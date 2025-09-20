Russell Tovey et Tom Blyth brûlent l’écran dans un extrait de Plainclothes

Un tout nouvel extrait du thriller romantique Plainclothes vient d’être dévoilé. Et ce film promet de faire monter la température. Dans cette scène, Tom Blyth (The Hunger Games) et Russell Tovey (Years and Years, acteur ouvertement gai) se laissent emporter par ce qui semble être une rencontre très intense.

L’action de Plainclothes, premier long-métrage de Carmen Emmi, se déroule dans l’univers de la drague en public dans le New York de 1997. Le film suit Lucas (Blyth), un jeune policier encore dans le placard, chargé d’attirer et de piéger des hommes en quête de rencontres sexuelles anonymes. Mais tout bascule lorsqu’il croise Andrew (Tovey) et que sa mission prend une tournure qu’il n’avais pas envisagé et plus des allures de romance interdite.

Dans l’extrait diffusé, leur première rencontre se joue dans le hall d’un cinéma. Andrew s’approche de Lucas et lui murmure : « Est-ce que je peux te toucher? Cligne une fois pour non, deux fois pour oui. »

Le jeune policier obtempère. Andrew glisse alors ses mains sous le manteau de Lucas, collant leurs corps l’un contre l’autre, leurs visages à quelques millimètres.

— « Tu fais ça souvent? », souffle Lucas.

— « Pas vraiment… En tout cas ça n’a jamais eu l’air de ça », avoue Andrew.

La tension est palpable. L’ambiance pose les bases d’un jeu du chat et de la souris où désir, danger et séduction se mêlent. Les premières images laissent aussi présager plusieurs scènes d’une intensité assumée.

Donner de la place à l’amour

En courte entrevue, le réalisateur Carmen Emmi explique avoir voulu capturer dans cette scène le tout premier instant de véritable connexion entre ses deux personnages. « Juste avant, il y a une petite séquence qui ressemble à une conversation Grindr en dialogue. Mais là, je voulais que ça se déroule dans un lieu magnifique, que ça soit habité par une vraie profondeur », dit-il.

Il souligne également la confiance totale qu’il a accordée à ses comédiens : « Mon rôle, c’était surtout de me mettre en retrait, de leur laisser de l’espace pour jouer et de rester présent pour eux. »

Pour Emmi, Plainclothes ne raconte pas seulement la peur, la solitude ou l’anxiété souvent associées aux expériences queer. « Ces réalités existent, mais il y a aussi énormément d’amour, insiste-t-il. Je veux que les spectateurs restent pour cet amour, pour cette connexion possible, et qu’ils ne l’écartent pas à cause de la peur. »

Présenté à Image+nation en novembre

Plainclothes fera partie de la programmation de la prochaine édition du festival Image+nation, qui se tiendra à Montréal du 20 au 30 novembre 2025. La programmation complète sera dévoilé fin octobre, début novembre…