Vendredi, 22 août 2025
    L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

    Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours à Montréal… et dans les prochaines semaines.

    Vendredi 22 août 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    22 au 24 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🎥 Projection de Kids, de Larry Clark, Cinéma du Parc

    🤣 Shibarire avec François Quirion et Sam Lefebvre, une soirée d’humour, de kink et de shibari, Tension.

    🎭 Flame Fatale présente The Devilishly Divine Show avec Flame FataleOlivia KilljoyCélesta O’LeeHolly Von SinnSugar Vixen et Miss Behave, Café Cléopâtre

    Samedi 23 août 2025

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    🥳 MUTEK présente la série Nocturne — nuit 4 avec i+eo—PortalsSilkbackMa ShaNikNakDaniela HuertaLMOGendron, Myre, Tessier et Mok-T & Bar Rubinstein, SAT

    🏳️‍🌈 22 au 24 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    👑 Droles de Drags avec Crystal Starz, Bar Le Cocktail.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🎥 Projection de Kids, de Larry Clark, Cinéma du Parc

    Dimanche 24 août 2025

    22 au 24 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    👠✨💅  Les 15 ans (de carrière) de Chouchoune. Venez souligner les 15 ans de carrière de Chouchoune. Une soirée grandiose lui sera offerte, avec plusieurs artistes en spectacles et des surprises. Animation et direction artistique: Michel Dorion.

    🎥 Projection de Y tu mama también, d’Alfonso Cuarón, Cinéma du Musée

    👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🥳 MUTEK présente la série Nocturne — nuit 5 avec Sabrina Ratté & Roger Tellier-Craig—CyberdeliaTopdown Dialecticaria— a fine line between crises and opportunityShackletonSIM—SLOWTECHERSValesuchiBitter Babe et Kaiwa, SAT

    🎶 Tate McRae : Miss Possessive Tour avec Zara Larsson, Bell Centre

    Lundi 25 août 2025

    Mardi 26 août 2025

    Les B𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀!  Rire un bon coup tout en visitant le Village? C’est exactement ce que vous propose l’humoriste Charlie Morin dans le cadre des 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! À mi-chemin entre le stand-up et une visite guidée, cette balade est une déclaration d’amour — drôle, parfois touchante — à un quartier vibrant, coloré et profondément humain. Les mardis à 18 h, jusqu’au 26 août. Départ au coin Sainte-Catherine et Saint-Hubert, devant la Banque Nationale. En cas de pluie, l’activité est remise à la semaine suivante. C’est gratuit! Aucune inscription requise — présentez-vous au point de départ ou joignez-vous au groupe en chemin!

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Mercredi 27 août 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    👑 Onya Nerve, Cabaret Mado

    🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

    👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

    🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

    Jeudi 28 août 2025

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    👑 Broadway Starz avec Crystal Starz et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

    👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

    Vendredi 29 août 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

    Samedi 30 août 2025

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    👑 Jimmy Moore personnifie Taylor Swift : The Eras Tour, Cabaret Mado

    👑 J’Emm chanter avec Pétula Claque et EmmÔtional Damage, Bar Le Cocktail, de 19h à 21h.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    🥳 Super Taste MTL tient le Dance Party 2000 : Back to School!, Bar Le Ritz PDB

    🥳 DÉBASEMENT Weekend de la fête du travail 2025 : soirée de danse, de kink et de jeuavec DJ Davidé, Cabaret Berlin

    Dimanche 31 août 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    👑 Jimmy Moore personnifie Céline Dion, Cabaret Mado

    Lundi 1 septembre 2025

    Mardi 2 septembre 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    Mercredi 3 septembre 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

    Jeudi 4 septembre 2025

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    👑 Mado chante ABBA, Pour souligner les 50 ans d’Abba notre grande diva québécoise chante ABBA, accompagnée de son pianiste Squeejee Nicky. À 20h au Cabaret Mado.

    👑 GIRLS’ NIGHT OUT. Krystella Fame et ses invitees À 22h30 au Cabaret Mado.

    👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    Vendredi 5 septembre 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    Samedi 6 septembre 2025

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Dimanche 7 septembre 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    Lundi 8 septembre 2025

    Mardi 9 septembre 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    Mercredi 10 septembre 2025

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

    Jeudi 11 septembre 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    Vendredi 12 septembre 2025

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Samedi 13 septembre 2025

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Dimanche 14 septembre 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

    👑 JOYEUX ANNIVERSAIRE SARAH WINTERS, dans le cadre du dimanche Show, animée par Michel Dorion et Chouchoune, Bar Le Cocktail

    Lundi 15 septembre 2025

    Mardi 16 septembre 2025

    🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

    Mercredi 17 septembre 2025

    🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

    Jeudi 18 septembre 2025

    👑 Le Sami party! est de retour au Cabaret Mado, avec Sami Landri.

    Vendredi 19 septembre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    Samedi 20 septembre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Dimanche 21 septembre 2025

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite

    Lundi 22 septembre 2025

    Mardi 23 septembre 2025

    Mercredi 24 septembre 2025

    🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

    Jeudi 25 septembre 2025

    Vendredi 26 septembre 2025

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Samedi 27 septembre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Dimanche 28 septembre 2025

    LE COCKTAIL PRÉSENTE : LE GALA DU COCKTAIL  Le Cocktail vous offre une soirée d’exception : LE GALA DU COCKTAIL, un événement unique qui met à l’honneur les artistes et artisans qui font briller notre scène et notre bar toute l’année ! Tapis rouge, spectacles, ambiance festive et glamour. L’occasion est de célébrer le talent, la créativité et la passion dans une atmosphère chic et chaleureuse comme seul le Cocktail sait le faire. Un rendez-vous à ne pas manquer ! De 16h30 à 18h TAPIS ROUGE / suivi du GALA de 18h à 20h.

    Lundi 29 septembre 2025

    Mardi 30 septembre 2025

    Mercredi 1er octobre 2025

    🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

    Jeudi 2 octobre 2025

    👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

    Vendredi 3 octobre 2025

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Samedi 4 octobre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Dimanche 5 octobre 2025

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    Lundi 6 octobre 2025

    Mardi 7 octobre 2025

    Mercredi 8 octobre 2025

    🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

    Jeudi 9 octobre 2025

    Vendredi 10 octobre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    Samedi 11 octobre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Dimanche 12 octobre 2025

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    Lundi 13 octobre 2025

    Mardi 14 octobre 2025

    Mercredi 15 octobre 2025

    🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

    Jeudi 16 octobre 2025

    Vendredi 17 octobre 2025

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Samedi 18 octobre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Dimanche 19 octobre 2025

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite

    Lundi 20 octobre 2025

    Mardi 21 octobre 2025

    Mercredi 22 octobre 2025

    🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

    Jeudi 23 octobre 2025

    👑 Le Sami party! est de retour au Cabaret Mado, avec Sami Landri.

    Vendredi 24 octobre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    Samedi 25 octobre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Dimanche 26 octobre 2025

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    Lundi 27 octobre 2025

    Mardi 28 octobre 2025

    Mercredi 29 octobre 2025

    Jeudi 30 octobre 2025

    Vendredi 31 octobre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    Samedi 1 novembre 2025

    👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

    Dimanche 2 novembre 2025

    👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

    Lundi 3 novembre 2025

    Mardi 4 novembre 2025

    Mercredi 5 novembre 2025

    Jeudi 6 novembre 2025

    👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

    Vendredi 7 novembre 2025

     👠✨💅  Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

    Dimanche 16 novembre 2025

    🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite

