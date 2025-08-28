La 21e Fierté de Québec, c’est maintenant!

Mona de Grenoble, Milk & Bone, Brooke Lynn Hytes, marche de solidarité, journée communautaire, une croisière festive 100 % Céline, la 21e Fierté de Québec sera colorée et vibrante ! Jusqu’au 31 août 2025, dans divers lieux emblématiques du Vieux-Québec, cet événement incontournable rassemble des milliers de personnes issues des communautés 2SLGBTQ+ et de leurs d’allié.e.s, autour d’une série d’activités culturelles, festives et engagées.

« Dans le climat social que nous traversons, la Fierté prend tout son sens », mentionne Béatrice Robichaud, présidente de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec. « C’est bien plus qu’un festival : c’est une célébration qui nous rassemble, qui porte nos voix et affirme la présence des communautés 2SLGBTQ+ dans l’espace public. Elle rappelle qu’affirmer nos identités et nos droits avec fierté est une force, et que notre solidarité — avec nos allié.e.s — est essentielle. »

« Le gouvernement du Québec est très heureux de soutenir le festival Fierté [de] Québec, qui allie festivités, partage et solidarité, tout en mettant de l’avant le caractère ouvert, égalitaire et accueillant de notre destination », déclare quant à elle Caroline Proulx, ministre du Tourisme. « Cet événement incontournable de la saison estivale permet d’attirer dans la Capitale-Nationale des milliers de Québécois et de visiteurs venus de tous les horizons pour célébrer dans une ambiance éclatée et colorée, ce qui engendre des retombées économiques et touristiques importantes. J’invite d’ailleurs les festivaliers à prolonger leur séjour pour découvrir les attraits de la région. »

Brooke Lynn Hytes Mona de Grenoble

Parmi les moments forts à ne pas manquer :

Marche de solidarité – dimanche 31 août 2025, 13 h

Le cœur de la Fierté, la marche de solidarité, est un puissant geste collectif porté par la force des pas, des voix et des personnes qui s’unissent pour affirmer la fierté, revendiquer l’égalité et célébrer la pluralité des communautés 2SLGBTQ+. Activité gratuite.

Journée communautaire – samedi 30 août, dès 11 h

Carrefour vivant d’échanges, de solidarité et de visibilité, la journée communautaire rassemble une multitude de groupes, d’initiatives et d’organismes issus des communautés 2SLGBTQ+ et de leurs allié.e.s sur une rue Saint-Jean piétonne et animée de prestations artistiques variées. Activité gratuite.

Queer-Tanic, une croisière festive 100 % Céline – samedi 30 août, 15 h 30

Venez profiter d’une soirée dansante exceptionnelle sur le Louis-Jolliet : une célébration vibrante de la musique intemporelle de Céline Dion et de la richesse de la diversité. Embarquez pour une expérience festive et résolument inclusive, où des performances de drag queens et un DJ enflammé vous feront vibrer et danser ! Laissez-vous emporter par une atmosphère électrique et conviviale, un hommage unique à l’icône québécoise et à la fierté sous toutes ses formes. 69 $ + tx, faites vite, places limitées.

Milk & Bone – vendredi 29 août, 21 h 30

Avec plus de 75 millions d’écoutes en streaming, leur musique est le battement de cœur électrique de moments de culture pop inoubliables. Présentes dans des séries emblématiques comme Riverdale, Tiny Pretty Things et plusieurs productions originales de Netflix, collaborant avec des marques prestigieuses comme Dior, lauréates d’un prix Juno et inscrites sur la longue liste du prix Polaris, Milk & Bone laisse une empreinte indélébile. Activité gratuite.

Le fier Gala de Mona de Grenoble – samedi 30 août, 21 h 30

Mona de Grenoble vous invite à une soirée flamboyante où se rencontrent humour, musique et irrévérence. Entourée d’un groupe sur scène et d’invité.e.s chéri.e.s du public (Alex Perron, Debbie Lynch-White, Coco Belliveau, Safia Nolin, Sasha Baga), elle propose un gala festif qui célèbre les talents issus de différentes scènes artistiques des communautés 2SLGBTQ+. Activité gratuite.

ICONique — une soirée 100 % drag — dimanche 31 août, 20 h

Animé par Barbada et Gisèle Lullaby (gagnante de Canada’s Drag Race saison 3), le spectacle 100 % drag ICONique mettra aussi en vedette Nearah Nuff (Canada’s Drag Race saison 4) Lady Boom Boom (Canada’s Drag Race saison 3), Adriana (Canada’s Drag Race saison 2), Jojo Bones, Foxy Lexxi Brown et la superstar Brooke Lynn Hytes (finaliste de Rupaul’s Drag Race et animatrice de Canada’s Drag Race), ainsi que des artistes drags de la scène locale. Activité gratuite.

Rencontre avec les Reines – dimanche 31 août, 18 h

Le public est chaleureusement invité à venir rencontrer les Reines vedettes du spectacle ICONique. Ce moment de proximité se tiendra au Palais Montcalm et offrira une occasion unique de rencontrer les têtes d’affiche de cette soirée dans une ambiance festive et décontractée. Les adeptes pourront prendre des photos et ressentir toute l’énergie créative qui anime ce spectacle phare. Billets : 40 $ +tx (limite de 60 places).

L’heure du conte avec Barbada – samedi 30 août, 10 h

Barbada, de retour au Palais Montcalm pour un moment ludique et inspirant en famille !

La drag queen adorée du public, Barbada, sera Chez Madame Belley au Palais Montcalm pour une activité haute en couleur qui promet de divertir et d’éveiller les esprits. Avec son charisme contagieux, Barbada s’adresse aux jeunes et aux moins jeunes dans un moment rempli de douceur, d’humour et d’ouverture. Activité gratuite, places limitées.

Panel Littéraire – Parler jeunesse : grandir queer entre représentations et réalités –

L’importance de la littérature jeunesse LGBTQ+ – samedi 30 août, 14 h

Rejoignez Lauriane Charbonneau, Geneviève Dufour et plusieurs autres intervenant.e.s à la Librairie Pantoute (St-Jean) pour un panel littéraire captivant sur l’importance de la littérature jeunesse LGBTQ+. Ce panel explorera les défis et les réalités de grandir queer, tout en mettant en lumière les représentations dans la littérature jeunesse. Venez découvrir comment ces œuvres influencent et soutiennent les jeunes dans leur parcours identitaire. Activité gratuite.

Plusieurs activités emblématiques seront de retour, comme l’activité d’affirmation de genre, la Zumba (près du Passage Olympia, 30-31 août), l’animation du Passage Olympia (Les Maxim.es, Léo Giroux, Laurie, Lilas, DJ Chris), Fier.ère d’être tatoué.e (Marriott Québec-Centre-Ville, 30 et 31 août) et le Marché queer (rue Saint-Jean, 31 août). D’autres activités communautaires, ainsi que les thématiques des conférences seront annoncées au courant de l’été.

Une Fierté de Québec qui se vit en grand : découvrez l’Espace VIP !

Envie de vivre la Fierté de Québec avec style ? Offrez-vous un accès privilégié à l’Espace VIP, un lieu à la fois confortable, festif et idéalement situé pour ne rien manquer des performances enflammées de la scène TD. Pour seulement 50 $ +tx, profitez de bouchées savoureuses, de consommations offertes et d’un point de vue exceptionnel sur les spectacles. Vous en voulez encore plus ? L’expérience augmentée à 75 $ +tx vous ouvre en prime les portes du légendaire Drague Cabaret Club après les shows (places limitées – dépêchez-vous !). Une façon irrésistible de vivre pleinement la magie de la Fierté, du jour jusqu’au bout de la nuit.

Un partenariat stratégique pour renforcer la mission

L’Alliance Arc-en-ciel de Québec a annoncé un partenariat stratégique avec Le Carnaval de Québec, une collaboration qui lui permet de consolider les actions en matière de soutien logistique et opérationnel. « Collaborer avec l’équipe du Carnaval de Québec, c’est s’entourer d’un organisme à but non lucratif dont l’expertise n’est plus à démontrer. Leur savoir-faire, reconnu bien au-delà de nos frontières, nous permet de porter une programmation cohérente, inclusive et ambitieuse, tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources et une coordination exemplaire avec nos différents partenaires », de mentionner Sara Gagné Somarriba et Elysabeth Dubois, codirectrices générales de l’Alliance Arc-en-ciel.

INFOS | FIERTÉ DE QUÉBEC, du 28 au 31 août 2025

https://fiertedequebec.ca