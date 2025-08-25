Un documentaire sur The Vivienne, gagnant·e de Drag Race UK, présenté en primeur

WOW Presents Plus diffusera Dear Viv, un documentaire consacré à l’héritage de The Vivienne, première grande gagnante de RuPaul’s Drag Race UK, décédé·e en janvier dernier à la suite d’un arrêt cardiaque causé par l’usage de kétamine.

Un hommage à une pionnière de Drag Race

Couronné·e en 2019 lors de la toute première édition internationale de Drag Race animée par RuPaul, The Vivienne s’est imposé·e comme une figure marquante de la scène drag britannique. Iel a également été la première gagnante internationale à rejoindre la franchise américaine, en compétition dans All Stars 7, où iel a remporté deux défis face à d’autres championnes.

« Nous devions absolument documenter l’héritage de The Vivienne », a déclaré Fenton Bailey, cofondateur de World of Wonder, à The Hollywood Reporter. L’idée du film est née après un moment très émouvant lors du DragCon UK, où un mur et un livre d’hommages ont été remplis de messages du public. « C’était tellement puissant. On s’est dit : il faut immortaliser ça », a-t-il ajouté.

Contenu du documentaire Dear Viv

Le film retrace la carrière et la vie de l’artiste à travers des témoignages de proches, d’ami·es et d’ancien·nes concurrent·es de Drag Race. Parmi les queens invitées figurent Cheryl Hole, Baga Chipz, Blu Hydrangea, Danny Beard, Tia Kofi et plusieurs autres de la scène britannique. Côté All Stars 7, on retrouvera Monet X Change, Raja et Trinity the Tuck.

« Qui mieux que d’autres queens de Drag Race pour parler de The Vivienne? C’est une communauté forte, profondément solidaire », explique Bailey.

Le documentaire intègre également des photos de famille, des vidéos personnelles, des images inédites de Drag Raceainsi que des archives issues de projets produits par World of Wonder.

Bailey espère que le film transmettra tout l’amour que le public portait à The Vivienne : « J’espère sincèrement que, où qu’iel soit, The Vivienne pourra voir ce documentaire d’une façon ou d’une autre, et qu’iel l’aimera autant que nous l’aimons encore aujourd’hui. »

Une disparition qui soulève des enjeux de santé publique

The Vivienne, de son vrai nom James Lee Williams, est décédé·e le 5 janvier à l’âge de 32 ans. La nouvelle avait été annoncée sur Instagram par son équipe de relations publiques. Peu après, la famille a confirmé que la cause du décès était liée à l’usage de kétamine.

L’artiste avait déjà parlé ouvertement de ses problèmes d’addiction lors de ses participations à Drag Race. Sa sœur, Chanel Williams, a confié à la BBC que The Vivienne avait connu une période de sobriété avant sa mort.

En révélant publiquement la cause du décès, la famille souhaitait sensibiliser aux dangers persistants liés à cette drogue. « The Vivienne laisse derrière elle un héritage comme icône audacieuse, et James laisse aussi comme héritage cette volonté d’aider les autres », a déclaré Chanel Williams.

Depuis, la famille s’implique activement dans la lutte contre la stigmatisation entourant la dépendance, notamment en collaborant avec l’organisme Adferiad. Elle milite également pour que la kétamine soit reclassée comme drogue de catégorie A au Royaume-Uni, au même titre que l’héroïne et la cocaïne. « Si je peux éviter à une seule famille de traverser ce que nous vivons, alors ça en vaut la peine », a conclu Chanel Williams.

INFOS | Dear Viv disponible en primeur sur WOW Presents Plus dès le 28 août 2025.