CINEMANIA, le rendez-vous incontournable ducinéma francophone à Montréal

Du 4 au 16 novembre 2025, CINEMANIA revient pour sa 31ᵉ édition avec une programmation éclectique de longs-métrages, documentaires et courts-métrages venus de toute la Francophonie.

Depuis 1995, le Festival CINEMANIA s’est imposé comme le plus important festival de films francophones en Amérique du Nord, attirant chaque année un public avide de découvrir à la fois de nouvelles voix et des talents établis. L’édition 2024 a marqué un tournant historique avec plus de 100 000 spectateur.rice.s et 125 films projetés, confirmant son rôle central dans la vie culturelle montréalaise. Plus qu’un festival, CINEMANIA se distingue par son atmosphère conviviale, ses classes de maître, conférences, rencontres spéciales et tapis rouges, créant de véritables ponts entre artistes et spectateur.rice.s.

Parmi les temps forts annoncés : le Gala de la 31ᵉ édition, présenté en collaboration avec Crave. Le lundi 10 novembre à 17h30 au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, venez assister à la première québécoise du film Où vont les âmes, écrit et réalisé par Brigitte Poupart. Porté par une distribution féminine exceptionnelle, ce film produit par Bravo Charlie et distribué par Axia Filmssortira en salles le 14 novembre. À CINEMANIA, il concourra dans les deux grandes compétitions du festival : “Visages de la Francophonie” et “Films du Québec” ainsi qu’au Prix du Public Air Canada. Réservez vos places dès

maintenant !

Rendez-vous du 4 au 16 novembre 2025 à Montréal pour célébrer le meilleur du cinéma francophone avec CINEMANIA !

INFOS | À vos agendas ! Le 21 octobre marquera le dévoilement de la programmation ainsi que l’ouverture complète de la billetterie de la 31e dition du festival qui se tiendra du 4 au 16 novembre 2025. D’ici là, restez connecté.e.s et découvrez toutes les actualités du festival sur https://festivalcinemania.com

GALA https://www.placedesarts.com