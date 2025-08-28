Du 30 septembre au 19 octobre 2025, autiobiographie du rouge ou les méandres de l’amour naissant

Que signifie grandir, aimer et se perdre dans un corps et un monde qui semblent ne pas être faits pour nous? Comment dire le trouble qui nous traverse lorsqu’on se reconnaît enfin dans l’autre? À la croisée du roman initiatique, du journal intime, du portrait d’artiste et du carnet de voyage, Autobiographie du rouge, présenté à l’espace GO du 30 septembre au 19 octobre, explore les méandres de l’amour naissant, célébrant la puissance rebelle du désir et la beauté tragique de l’étrangeté.

Depuis l’enfance, Géryon sent qu’il n’est pas un garçon comme les autres : c’est un monstre — profondément humain — qui cache une grande paire d’ailes rouges sous ses vêtements. Il vit avec sa mère, absorbée par ses cigarettes et la télévision, et son frère aîné avec qui il partage sa chambre. Pour échapper au vacarme du monde, il se réfugie dans un journal intime où s’inscrivent ses tourments et ses rêves. Jusqu’au jour où il aperçoit Héraclès descendre du bus. Le choc est immédiat : l’amour s’embrase, puis se consume dans l’abandon. Des années plus tard, les deux se croiseront à nouveau, dans un endroit inattendu, sous un jour nouveau.

La singularité d’une œuvre

« Je n’avais jamais entendu parler d’Anne Carson, malgré sa renommée internationale» explique Édith Patenaude, directrice artistique d’ESPACE GO. «Était-ce seulement moi, ou l’ensemble du public québécois francophone? Autobiographie du rouge est un roman d’exception. Chaque ligne est une flèche; l’ensemble, une fresque où cohabitent monstruosité mythique et amours modernes. Carson provoque des chocs de lucidité. Vous connaissez cette impression, face à une œuvre, de saisir avec clarté une vérité insaisissable? Comme elle refuse les moules, il allait de soi qu’elle rejoindrait Création Dans la chambre. Fait lumineux : le premier geste de conception ne viendra pas du metteur en scène, mais de sa collaboratrice à l’éclairage, Julie Basse, ouvrant un chemin de création inédit. »

Publié en 1998 par la poétesse et essayiste canadienne Anne Carson, Autobiographie du rouge est un roman en vers libres qui réinvente le mythe grec de Géryon. Dans la légende, la créature monstrueuse aux trois têtes et aux trois corps est tuée par Héraclès, chargé de voler son bétail. Carson bouleverse ce récit brutal en le transfigurant en passion amoureuse. Elle signe une fable intemporelle sur la découverte de soi, qui dépasse la simple chronique d’un amour entre deux garçons : en confrontant la vulnérabilité d’un monstre à l’éclat d’un demi-dieu, Carson interroge notre rapport à la différence, à la beauté et au désir.

Une réinvention scénique

Les personnages de Carson portent leurs fissures à vif, révélant des émotions universelles. C’est ce qui a séduit Gabriel Charlebois Plante, qui revient sans cesse à ce texte comme on retourne dans une ville marquante. Il y retrouve l’exploration des émotions insurmontables et indomptées : la première blessure amoureuse, matrice de création et de destruction.

Pour sa première mise en scène à l’ESPACE GO, Charlebois Plante déconstruit les codes. Les rôles sont inversés : les actrices incarnent les personnages masculins et les acteurs, les personnages féminins. Par ce renversement, il cherche à libérer le jeu des contraintes genrées, pour aller au cœur des voix, des sons, des intensités. L’histoire homosexuelle demeure intacte, mais elle résonne autrement, filtrée par d’autres timbres.

INFOS | https://espacego.com

Du 30 septembre au 19 octobre 2025 AUTOBIOGRAPHIE DU ROUGE

Texte : Anne Carson. Traduction : Vanasay Khamphommala. Mise en scène : Gabriel Charlebois Plante. Avec Céline Bonnier, Amélie Dallaire, Juliette Gariépy, Étienne Lou, Elisabeth Smith