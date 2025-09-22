I Musici de Montréal lance sa saison Origines avec Étincelle

L’orchestre de chambre I Musici de Montréal débute sa saison 2025-2026, nommée Origines, le 9 octobre prochain avec le concert Étincelle. L’ensemble, dont la direction artistique est désormais assurée de manière collective, a repensé sa formule et ses manières de faire pour mettre de l’avant ses valeurs de collaboration et de créativité. Nouveau départ collectif, cette orientation s’inscrit dans une volonté plus large : revenir à l’essence même de la musique de chambre, un art où chaque musicien·ne a une voix égale et où le dialogue est au cœur de l’expérience artistique.

Les musicien·ne·s ont mené une profonde réflexion sur leur rôle dans le milieu culturel et sur la manière de démontrer la pertinence de la musique classique face aux bouleversements du monde actuel. En adoptant un nouveau format de concert sans chef d’orchestre, ils assument pleinement une démarche collective et horizontale. Chaque interprète prend part aux décisions artistiques, ce qui donne naissance à une dynamique riche et vivante.

La musique de chambre, par son essence même, incarne ce modèle : elle est un espace

collaboratif où chaque voix est écoutée, valorisée et nécessaire.

Un nouvel espace et une nouvelle manière de faire

Au-delà de ce changement artistique majeur, I Musici prend aussi un nouveau virage dans sa manière de rencontrer son public. Dès cet automne, l’ensemble s’installe en plein centre-ville à l’Espace JAX, une salle moderne et intime, parfaitement adaptée à ses mbitions de créer des concerts immersifs et de proximité. Les concerts adopteront désormais le format d’environ une heure, sans entracte, et auront lieu à 17 h 30, une formule de type 5@7 pensée pour s’intégrer plus naturellement dans la vie urbaine. Ce choix reflète le désir de l’ensemble de rejoindre de nouveaux publics et de s’adapter aux réalités de la société actuelle.

La volonté d’accessibilité d’I Musici se traduit également dans un modèle de billetterie solidaire. Inspirée d’initiatives déjà présentes dans le milieu du théâtre, cette approche repose sur un principe simple : chacun paie selon ses moyens. Elle permet à des personnes qui n’auraient peut-être pas osé franchir la porte d’une salle de concert d’accéder à la musique classique, tout en incitant celles et ceux qui le peuvent à soutenir davantage la mission de l’orchestre. C’est une manière concrète de faire tomber les barrières sociales et économiques à la culture, et de mettre de l’avant la volonté d’accessibilité qui est au cœur de la mission de l’ensemble.

Étincelle : quand l’inspiration prend vie

Le premier concert de cette saison novatrice aura lieu le 9 octobre à l’Espace JAX. Le titre Étincelle a été choisi puisque le thème de ce concert est l’inspiration. La saison s’ouvre ainsi sur un répertoire flamboyant, virtuose et enlevant, fidèle à l’identité d’I Musici. Le violoncelle, instrument de prédilection de l’ensemble depuis sa fondation, y sera mis en valeur par un collaborateur artistique d’exception : le violoncelliste Yegor Dyachkov. Avec Étincelle, I Musici rappelle ce qu’il a toujours été : un ensemble animé par l’engagement, la créativité et le feu sacré de ses musicien·ne·s. Ce programme inaugural mettra la table pour une saison entière de découvertes et de collaborations, où chaque concert explorera un thème universel – l’imaginaire, la connexion à l’autre, l’amour, la féminité, le dialogue intergénérationnel – afin de créer un dialogue entre la musique et les enjeux du monde contemporain.

Après plus de quarante ans d’existence, I Musici de Montréal ouvre une nouvelle ère. Origines n’est pas seulement un retour aux sources : c’est aussi et surtout une invitation à vivre la musique comme une expérience qui nous relie profondément les uns aux autres.

INFOS | Le Concert Étincelle d’I Musici Montréal aura lieu le 9 octobre, à 19h30 à l’Espace JAX, rue Sainte-Catherine près du Métro Guy.

Détails et billets sur https://www.imusici.com