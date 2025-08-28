Élections municipales, et si on exigeait des engagements concrets pour l’inclusion?

En novembre prochain, la population du Québec sera appelée aux urnes pour élire leur prochaine équipe municipale. Et si, cette fois-ci, on profitait de l’occasion pour parler d’inclusion? Pas seulement en surface, pas juste en affichant un drapeau arc-en-ciel une fois par année, mais en posant des gestes concrets, durables et mesurables.

C’est exactement ce que propose la Certification MIC+ : un programme développé par Le JAG, seul organisme communautaire LGBT+ régional de la Montérégie, qui accompagne les municipalités sur son territoire desservi, afin qu’elles deviennent des milieux de vie inclusifs, sécuritaires et respectueux. Pour les personnes LGBT+, certes, mais qui peut s’en inspirer aussi pour toutes les diversités.

L’objectif : Que les municipalités de la Montérégie soient des endroits où chaque personne, peu importe son orientation sexuelle, son identité de genre, sa condition sociale, son origine ou ses capacités, se sente accueillie et en sécurité.

Pourquoi c’est important de poser la question maintenant

Les élections municipales sont le moment où les personnes candidates ont besoin de votre vote et sont le plus attentives aux préoccupations citoyennes. En parlant de la Certification MIC+, on envoie un message clair : l’inclusion et le respect ne sont pas des options, ce sont des priorités.

La Certification MIC+ n’est pas un simple sceau décoratif. C’est un engagement concret :

• Démontrer une volonté politique réelle en matière d’inclusion.

• Faire un diagnostic du milieu pour évaluer la situation actuelle.

• Adopter une politique municipale claire en équité, diversité et inclusion.

• Mettre en œuvre un plan d’action adapté aux réalités locales.

• Former le personnel municipal et les personnes élues sur les enjeux liés aux diversités.

• Évaluer et suivre régulièrement les mesures mises en place.

Poser la question : « Vous engagez-vous à obtenir la Certification MIC+, si vous êtes élu·e ? » revient à inviter une personne candidate à inscrire des actions concrètes dans son programme pour bâtir un milieu sécuritaire où tout le monde a sa place.

Comment interpeller les personnes candidates

Pas besoin d’être une personne experte en politiques municipales pour ouvrir la

conversation. Voici quelques pistes :

Question directe

« Si vous êtes élu·e, allez-vous engager la municipalité dans le processus de la Certification MIC+ ? »

Vérifier la connaissance du programme

Beaucoup ne le connaissent pas. Expliquez : c’est un programme clé en main, financé jusqu’en 2026, qui accompagne la municipalité de A à Z.

Mettre en avant les bénéfices pour toute la population

L’inclusion profite à tout le monde : sécurité accrue, attractivité pour les

nouvelles familles, meilleure cohésion sociale.

Inviter à rencontrer Le JAG

C’est gratuit jusqu’en 2026 et comprend formation et accompagnement. Souligner que c’est concret, pas symbolique La certification implique des politiques, des actions et un suivi mesurable.

Pourquoi chaque voix compte

On pourrait croire que l’inclusion est acquise en 2025. La réalité est différente. Trop souvent, des personnes issues des communautés LGBT+, des minorités culturelles ou vivant avec un handicap subissent encore exclusion, harcèlement ou discrimination dans leur propre municipalité. Les municipalités jouent un rôle clé : envoyer un message fort à la population, aux entreprises et aux personnes visitant leur territoire : Ici, chaque personne est la bienvenue. Mais cela exige que l’équipe municipale en fasse une priorité et passe de l’intention à l’action.

Chaque question posée, chaque engagement obtenu avant les élections augmente les chances que le sujet soit à l’ordre du jour après les élections.

Exemples d’actions MIC+

Voici des mesures déjà mises en place par des municipalités engagées dans le processus :

• Formation du personnel municipal et des personnes élues.

• Mise en place de toilettes universelles dans les bâtiments publics.

• Adoption du langage épicène pour rendre les communications plus accessibles.

• Et bien plus encore…

Ce ne sont pas des gestes symboliques, mais des changements structurels qui façonnent un milieu plus juste, accueillant et sécuritaire.

Un moment à saisir

Aux prochaines élections municipales, ne nous contentons pas des promesses sur les routes et les taxes. Parlons inclusion. Parlons sécurité. Parlons respect. Et surtout : demandons à chaque personne candidate si elle s’engage à faire de notre municipalité un milieu de vie certifié MIC+. Le meilleur moment pour que la municipalité s’engage, c’est maintenant.

Et le meilleur moment pour obtenir cet engagement, c’est pendant la campagne électorale.

Car pour bâtir une communauté où chaque personne peut vivre pleinement commence par un geste simple : poser la question.

INFOS | Pour plus d’informations concernant cette certification : https://lejag.org/mic/

Vous pouvez également nous écrire à : [email protected]

Ce texte a été rédigé par Christian Généreux pour Le Jag.