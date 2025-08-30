Un gala éblouissant de paillettes et de glamour

Réservez dès maintenant votre place : l’événement approche à grands pas ! Le dimanche 28 septembre, le bar Le Cocktail, dans le Village, présentera son Gala. Attendez-vous à une avalanche de paillettes, de cristaux Swarovski, de plumes et de tenues toutes plus extravagantes les unes que les autres. Vous aurez peut-être même besoin de vos lunettes de soleil, car des dizaines de drags feront briller la scène !

Le programme

La soirée débutera de 16 h 30 à 18 h avec le tapis rouge : l’entrée des drags dans toute leur splendeur. Puis, de 18 h à 20 h, place au Gala proprement dit. « C’est la 2e édition de ce Gala, explique Michel Dorion, copropriétaire du Cocktail, directeur artistique et animateur de la soirée. C’est avant tout une occasion de remerciement et de reconnaissance envers les artistes et artisans qui contribuent à la vie du Cocktail. On veut souligner leur apport et leur travail exceptionnel. Ce sera très divertissant et coloré, surtout ! »

Des performances flamboyantes

Les drags rivaliseront d’audace avec leurs costumes les plus éclatants, parfois sexy à souhait, et leurs numéros scéniques promettent d’être percutants et énergiques. Certaines viendront accompagnées de leur équipe pour offrir des prestations qui ne laisseront personne indifférent. « Et, bien sûr, il y aura aussi des surprises », confie Michel Dorion avec un brin de malice.

Une pluie de trophées

Pas moins d’une vingtaine de trophées seront remis dans autant de catégories : Animatrice de l’année, Spectacle de l’année, Prix de la relève, Performances de drag queens, drag kings, drag créatures, et bien plus. « Tous ces prix sont décernés par l’Académie du Cocktail, précise Michel Dorion. L’Académie est composée des artistes, du personnel du Cocktail, d’étudiants, etc. Les résultats sont compilés par une personne externe et conservés secrets jusqu’à la soirée du Gala, où ils sont dévoilés au public… et aux drags elles-mêmes ! »

Le public a aussi son mot à dire

En plus des prix de l’Académie, le public peut voter entre la mi-août et septembre. Lors des spectacles ou des soirées de karaoké, l’animatrice de la soirée communique un mot de passe secret aux spectateurs présents. Le lendemain, ceux-ci peuvent voter en ligne. « Les gens doivent être sur place pour recevoir le mot de passe, rappelle Michel Dorion, également président des Productions MIDOR. C’est réservé à notre clientèle ! »

Un soutien précieux

L’événement ne pourrait voir le jour sans l’appui de Nissan Gabriel St-Léonard. « En ces temps où plusieurs grandes entreprises semblent se désengager des causes LGBTQ+, nous sommes très reconnaissants que Nissan continue de nous soutenir, notamment pour offrir les trophées aux artistes et aider à organiser l’événement. C’est important », insiste Michel Dorion.

Une soirée à ne pas manquer

Ne tardez pas à réserver ! Arrivez tôt pour profiter du tapis rouge. Une scène extérieure pourrait même être installée sur la rue devant le club — à confirmer au moment de mettre sous presse. Et gardez l’œil ouvert : le Cocktail fêtera son 20e anniversaire en novembre ! « Eh oui, 20 ans déjà dans le Village ! On vous prépare un party mémorable et des performances spectaculaires », conclut Michel Dorion.

INFOS | Bar Le Cocktail

1669, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

T. 514 597-0854 – [email protected]