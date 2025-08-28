La liberté, une paire de bobettes à la fois

Aujourd’hui, Murielle Bien-Aimé est fondatrice et directrice créative de La Maison Komando, une entreprise spécialisée dans la confection de sous-vêtements confortables pour femmes et personnes issues de la diversité de genre. Mais son parcours entrepreneurial a commencé bien avant ce projet.

Élevée entre New York et Montréal dans une famille haïtienne où l’éducation, la discipline et la réussite étaient des valeurs cardinales, elle baigne très tôt dans un environnement qui la pousse à se dépasser. Sa mère, infirmière, lui donne des cours particuliers afin qu’elle garde toujours une longueur d’avance sur ses camarades. « Dans la communauté noire, on sait qu’il faut travailler deux fois plus fort pour être reconnu », souligne-t-elle. À seulement 12 ans, elle fonde sa première entreprise : un service de tutorat pour élèves du primaire.

« J’étais bonne à l’école, j’avais de l’entregent, alors j’ai décidé de mettre tout ça ensemble… C’était un bon side hustle qui a duré une dizaine d’années », raconte-t-elle, installée sur une terrasse de la Petite-Italie entre deux visites chez ses fournisseurs de tissus.

Avant la pandémie, Murielle occupe des postes dans le monde corporatif. Le confinement agit comme un électrochoc : elle réalise qu’elle veut revenir à son premier amour, l’entrepreneuriat, et lancer une entreprise capable de secouer l’industrie traditionnelle — et souvent hétéronormative — des sous-vêtements. Son objectif : créer des modèles qui allient confort, fonctionnalité, esthétique et séduction. « Traditionnellement, les sous-vêtements féminins sont pensés d’abord pour l’apparence, rarement pour le confort. Comme beaucoup d’entre nous, je finissais par aller dans la section ‘pour hommes’ pour trouver quelque chose de vraiment agréable à porter… Mais pourquoi devrait-on être obligées de faire ça? »

Elle suit alors des cours de couture en ligne, réserve un nom pour son site web et se donne un an pour tester son idée. Le destin vient bientôt lui donner un coup de pouce inattendu. Après avoir acheté son premier nom de domaine pour 99 cents, elle reçoit quelques mois plus tard une offre d’achat à 50 $. « En pourcentage, c’était déjà phénoménal comme retour sur investissement. Mais je me suis dit : voyons voir jusqu’où ça peut aller », se remémore-t-elle. Elle fait une contre-offre à 1 000 $… et l’acheteur accepte! C’est avec cet argent qu’elle finance sa toute première collection de t-shirts. Sa professeure de couture, Sonia Paradis, l’accompagne dans le choix des tissus et l’ajustement des coupes. Après la vente du nom de domaine, il fallait trouver une nouvelle identité. Elle opte pour La Maison Komando, « parce que je voulais que ce soit si confortable que t’as l’impression de ne rien porter en dessous ». En 2023, elle met en ligne ses premiers modèles. Parallèlement, elle lance aussi un service de photographie et de direction créative. Elle insiste d’ailleurs pour souligner l’importance du soutien de sa conjointe et directrice marketing Gérardine Jeune, de Cynthia Eysseric du Réseau des lesbiennes du Québec, et de Sonia Paradis, fondatrice de l’école de couture engagée La Fabrique Éthique.

Être une entrepreneure noire et queer proposant un produit destiné aux femmes et aux personnes de la diversité de genre n’est pas sans embûches. « Parfois, il faut expliquer mon concept à des banquiers ou à des responsables d’incubateurs qui n’ont aucune maudite espèce d’idée de ce dont je parle », admet-elle en riant. Mais pour elle, le produit finit toujours par parler de lui-même. Ses “foxers” — contraction de « femme » et « boxer » — sont fabriqués à Montréal. Ultra doux, ils s’adaptent pour être portés avec des produits menstruels, ce qui les rend populaires auprès des athlètes et des femmes enceintes. Offerts en ligne à travers le Canada, ils sont si prisés qu’ils étaient en rupture de stock au moment d’écrire ces lignes. Une nouvelle collection est prévue pour la fin de l’été.

Pour la suite, Murielle Bien-Aimé rêve de s’imposer sur la scène internationale, de redonner à sa communauté et d’inspirer la relève des entrepreneures noires et queers. Elle compare cet élan à l’essor du sport professionnel féminin. « Les choses changent. Les jeunes filles voient de plus en plus de modèles qui leur ressemblent, que ce soit dans le sport ou dans le monde des affaires. On a plus d’occasions de briller et d’inspirer. Faire ce que tu aimes, c’est une chose. Mais savoir que tu peux être une source d’inspiration, c’est une autre dimension. »

INFOS | La Maison Komando https://www.bekomando.com

https://www.instagram.com/houseofkomando/

https://linktr.ee/houseofkomando

Murielle Bien-Aimée fait partie des entrepreneur.es mis.es de l’avant par la Chambre de commerce LGBTQ du Québec dans le cadre du programme Fierté Entrepreneur.e.s 2ELGBTQI+.