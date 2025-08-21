L’agenda QUEER de Fugues : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours à Montréal… et dans les prochaines semaines.

Samedi 23 août 2025

🏳️‍🌈 SEX GARAGE : 35 ans plus tard | Archives gaies du Québec. Cette exposition sur la descente au Sex Garage et les manifestations qui ont suivies, il y a 35 ans, est l’œuvre des commissaires Michael Hendricks et René Leboeuf. Elle est présentée par les Archives gaies du Québec (AGQ) au Parc de l’Espoir et aux bureaux des AGQ avec une série de panneaux et d’éléments d’archives sur l’événement et ses répercussions.

🥳 MUTEK présente la série Nocturne — nuit 4 avec i+eo—Portals, Silkback, Ma Sha, NikNak, Daniela Huerta, LMO, Gendron, Myre, Tessier et Mok-T & Bar Rubinstein, SAT

🏳️‍🌈 22 au 24 août – LES CABARETS EXTRAVAGANZA sont de retour cette année! Cette série de spectacles extérieurs flamboyants et déjantés anime le cœur du Village tout au long de l’été! En mode déambulatoire, place à une explosion de talents queer d’ici : drag, danse, cirque et art burlesque s’enchaînent dans une ambiance cabaret unique, à ciel ouvert. Chaque édition met en lumière des artistes de la diversité 2SLGBTQIA+, dans un esprit festif, inclusif et résolument libre. Que tu sois résident·e, visiteur·se, curieux·se ou habitué·e, viens t’émerveiller, rire et t’émouvoir devant ce cabaret comme seul le Village sait en offrir!Gratuit | Départ devant le 1211, rue Sainte-Catherine Est à 17 h. Une invitation à célébrer la beauté de nos communautés, sans filtre ni compromis.

🏳️‍🌈 Les Archives lesbiennes du Québec présentent, au MEM—Centre des mémoires montréalaises, l’exposition historique «Pour que nos mémoires vivent! Sur les traces d’une histoire lesbienne à Montréal». Entrée gratuite au MEM sur le boulevard Saint-Laurent, coin Ste-Catherine.

👑 Droles de Drags avec Crystal Starz, Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🎥 Projection de Kids, de Larry Clark, Cinéma du Parc

Dimanche 24 août 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👠✨💅 Les 15 ans (de carrière) de Chouchoune. Venez souligner les 15 ans de carrière de Chouchoune. Une soirée grandiose lui sera offerte, avec plusieurs artistes en spectacles et des surprises. Animation et direction artistique: Michel Dorion.

🎥 Projection de Y tu mama también, d’Alfonso Cuarón, Cinéma du Musée

👑 Le Tracy Show avec Tracy Trash et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 MUTEK présente la série Nocturne — nuit 5 avec Sabrina Ratté & Roger Tellier-Craig—Cyberdelia, Topdown Dialectic, aria— a fine line between crises and opportunity, Shackleton, SIM—SLOWTECHERS, Valesuchi, Bitter Babe et Kaiwa, SAT

🎶 Tate McRae : Miss Possessive Tour avec Zara Larsson, Bell Centre

Lundi 25 août 2025

Mardi 26 août 2025

Les B𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! Rire un bon coup tout en visitant le Village? C’est exactement ce que vous propose l’humoriste Charlie Morin dans le cadre des 𝗯𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀! À mi-chemin entre le stand-up et une visite guidée, cette balade est une déclaration d’amour — drôle, parfois touchante — à un quartier vibrant, coloré et profondément humain. Les mardis à 18 h, jusqu’au 26 août. Départ au coin Sainte-Catherine et Saint-Hubert, devant la Banque Nationale. En cas de pluie, l’activité est remise à la semaine suivante. C’est gratuit! Aucune inscription requise — présentez-vous au point de départ ou joignez-vous au groupe en chemin!

👑 Full Gisèle avec Gisèle Lullaby et invités spéciaux, Cabaret Mado

Mercredi 27 août 2025

👑 Onya Nerve, Cabaret Mado

🎭 The Poly Mic, soirée scène libre queer, Bar Notre-Dame-des-Quilles

👠 Cours de voguing avec Kuntiana, Studio Bizz

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 28 août 2025

👑 Broadway Starz avec Crystal Starz et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Vendredi 29 août 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

Samedi 30 août 2025

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

👑 Jimmy Moore personnifie Taylor Swift : The Eras Tour, Cabaret Mado

👑 J’Emm chanter avec Pétula Claque et EmmÔtional Damage, Bar Le Cocktail, de 19h à 21h.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 Super Taste MTL tient le Dance Party 2000 : Back to School!, Bar Le Ritz PDB

🥳 DÉBASEMENT Weekend de la fête du travail 2025 : soirée de danse, de kink et de jeuavec DJ Davidé, Cabaret Berlin

Dimanche 31 août 2025

🏳️‍🌈 Montréal Fetish Weekend 2025, lieux divers

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

👑 Jimmy Moore personnifie Céline Dion, Cabaret Mado

Lundi 1 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 4 septembre 2025

👑 Mado chante ABBA, Pour souligner les 50 ans d’Abba notre grande diva québécoise chante ABBA, accompagnée de son pianiste Squeejee Nicky. À 20h au Cabaret Mado.

👑 GIRLS’ NIGHT OUT. Krystella Fame et ses invitees À 22h30 au Cabaret Mado.

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 5 septembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Samedi 6 septembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 7 septembre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 8 septembre 2025

Mardi 9 septembre 2025

Mercredi 10 septembre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 11 septembre 2025

Vendredi 12 septembre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 13 septembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 14 septembre 2025

👑 JOYEUX ANNIVERSAIRE SARAH WINTERS, dans le cadre du dimanche Show, animée par Michel Dorion et Chouchoune, Bar Le Cocktail

Lundi 15 septembre 2025

Mardi 16 septembre 2025

Mercredi 17 septembre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 18 septembre 2025

👑 Le Sami party! est de retour au Cabaret Mado, avec Sami Landri.

Vendredi 19 septembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Samedi 20 septembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 21 septembre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite

Lundi 22 septembre 2025

Mardi 23 septembre 2025

Mercredi 24 septembre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 25 septembre 2025

Vendredi 26 septembre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 27 septembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 28 septembre 2025

LE COCKTAIL PRÉSENTE : LE GALA DU COCKTAIL Le Cocktail vous offre une soirée d’exception : LE GALA DU COCKTAIL, un événement unique qui met à l’honneur les artistes et artisans qui font briller notre scène et notre bar toute l’année ! Tapis rouge, spectacles, ambiance festive et glamour. L’occasion est de célébrer le talent, la créativité et la passion dans une atmosphère chic et chaleureuse comme seul le Cocktail sait le faire. Un rendez-vous à ne pas manquer ! De 16h30 à 18h TAPIS ROUGE / suivi du GALA de 18h à 20h.

Lundi 29 septembre 2025

Mardi 30 septembre 2025

Mercredi 1er octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 2 octobre 2025

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 3 octobre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 4 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 5 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 6 octobre 2025

Mardi 7 octobre 2025

Mercredi 8 octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 9 octobre 2025

Vendredi 10 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Samedi 11 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 12 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 13 octobre 2025

Mardi 14 octobre 2025

Mercredi 15 octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 16 octobre 2025

Vendredi 17 octobre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 18 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 19 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite

Lundi 20 octobre 2025

Mardi 21 octobre 2025

Mercredi 22 octobre 2025

🥳 Les mercredi Woolco. Chaque semaine, on ramène à L’AIGLE NOIR les meilleurs sons des années 70 à 90 — funk, disco, pop, new wave et plus encore. C’est le rendez-vous parfait pour les nostalgiques… et les amateurs de bonne musique ! Bières et Shooters en spéciaux. Ambiance rétro et plaisir garanti.

Jeudi 23 octobre 2025

👑 Le Sami party! est de retour au Cabaret Mado, avec Sami Landri.

Vendredi 24 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Samedi 25 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 26 octobre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 27 octobre 2025

Mardi 28 octobre 2025

Mercredi 29 octobre 2025

Jeudi 30 octobre 2025

Vendredi 31 octobre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Samedi 1 novembre 2025

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 2 novembre 2025

👑 Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

Lundi 3 novembre 2025

Mardi 4 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025

Jeudi 6 novembre 2025

👑 ONE Butterfly SHOW avec Miss Butterfly, Bar Le Cocktail. Chaque semaine une thématique différente, des artistes invités accompagnent la Diva chaque semaine à 21h. Un feu roulant de 90 minutes.

Vendredi 7 novembre 2025

👠✨💅 Vendredi Fou avec Michel Dorion et ses invité.es. à 21h30 au Bar Le Cocktail.

Dimanche 16 novembre 2025

🥳 Les 5 @ 7 Fétiches du Club les Phoeniex de Montréal. La rencontre mensuelle du club de cuir Phoenix en résidence à l’Aigle noir. Tous les 3e dimanche du mois! Entrée gratuite