young)

Contrairement à Andy, qui n’affiche pas de préférence, Gabriel ne jure que par l’adoption d’une petite fille, puisqu’il garde le souvenir brûlant de la cruauté des garçons de son école à son endroit. C’est pourtant Jake (Leo Harris), un garçon de sept ans au passé difficile, qui saura les toucher et vers lequel ils porteront leur choix. Cette décision n’est cependant pas sans alimenter les insécurités de Gabriel : pourra-t-il être un bon père, un bon modèle pour un jeune garçon? L’intrigue se penche également sur la langue galloise que Gabriel se refuse à enseigner à Jake, puisqu’elle lui rappelle trop l’exclusion et le jugement imposés par son père. Sans divulgâcher quoi que ce soit, un événement inimaginable (ma mâchoire s’en est décrochée) viendra bouleverser la mécanique bien huilée du processus d’adoption.

Le récit est ponctué d’éblouissants numéros musicaux, certains interprétés sur la scène du Neverland et d’autres ancrés dans l’imaginaire de Gabriel, qui touchent immanquablement le cœur. À ce sujet, impossible de ne pas mentionner l’interprétation et la mise en scène de la chanson « Mad World », qui constitue un véritable tour de force émotionnel.

La minisérie constitue, sans l’ombre d’un doute, l’une des plus belles surprises télévisuelles des dernières années. Rendez les armes dès les premières minutes, puisqu’elle saura faire couler les émotions à grands flots. À noter que la série s’est vu décerner le prix de la Compétition officielle du festival Seriencamp, en 2024.

INFOS │Les trois épisodes de « Conte de fées pour garçons perdus » sont disponibles, dans un excellent doublage français, sur tout.tv. La version originale anglaise, « Lost Boys & Fairies » est disponible sur la chaîne BritBox et Arte.